Yeremay, ahora te toca a ti

Yeremay Hernández conduce el balón rodeado de rivales en el Deportivo-Sevilla Patricia G. Fraga

“Yeremay sigue siendo nuestra referencia. Es un futbolista importantísimo para nosotros. Nos dio muchísimo el año pasado y está en un proceso de crecimiento y de evolución, tanto personal como deportiva”. Así hablaba Antonio Hidalgo en su primera comparecencia pública del curso, todavía en pleno verano, sobre Yeremay Hernández. El Deportivo ya contaba con futbolistas como Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Asp Jensen o Leo Román. Pero el técnico catalán aprovechaba las preguntas sobre el estado del ‘10’, que seguía padeciendo las limitaciones de la pubalgia, para reforzar el tono cariñoso que siempre ha impregnado sus palabras cada vez que ha tenido que hablar del canario.

Porque desde su llegada al Deportivo, Hidalgo ha mimado a Yeremay en el buen sentido. “Es un jugador diferencial”. “A Yere hay que dejarlo fluir, sabe que tiene libertad. Debemos tener mucho cariño y agradecimiento por contar con un futbolista de esa dimensión”. “Ha demostrado ser un líder”. “Es talento puro y pasión”. “Es un jugador diferencial que nos va a tener que dar muchísimo durante el año”. Son algunas de las frases que en estos últimos 15 meses el titular del banquillo de Riazor ha ido pronunciando sobre el canterano blanquiazul, al que ha ido reinsertando progresivamente en su equipo tras una pretemporada todavía marcada por sus problemas de pubis.

“En mi caso, por mi juego y demás, vivo mucho de frenar, arrancar, regatear, las fintas, tirar… es una lesión que muchas veces estás en el campo y piensas: ‘Ya está puedo, porque lo hago siempre’. Quiero y no te deja. Te atranca ahí. Te agobias, te lleva a situaciones que son muy jodidas porque quieres y no puedes”, explicaba el chico en abril sobre su dolencia. Por aquel entonces, ya había vuelto al equipo después de unas semanas de parón. Pero más por una cuestión de necesidad deportiva que de luz verde a nivel médica.

Primero, sanar

La cosa salió bien porque el Dépor ascendió, pero Yere tuvo que tomárselo con calma en verano. Más allá del habitual runrún sobre su futuro, difícil de gestionar para su cabeza pese a que ya se está acostumbrando a vivir en un entorno ruidoso, el internacional sub-21 por España utilizó el período que habitualmente se emplea como espacio en coger la forma y las sensaciones competitivas para terminar de sanarse. De hecho, no volvió a jugar hasta la visita a Málaga, ya en la segunda jornada de liga y tres meses después de su último encuentro, el del ascenso en Valladolid.

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Ahí, en La Rosaleda, Yeremay inició su particular puesta a punto con la temporada en marcha, concretada en los 184 minutos oficiales que disputó entre los seis partidos que fueron desde esa segunda fecha hasta la séptima, antes de que LaLiga parase por fecha FIFA... y diese a Yere la oportunidad para ultimar su acondicionamiento.

“La lesión está prácticamente superada”, apuntó Hidalgo hace dos semanas, aunque también destacó que el chico necesitaba “carga física” para encontrar el punto óptimo de forma. Ahora, después de rodarse durante 82 minutos en Penafiel y tener una nueva oportunidad de acumular tiempo de juego este viernes ante el Oporto en Riazor, a Yeremay le llegará su momento.

Y es que las lesiones de Aubameyang y de Zakaria Eddahchouri han dejado el ataque blanquiazul huérfano de referentes. El Deportivo no podrá contar durante varias semanas con el gabonés, su máximo goleador y principal amenaza ofensiva. Pero tampoco con Zaka, que venía ejerciendo el papel de revulsivo como ‘9’ suplente.

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De esta manera, todos los focos apuntan a Bil Nsongo, que busca nuevo compañero en esa doble punta con la que el Dépor de Hidalgo ha hecho sus mejores partidos. Y ahí surge la figura de Yeremay, que ha jugado mucho en ese puesto de segundo delantero a las órdenes del entrenador de Granollers.

Sufriendo

Es, por lo tanto, el turno para que uno de los teóricos líderes dé un paso adelante y empiece a acumular más presencia dentro del verde.

Solo así podrá reencontrarse con su mejor versión. Esa que enseñó en una temporada 2024-25 fabulosa pese a que fue su estreno en el fútbol profesional y que solo pudo mostrar a cuentagotas el pasado curso, ya mermado por un pubis que le impedía mostrar, precisamente, lo mejor de su fútbol. Porque a pesar de que en la temporada del ascenso fue capaz de irse hasta las ‘dobles figuras’, con 11 goles (6 de penalti) y 10 asistencias, el futbolista del Deportivo vivió un curso marcado por la irregularidad.

Tan determinante en los marcadores como incapaz de encontrar un rendimiento sostenido en el juego, durante la temporada 2025-26, Yere anotó menos, remató menos, tuvo peor porcentaje de finalización —remates que acaban en gol—, regateó menos y contactó menos con el esférico que en su primer curso en LaLiga Hypermotion, siempre según la estadísticas de Driblab. Es decir, fue menos incisivo de cara a puerta y no ayudó tanto a que el balón progresase.

Tímido

Pese al evidente bajón que sufrió, sus datos del pasado curso son mejores que la pequeña muestra que ha dejado esta temporada. Porque es cierto que en apenas dos partidos completos (184 minutos, diversificados a lo largo de media docena de juegos) ya ha dejado una gran asistencia a Aubameyang en el Coliseum. Pero el margen de mejora del canario es muy evidente.

Especialmente significativo es su descenso en la intención de regatear. El ‘10’ del Dépor ha pasado de estar siempre en cabeza en la estadística de ‘dribblings’ en LaLiga Hypermotion a apenas atreverse este curso. Al menos, por el momento. Así, los 9 quiebros que promediaba hace dos temporadas han caído en este estreno en Primera a únicamente 3,42. De ellos, solo el 28,6% han servido para superar con éxito al rival.

Comparativa de datos ofensivos de Yeremay Hernández entre la actual temporada y el pasado curso Driblab

Esta falta de atrevimiento, que probablemente se argumente a través de un componente físico, también cristaliza a la hora de mirar hacia portería. Porque Yeremay únicamente ha buscado el gol en una ocasión esta temporada. Fue en La Cerámica. Todo después de ser el futbolista que hace dos temporadas capitalizó más casi el 30% de los goles esperados de su equipo y que el pasado curso promedió 2,4 remates por partido.

De esta manera, todo apunta a que la exigencia de los contrarios en Primera no será el mayor enemigo de Yeremay, cuya principal batalla será contra sus propias sombras. Ahora, le toca a él ganarse a sí mismo.