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Dépor

Los cinco posibles rivales del Dépor para la primera eliminatoria de la Copa del Rey

El próximo lunes se celebra el sorteo en Las Rozas para un cruce que se disputará a partido único a finales de octubre

Jorge Lema
Jorge Lema
02/10/2026 13:30
Los jugadores del Salamanca realizaron el pasillo al Fabril, campeón del Grupo 1 de Segunda Federación
Los jugadores del Salamanca realizaron el pasillo al Fabril, campeón del Grupo 1 de Segunda Federación
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Este lunes 5 de octubre tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. Después de varias rondas previas, en este cruce entran ya todos los equipos de Primera División con la excepción de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, exentos como participantes en la Supercopa de España. El Deportivo será uno de los equipos que esté en un bombo que le presenta cinco rivales posibles.

En este cruce inicial, la RFEF establece cuatro bombos con equipos englobados según criterios de proximidad geográfica. La eliminatoria se disputará a partido único en el campo del equipo de menor categoría, que en la medida de lo posible se enfrentará siempre a uno de categoría superior. El Dépor estará en el grupo 1 junto a Celta y Racing de Santander como representantes de Primera División. Eso quiere decir que el rival para los tres saldrá bien de las eliminatorias previas autonómicas (vía por la que llegaron recientemente el Negreira, el San Tirso o el Victoria), o del vencedor de la Copa Federación: el Salamanca UDS.

Grupo 1 del sorteo de la Copa del Rey
Grupo 1 del sorteo de la Copa del Rey

Los otros dos todavía están por determinar, ya que no se ha disputado la vuelta de ese último cruce que da acceso a la fase final de la competición. Los protagonistas son el Ribadesella asturiano, que en la ida venció al Noja cántabro (1-0), y el Auriense Cented Academy ourensano, que viaja con una ventaja de 2-0 a Soria para medirse al San José.

Los partidos de vuelta se disputan este domingo y será ahí cuando queden definidos los posibles rivales para una eliminatoria que se disputará la última semana de octubre, cuando el Dépor tenga que desplazarse a alguna de las localizaciones citadas.

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