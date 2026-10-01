Yo jugué en Riazor | Oporto 1964-65

Once inicial del Oporto en la semifinal del trofeo Teresa Herrera de 1964 frente al Deportivo ARCHIVO RC DEPORTIVO

Además de ser el equipo de fuera de España al que más se ha enfrentado el Deportivo a lo largo de sus casi 120 años de existencia, el Oporto fue invitado de excepción en algunos hitos del club blanquiazul y del fútbol coruñés. Uno de ellos fue el que tuvo lugar el 28 de agosto de 1964. La primera semifinal de la XIX edición del trofeo Teresa Herrera enfrentó a Deportivo y Oporto, en un partido que marcó un antes y un después en el fútbol coruñés porque fue el primero que se celebró en Galicia con iluminación artificial.

El club portista aún iba remolque de los clubes de Lisboa, sobre todo de un Benfica ya bicampeón de Europa. En 1964, en sus vitrinas solamente brillaban 5 Ligas y 2 Taças. Pocas semanas después, en su quinta participación, superó por primera vez una eliminatoria europea. Fue ante el Olympique de Lyon, en su debut en una Recopa que disputó como subcampeón y cuyo título defendía el Sporting lisboeta, que también jugó aquel Teresa Herrera.

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1. Joaquim Jorge. Nacido en Mozambique, era un defensa de físico imponente, que solía actuar en el costado izquierdo y que comenzaba su tercer y último curso con los Dragoes. Después alcanzó la internacionalidad en su estancia en el Vitória de Guimaraes. Casualmente, colgó las botas en el Penafiel, el club ahora vinculado al Dépor y del que también fue entrenador y responsable de cantera. En el cementerio de Penafiel, donde echó raíces, yacen sus restos desde 2014.

2. Rolando. El líder del eje de la zaga jugó de blanquiazul durante trece temporadas (1963-1976) y en más de 300 partidos oficiales. Fue ocho veces internacional y, en la mayoría, fue el único representante portista. Después de colgar las botas regresó al club para dirigir en categorías inferiores y trabajar en scouting, antes de fallecer en 2022 a los 77 años de edad.

3. Paula. Líbero o mediocentro que nació en la otra ribera del Douro, en Vila Nova da Gaia, y es uno de los pocos ‘traidores’ al gigante del norte. Tras siete campañas en el Oporto (1959-1966) fichó por el Benfica, movimiento que apenas han realizado una decena de jugadores en toda la historia. Eso sí, Paula jugó una vez para Portugal y no lo hizo cuando vestía la camiseta encarnada, si no cuando pertenecía al Oporto.

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4. Festa. Único futbolista del Oporto que jugó –otros dos fueron convocados– con Portugal en su debut mundialista, en 1966, en el que alcanzó las semifinales y donde se convirtió en el primer jugador del club en saltar al césped en la gran cita. En aquel momento se imponía el llamado Sistema BSB (Benfica-Sporting-Belenenses), ya que la directiva de la Federación la componían únicamente miembros de los tres clubes de Lisboa. Fue durante ocho temporadas (1960-1968) el lateral derecho titular del Oporto, como sucesor de una de las mayores instituciones de los Dragoes, Virgílio Mendes, jugador durante 17 campañas.

5. Almeida. También central y también Dragao durante ocho campañas (1961-1969), aunque las dos primeras en el equipo juvenil. Dejó el Oporto en su plenitud, lo que le permitió todavía capitanear al Barreirense en su época dorada, en la que llegó a jugar la Copa de la UEFA, al Farense y al Famalicao, siempre en Primera. Retirado en el modesto Mirandela, allí comenzó una corta carrera como técnico, que siguió en el Desportivo das Aves y el Rio Ave, club en el que también fue entrenador de fútbol base. Mediados los 80 abandonó el fútbol para dedicarse a su trabajo como corredor de seguros.

6. Américo Lopes. Un caso de portero precoz, como antes Juan Acuña y mucho después Iker Casillas o Gianluigi Buffon. Dio el salto al primer equipo con solo 17 años, en 1951 y se despidió del mismo 18 años más tarde, en 1969. Eso sí, entre medias dejó de ser one club man al salir cedido un curso (1957-58) al vecino Boavista. Convocado para el Mundial de 1966, no disputó un solo minuto, pese a totalizar 15 internacionalidades. Después de montar negocios varios, fundó una clínica en Santa María da Feira que aún existe bajo la dirección de su ahijada. Murió hace tres años y una semana, con 90 años.

7. Jaime. Apodado ‘Ventoinha’ (ventilador), en alusión a su velocidad, llegó al Oporto con 15 años y se fue con 27. Lo hizo después de la gran conquista de buena parte de la plantilla que jugó en Riazor, la Taça de 1968, ganada al Vitória de Setúbal tras eliminar en cuartos al Belenenses y en semifinales al Benfica. El fogoso extremo derecho perdió la vida en 2019.

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8. Bernardo da Velha. El otro jugador de raza negra de aquel equipo nació en la Guinea Portuguesa, ahora Guinea-Bisáu. Llegó al Oporto después de no jugar oficialmente con el Sporting lisboeta, ya con 22 años. Inicialmente interior derecho e incluso ariete, el técnico José Maria Pedroto lo reconvirtió en lateral derecho. Dejó el Oporto en 1969, tras cinco temporadas, para jugar en Boavista, Espinho y Leixoes, antes de emigrar a Canadá, donde militó en el equipo de la comunidad lusa en el estado de Ontario.

9. Artur Jorge. Delantero centro de solo 18 años en aquella visita a Riazor, es conocido sobre todo por su labor como entrenador. Primero, por llevar al Oporto a ganar su primera Champions, en 1987, cuando se ganó el mote de ‘Rei Arturo’. Luego, por dirigir a grandes equipos de los años 90, como PSG, Benfica o Tenerife, y a las selecciones de Suiza y Portugal. Su carrera como jugador también fue fructífera. Vistió las camisetas de Oporto y Benfica, aunque con paso intermedio por Coimbra, ganó 4 Ligas y Record lo incluyó en una lista de los cien mejores futbolistas de la historia de Portugal. Falleció en febrero de 2024.

10. Custódio Pinto. El interior zurdo fue el tercer portista en Inglaterra 66 y uno de los dos que no saltó al césped en todo el Mundial. Nacido en Montijo, como la leyenda portista Paulo Futre, fue Dragao durante 10 temporadas (1961-1971) y era apodado ‘Cabecinha de Ouro’ y, a veces, ‘de Diamante’ por sus virtudes en el juego aéreo, y ‘Capitão’ por haber levantado la célebre Taça de 1968. Como formador en la cantera portista, llevó a los juveniles al título nacional, antes de su fallecimiento en 2004, con solo 62 años.

11. Nóbrega. Extremo izquierdo nacido en Vila-Real pero formado en la cantera portista, militó en el primer equipo durante 12 campañas (1962-1974) y marcó uno de los dos goles en la final ante el Setúbal. Murió a los 70 años, en 2012