Cómo y dónde ver el Deportivo - Oporto: horario, TV y streaming

Los onces iniciales y el trío arbitral antes de la vuelta de la semifinal de la Champions de 2004 entre Dépor y Oporto en Riazor Archivo RC Deportivo

Deportivo y Oporto se enfrentan este viernes en Riazor en un encuentro amistoso en el que ambos aprovecharán para no perder el ritmo en este parón internacional por fechas FIFA. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y podrá seguirse en directo por la TVG. Además, también estará disponible online a través del canal oficial de Youtube del Dépor.

Datos del partido

Partido : Deportivo - Porto

Competición : Amistoso

: Amistoso Fecha : Viernes, 2 de octubre

: Viernes, 2 de octubre Hora : 19.00 h

: 19.00 h Estadio : Riazor

: Riazor TV : TVG

: TVG Streaming: Canal de Youtube del Dépor

¿A qué hora es el Deportivo - Oporto?

El partido comenzará a las 19.00 horas (hora peninsular española)

¿Dónde ver el Deportivo - Oporto por TV?

El Deportivo- Oporto se podrá ver a través de la TVG, en el primer canal de la televisión pública gallega.

¿Dónde ver el Deportivo - Oporto online

El partido se podrá seguir de forma gratuita a través del canal oficial de Youtube del Deportivo.