Previa | Oporto, rival de nivel para que Hidalgo siga con su casting de reconstrucción en el Dépor

Jonathan Asp Jensen chuta a portería en el Deportivo-Betis Javier Alborés

Entre los numerosos tópicos a los que les gusta recurrir a los entrenadores en el mundo del fútbol, está el de que los partidos amistosos no sirven para nada. Escudarse en que la ausencia de valor en el resultado sirve para invalidar todo lo que ocurre durante 90 minutos en el césped es hacerse trampas siempre que no sea una pose. Pero si además se trata de un escenario como el que se le presenta esta tarde a Antonio Hidalgo en el Dépor - Oporto (19.00 horas, TVG), la cita de Riazor adquiere una importancia prácticamente oficial. Primero, porque no es una prueba de verano. La competición está en marcha y todo lo que se querría testear en un encuentro de agosto está ya viciado debido a la muestra de las primeras siete jornadas. Y segundo porque los contratiempos surgidos en las últimas semanas en forma de lesión obligan al técnico a no despreciar ningún banco de pruebas que pueda ofrecerle soluciones, mientras los Aubameyang, Casadó y compañía están fuera.

A falta de poco más de una semana para que regrese la Liga, que en el caso blanquiazul se reanudará con la visita a Anoeta, el preparador blanquiazul tiene las manos llenas en lo que se refiere a reconstruir dos tercios del equipo. La única parcela que le queda intacta es la defensiva, pero incluso en esa zona tendrá que hacer un ejercicio de fe esperando que Giménez, Lucas Noubi y Bright Ede regresen de sus compromisos internacionales sin ningún tipo de problema. Leo Román, Ximo Navarro y Quagliata se han quedado en casa para alivio del cuerpo técnico, que no puede permitirse perder más piezas por el camino, lo que abrirá la puerta a meritorios, igual que pasó ya en Penafiel, como un Angeliño que persigue a contrarreloj su mejor versión, Ferllo o Altimira. Aunque el lateral ha estado ausente en las últimas sesiones grupales y apunta a descansar.

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A partir de ahí, todo es un rompecabezas. A la baja de Casadó y la salida tardía de Teun Gijselhart se suman los problemas físicos de un Lorenzo Amatucci que se quedó en la grada para recibir al Betis por unas “molestias”, según apuntó Hidalgo, que diez días después siguen sin permitirle trabajar con normalidad... y que no permiten garantizar su presencia ante la Real Sociedad. Con Mario Soriano como fijo y activo al que hay que mantener sin rasguños, Diego Villares y Riki (que podría perderse el partido por molestias) se presentan como voluntarios para un ejercicio de equilibrismo en el que deben ayudarle a Hidalgo a encontrar soluciones en la medular y, al mismo tiempo, no sufrir problemas que puedan complicar todavía más la composición de la sala de máquinas. Entran aquí en juego canteranos que deben echar una mano, como es el caso de Álvaro Fraga o Yayo, incorporado este verano. Ambos son dos de los siete futbolistas del Fabril que han venido entrenando a las órdenes de Hidalgo estos últimos días. A ellos se le unen los defensas Quique Teijo y Ferran Seco y los delanteros Kevin Sánchez e Iker Gil. Todo ello a falta de ver si el tobillo le permite ya jugar a un Noé Carrillo que también trabaja con normalidad y apura su recuperación, consciente de la oportunidad que se le presenta por delante en las próximas semanas.

Acompañantes para Bil Nsongo

La encrucijada no es menor en el último escalón, donde el técnico catalán tendrá que hacer alquimia para combinar el plan inicial con el desarrollo de los encuentros, sabiendo que su única pieza de garantías ahora mismo, Bil Nsongo, no está pudiendo terminar los encuentros. El camerunés, que también está lejos de A Coruña completando el estreno con su selección, ofrece toneladas de esfuerzo y buen trabajo en punta, pero necesita relevo y también acompañantes fiables que den sentido a todo lo que pone en práctica como referencia. Es ahí donde tiene el problema Hidalgo después de perder a Eddahchouri y especialmente a Aubameyang. Hasta el momento el gabonés había disimulado el inicio irregular o la falta de forma de piezas importantes como Yeremay, Asp Jensen, Mella o Adama Traoré, que ante el conjunto portugués tendrán la oportunidad de demostrar que también pueden llevar el peso del ataque deportivista. Como en el caso del centro del campo, en la parcela ofensiva igualmente esperan en la recámara balas de la factoría Abegondo, empezando por un Kevin Sánchez que ha visto la puerta abierta y está dispuesto a poner todo de su parte para derribarla.

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No son pocos los alicientes que presenta el encuentro que pone fin a dos largas semanas sin competición que llevarse a la boca y que potencian un cartel atractivo, por más que este Dépor - Oporto no vaya a contar con las grandes figuras de la actualidad ni, al menos en el caso herculino, el pedigrí de antaño. Pero ni para los aficionados que acudan a Riazor, ni desde luego para Antonio Hidalgo, con todas las tareas que tiene pendientes para cuando llegue de nuevo el fuego real, será un partido intrascendente.