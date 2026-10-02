La primera vez de tres fabrilistas más

Álvaro Fraga choca las manos con Diego Villares antes de hacer su debut con el primer equipo del Dépor en el partido ante el Oporto Quintana

La reaparición de Noé Carrillo, que dejó buenas sensaciones tras más de un mes de baja, y el debut de fabrilistas como Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil fueron algunas de las notas positivas de la derrota del Deportivo ante el Oporto (1-3) en Riazor, en el segundo amistoso del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

Antonio Hidalgo alineó un once con Kevin Sánchez como única presencia del filial, aunque la necesidad de dosificar las cargas y las numerosas ausencias provocaron los estrenos con el primer equipo de varios jugadores del Fabril. El primero en hacerlo fue Yayo. El centrocampista, formado en la cantera del Oviedo y con pasado en la Cultural Leonesa y el Lugo, entró en el minuto 71 para dar descanso a un imprescindible Mario Soriano. Se situó junto a Diego Villares en el doble pivote hasta que el centrocampista vilalbés fue sustituido diez minutos después.

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Yayo se implicó en defensa, incluso con un corte providencial, y trató de dar sentido a la circulación de balón del Dépor, aunque le tocó hacerlo en un tramo en el que el Oporto ya dominaba el partido. El contexto tampoco ayudó a los otros dos debutantes.

Álvaro Fraga e Iker Gil entraron en el minuto 82 por Villares y Asp Jensen, respectivamente, para refrescar a un equipo ya castigado por el cansancio en el tramo final. El mediapunta, nacido en 2007, se situó por detrás del delantero y dejó muestras de su calidad en varios controles. Iker Gil, también de la generación de 2007, se vació en la presión y el trabajo defensivo e incluso tuvo una oportunidad en una contra conducida por Yeremay. El ’10’ del Dépor puso un balón a la espalda de la defensa, pero el punta de Val do Dubra no alcanzó el pase, que le habría permitido plantarse solo ante el portero visitante.

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En el banquillo, sin llegar a jugar, se quedó Ferran Seco. El central valenciano, incorporado este verano al Fabril procedente de la cantera del Real Madrid, no pudo estrenarse con el primer equipo, aunque fue uno de los jugadores del filial que trabajaron estos días a las órdenes de Hidalgo para completar las sesiones previas al amistoso.

Pero una de las mejores noticias de la noche estuvo en el regreso de Noé Carrillo. El centrocampista volvió a competir después de más de un mes de baja por la lesión de tobillo que sufrió en el Teresa Herrera ante el Real Madrid. Entró en el segundo tiempo, en el minuto 60, para jugar por delante de Villares y Mario Soriano, y dejó desde sus primeros minutos señales de lo que puede aportar, a pesar de no contar con ritmo competitivo.

Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil se unen a la lista de debutantes con el primer equipo en este parón, que comenzó en el anterior amistoso en Portugal ante el Penafiel (2-2) con la participación de los juveniles Frank Iglesias, Leandro Altieri y Mauro Valeiro.