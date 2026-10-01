Luis Quintero y su ascenso con el Dépor: "Para volver a vivir algo así, tendré que ganar la Champions"

Luis Quintero eEntrenamiento del Deportivo en Abegondo RCDeportivo

Durante los años del barro hubo jugadores que dejaron huella en el Deportivo. Fueran o no de los que consiguieron los ascensos. Pero de lo que desde luego no hay duda es que el Deportivo dejó huella en todos y cada uno de los futbolistas que defendieron la camiseta durante la etapa más oscura de la historia reciente blanquiazul. Incluso en el caso de los que, como Luis Quintero, apenas pasaron unos meses en Riazor.

El extremo hispano-colombiano llegó al equipo en el mercado de invierno de la 2023-24 y se encontró con un grupo que empezó a carburar al poco de poner un pie en A Coruña. Su presencia sobre el césped fue testimonial (5 partidos para apenas 39 minutos), pero, como él mismo reconoce en Postunited, se llevó consigo un buen puñado de anécdotas y una fiesta para el recuerdo tras conseguir el ascenso a Segunda División. Hoy, junto al exfabrilista Alfaro en la plantilla del Torreense de segunda división portuguesa, habla sobre esa breve pero intensa etapa como blanquiazul:

Llegada al Dépor. “En enero me sale la opción del Dépor. Una categoría menos, pero dije: si estoy haciéndolo bien en Segunda, voy teniendo minutos, en Primera RFEF, en un club grande como el Dépor, voy a jugar más y ser más llamativo. El Amorebieta estuvo de acuerdo, firmaron otro extremo y fue de mutuo acuerdo”.

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Pocos minutos. “Ya me habían dicho que los extremos eran Yeremay y Mella. Pero a mí lo que me dijeron fue que no les daba para 90 minutos a día de hoy: vas a tener tus oportunidades y te vas a ganar lo que te ganes en el campo. Llego a A Coruña, tengo familia allí y era una ciudad muy importante. Llego superfeliz, las cosas van bien en los entrenamientos… Todos me acogieron bien y el grupo era muy bueno. El Dépor no estaba en la clasificación donde tenía que estar, estaba a 10 puntos del primero… pero fue llegar yo y el equipo le dio por empezar a volar literalmente. 0-4, 5-1, 0-5… Una barbaridad, destrozaban a todo el mundo”.

Espina clavada. “No tuve las oportunidades que quería y, a medida que se acercaba el final de temporada, ya sabíamos que iba a volver al Villarreal, y para meter a un chico que se va a ir, pensaron que era mejor meter a sus canteranos. En ese sentido, me dejé llevar un poco. Acabé sin jugar, pero ascendimos a Segunda y me llevo esa experiencia. La espina clavada que tengo es que la gente ni me vio, fui para nada. Ni siquiera llegó a verme para juzgarme. Juzgaban lo que se imaginaban. Se queda esa espina de no mostrar mi nivel ni el jugador que soy”.

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Vestuario. “Bien, muy bien. El grupo superbién. El único que era un poco más especial era Lucas Pérez. También porque es lo que es, la carrera que había tenido y había bajado a Primera RFEF. Con Lucas me reía a diario. Era un máquina. Jugábamos a dos toques. Controlar y tirar. Cuando fallaba, le decíamos algo y nos contestaba: ‘Ter Stegen en su día no la paró, ni Courtois’. Siempre tiraba de hemeroteca. Es una persona con carácter, pero superbien. Fue él quien nos ascendió a Segunda. Siempre intentaba ayudar a la gente”.

Ascenso. “Fue una locura. Llevaban cuatro años en Primera RFEF y estaban desesperados. Se lo tomaron como si hubieran ganado la Champions, en el buen sentido. Disfruté una barbaridad. Para volver a vivir algo así, voy a tener que ganar la Champions de verdad”.