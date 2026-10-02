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Diego Villares, mediocentro del Dépor, durante el amistoso ante el Penafiel
Dépor

Deportivo-Oporto, en directo: sigue el streaming del encuentro amistoso en Riazor

El equipo blanquiazul se mide al campeón portugués en el segundo amigable del parón internacional

Sergio Baltar
02/10/2026 18:52

Riazor acoge un Deportivo-Oporto desde las 19.00 horas con aroma a Champions League. El equipo gallego se enfrenta al campeón de Portugal en el segundo amistoso de este parón internacional en el que Antonio Hidalgo está teniendo grandes contratiempos en forma de lesión.

Además de Casadó, Aubameyang y Eddahchouri, no estarán en el encuentro por diversos problemas físicos Amatucci, Riki, Luismi Cruz ni Altimira. El técnico ha tenido que tirar de una importante representación del filial para completar la convocatoria.

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