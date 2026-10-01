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Dépor

Cómo y dónde ver el Deportivo - Oporto: horario, TV y streaming

Riazor acoge esta tarde (19.00 horas) el segundo amistoso del equipo blanquiazul en este parón internacional por fechas FIFA

Sergio Baltar
01/10/2026 13:59
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Archivo RC Deportivo
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Deportivo y Oporto se enfrentan este viernes en Riazor en un encuentro amistoso en el que ambos aprovecharán para no perder el ritmo en este parón internacional por fechas FIFA. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y podrá seguirse en directo por la TVG. Además, también estará disponible online a través del canal oficial de Youtube del Dépor.

Datos del partido

  • Partido: Deportivo - Porto
  • Competición: Amistoso
  • Fecha: Viernes, 2 de octubre
  • Hora: 19.00 h
  • Estadio: Riazor
  • TV: TVG
  • Streaming: Canal de Youtube del Dépor

¿A qué hora es el Deportivo - Oporto?

El partido comenzará a las 19.00 horas (hora peninsular española)

¿Dónde ver el Deportivo - Oporto por TV?

El Deportivo- Oporto se podrá ver a través de la TVG, en el primer canal de la televisión pública gallega.

¿Dónde ver el Deportivo - Oporto online

El partido se podrá seguir de forma gratuita a través del canal oficial de Youtube del Deportivo.

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