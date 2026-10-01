El segundo tren llega al andén de Noé Carrillo

Noé Carrillo controla el balón durante el Deportivo-Real Madrid del Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Pero no para Noé Carrillo, que el pasado curso se encargó de garantizarse un asiento en el andén para asegurarse un multibillete con el que tener más oportunidades para subir al vagón correcto.

El canterano del Deportivo se ganó la confianza de Antonio Hidalgo en el tramo decisivo de la pasada liga de Segunda División. El fabrilista derribó la puerta del primer equipo a base de rendimiento. Y ahora, tendrá la oportunidad de asentarse en la máxima élite con el Dépor. Porque en su horizonte aparece ya la segunda locomotora blanquiazul.

El pasado miércoles se cumplieron 50 días del fuerte esguince de tobillo que el canterano sufrió en el último duelo de pretemporada. En el Teresa Herrera y ante todo un Real Madrid, Noé partió en el once inicial de un Hidalgo que probaba y probaba para encontrar cómo compensar la falta de futbolistas para el costado diestro ofensivo.

Con Altimira y Asp Jensen no disponibles por distintas dolencias desde el segundo partido del verano, con Mella readaptándose a las exigencias de competición tras su operación de rodilla, con Yeremay todavía apurando para mejorar sus problemas en el pubis y todavía sin Adama Traoré en el equipo, a Noé se le abría la posibilidad de encontrar un resquicio por el que seguir mereciendo minutos en el primer equipo. Sin embargo, en una disputa con Álvaro Carreras, la oportunidad se esfumó.

Un mal apoyo con su tobillo izquierdo para evitar pisar al lateral coruñés del equipo rival acabó con el centrocampista en la enfermería, un lugar que, para su desgracia, conoce demasiado bien. Porque después de tener que pasar por el quirófano en enero del 2025 por una rotura en el tendón proximal del bíceps femoral de su pierna izquierda, Carrillo sufrió hace justo un año un esguince en la misma articulación del pie que le privó, por aquel entonces, de jugar durante durante dos meses.

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Ahora, después de unas seis semanas de baja, la fecha marcada en rojo se aproxima. Noé entrena desde hace unos días con el primer equipo. Y aunque es probable que impere la prudencia y no disponga de minutos en el amistoso de este viernes ante el Oporto, el centrocampista apunta a estar disponible tras el parón para Hidalgo.

Espacio libre

Regrese más pronto o algo más tarde, lo cierto es que a Noé Carrillo se le abre ahora una oportunidad para consolidarse de manera prácticamente definitiva en el primer equipo del Deportivo, algo que ningún futbolista formado en Abegondo hace desde David Mella —Bil Nsongo, que subió desde el Fabril pero no es canterano como tal, al margen—. Porque la situación ha cambiado radicalmente desde el 2 de septiembre. Y lo que parecía una plantilla que no dejaba recovecos a Carrillo ya no es así en este octubre.

Fernando Soriano, director de fútbol, reconoció en su momento que la lesión de Noé le había hecho replantearse fichar para el centro del campo para paliar la falta de “músculo”. Finalmente, al Dépor le surgió la oportunidad de incorporar a Marc Casadó y no se lo pensó. Con la llegada del catalán, las puertas se le cerraban todavía más a Noé, que parecía que tendría que conformarse con sumar minutos en el Fabril y esperar una compleja oportunidad.

Pero primero llegó la salida de Teun Gijselhart, al que el club le abrió la puerta para que sumase experiencia como cedido tras no terminar de convencer. Y, posteriormente, surgió la lesión de Casadó, competencia de Noé en el centro del campo, que estará fuera unos tres meses. Sin ninguno de los dos medios ni tampoco Aubameyang y Zaka, las opciones para jugar más atrás o unos metros más arriba crecen para Noé, que ve cómo llega su segundo tren hacia Primera.