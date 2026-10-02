Dépor - Oporto, un duelo al que el éxodo internacional y las lesiones le restan brillo

Samu Omorodion en el Oporto-Benfica del 21 de septiembre EFE

Un Deportivo-Oporto nunca será un duelo menor, tanto por historia como por las implicaciones emocionales que tiene este enfrentamiento en el imaginario colectivo de ambos bandos. Pero el de esta tarde, además de por tratarse de un amistoso, llegará un tanto deslucido por la ausencia de los futbolistas más importantes de las dos escuadras. Y es que entre el éxodo internacional y las lesiones, tanto Antonio Hidalgo como Farioli presentarán alineaciones alternativas que, por otra parte, le servirán a los dos técnicos para ver la evolución de esos jugadores con menos minutos.

El buen arranque de temporada del conjunto portugués, que cuenta por victorias las siete jornadas disputadas en el campeonato luso, la última en el clásico frente a Benfica (3-1), no ha pasado inadvertido para muchos de los seleccionadores que tienen intereses en la plantilla de los dragoes. Un total de nueve internacionales del primer equipo han viajado con sus países, con Polonia como equipo nacional más representado con la presencia de Bednarek y Kiwior. Esta relación debería ser más amplia, pero otro jugador polaco habitual en las listas como Pietuszewski se ha quedado en Portugal por lesión. Curiosamente, el líder del torneo y uno de los equipos punteros del país solo tiene un futbolista en la selección absoluta propia, el portero Diogo Costa. Completan el elenco el danés Frodholt, el surcoreano Hwang In-beom, el dominicano Rosario y el mexicano Santiago Giménez, a los que hay que unir dos jóvenes talentos citados por las sub-21 de Portugal (João Afonso) y Croacia (Prpic). Junto a los deportivistas Josema Giménez, Bil Nsongo, Lucas Noubi y Bright Ede, son un total de 13 los futbolistas que se perderán el choque de Riazor.

Ede, titular en la goleada que Polonia le endosó a Suecia en categoría sub-21 Más información

Pero la lista de ausencias no termina ahí. Porque si Hidalgo ha recibido varios golpes en forma de lesión, no es menor el grupo de jugadores al margen en el Oporto. Entre los que no se espera que estén en Riazor está el canterano del Celta Gabri Veiga, titular habitual en el cuadro luso, después de retirarse en la primera parte ante el Benfica tras hacer el primer gol del encuentro.

Dos refuerzos

De hecho, las numerosa ausencias, tanto del primer equipo como del filial, obligaron al Oporto a realizar alguna sesión conjunta esta semana. Pero Farioli también ha recibido un par de buenas noticias recientes. La primera fue en el último partido oficial con el regreso del español Samu Omorodion después de una lesión de rodilla que lo tuvo siete meses en el dique seco. El ariete, que ya ha debutado con la absoluta, apunta a tener minutos esta tarde para seguir cogiendo ritmo. La segunda es el fichaje del central inglés Chris Smalling, exjugador del Manchester United y la Roma, que estaba sin equipo tras poner fin a su etapa en el fútbol árabe.