El equipo que siempre se mantiene con vida

Luismi Cruz y el ahora deportivista Amatucci, en un lance del Dépor-Las Palmas que cerró la temporada pasada, el último partido en el que el Dépor estuvo en algún momento con dos goles de desventaja QUINTANA

Andrés Montes, inspirado por uno de los pasajes bíblicos más populares, el versículo 19 del capítulo 3 del Genésis, solía referirse a Malik Rose, jugador de los San Antonio Spurs, con un curioso mote. El mayor animador que jamás ha tenido la televisión deportiva en España bautizó al esforzado y no excesivamente alto interior como “Ganarás el pan el sudor de tu frente”. Rose suplía sus carencias técnicas y físicas con un esfuerzo encomiable. Luchaba por cada rebote como si fuese a darle la victoria y se fajaba con pívots que le ganaban en centímetros, pero nunca en intensidad. Su energía aportó un plus al conjunto tejano para conquistar dos anillos de la NBA, en 1999 y 2003, con un equipo liderado por Tim Duncan y Manu Ginóbili.

Pese a no ser, ni el curso pasado ni el presente, una plantilla construida alrededor de futbolistas eminentemente físicos, el Deportivo está haciendo todo lo posible y más para mantenerse con vida en los partidos desde la llegada de Antonio Hidalgo. Y, además, lo está logrando. El Deportivo del técnico vallesano también podría hacerse acreedor del apodo de Malik Rose. Después de la Orquesta Canaro, del Deportivo ascensor, del SuperDépor, del EuroDépor y del BabyDépor, estamos ante el Deportivo que se gana el pan con el sudor de su frente. Del SuperDépor al SudorDépor.

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Hay varios datos que lo dejan patente. Por ejemplo, el número de derrotas. El Deportivo, con Hidalgo a los mandos, ha disputado 67 encuentros, de los que 53 han sido de competición oficial (42 de Segunda División, 7 de Primera y 4 de Copa del Rey) y los restantes 14 de carácter amistoso. El Deportivo solamente ha perdido 13 partidos (9 en Segunda, 1 en Primera, 1 en Copa y 2 amistosos). Ese 19% de derrotas –un promedio de una cada cinco partidos, aproximadamente– quizá no sea extremadamente llamativo. Sí lo son, sin embargo, las escasas desconexiones del equipo blanquiazul, que en los 67 choques con Hidalgo solo ha estado dos o más goles por debajo en el marcador durante 140 minutos.

Partido y medio de inferioridad manifiesta ante el rival en 67 enfrentamientos. Es el 2,3% de los 6.060 minutos de juego –sin tiempos añadidos, pero con la extraña prórroga acordada con el St. Pauli el pasado verano incluida– desde que Hidalgo se sienta en el banquillo deportivista. “Esto va de estar vivos siempre. De estar vivos en la pelea por todo”, afirmaba el preparador catalán el pasado mes de mayo, en la previa de la visita al Cádiz en la jornada 39, con el equipo muy cerca de regresar a la división de honor tras ocho años de ausencia. Este Dépor tiene interiorizado el discurso del técnico y ese axioma futbolístico que dice que mientras permanezcas un gol por debajo en el marcador estás a una sola jugada de puntuar.

El Deportivo únicamente se vio con una desventaja superior a un gol en siete de esos 67 partidos, uno de cada diez. El primer resultado claramente adverso se dio en Butarque frente al Leganés. El cuadro pepinero llegó a mandar por 2-0 durante 39 minutos, un día en que el Dépor acabó rescatando un punto gracias a los goles de Mulattieri y Yeremay, de penalti. La derrota ante el Málaga en La Rosaleda (3-0) fue quizá el peor partido de la era Hidalgo. Los blanquiazules cayeron con merecimiento ante el equipo costasoleño, que dominó por más de un gol durante 58 minutos. Después, el Castellón triunfó en Riazor (1-3), haciendo el tercer gol a 6 minutos de la conclusión. Algo más, 14 minutos, mandó con ventaja doble una Real Sociedad B que acabó imponiéndose por 0-3. El Castellón repitió en Castalia, con un 2-0 que campeó en el electrónico durante los últimos 27 minutos. El Granada se impuso en Riazor por el mismo resultado, que permaneció en los 6 minutos finales. La desventaja de dos goles se dio por última vez en el partido de la celebración del ascenso. La UD Las Palmas se jugaba su plaza en el playoff de ascenso ante un Dépor de resaca, que se vio muy pronto con un 0-2 en contra, pero reaccionó con un tanto de Eddahchouri solo 10 minutos después del segundo tanto canario.

Desde aquel día, 31 de mayo, el Deportivo enlaza 15 partidos en los que no se ha encontrado en ningún momento con dos goles de ventaja. El dato alcanza mayor relevancia al tratarse de un recién ascendido a la Primera División que, además, en pretemporada se enfrentó al Real Madrid en el Teresa Herrera, que el cuadro blanco ganó por la mínima.

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El Deportivo es uno de los tres únicos equipos que no se ha visto por más de un gol por debajo en el marcador en las siete primeras jornadas. Solo Barcelona y Alavés lo han logrado. Los otros 17 conjuntos de Primera División han sufrido esa desventaja. E incluso dos de ellos superan en estos siete encuentros los 140 minutos del Dépor en los 67 partidos de Hidalgo. El Elche, con 177 minutos repartidos en cuatro partidos, lidera esta clasificación. El cuadro franjiverde tuvo a su rival fuera del rango de tiro en más encuentros que nadie, cuatro: Barça (0-5), Racing de Santander (3-2), Real Sociedad (2-3) y Real Madrid (2-3). El otro equipo es el Osasuna, descolgado durante 164 minutos sumados en tres choques: en Mendizorroza (5-2), contra el Espanyol en El Sadar (0-2) y en el Metropolitano (4-0). Junto a los navarros, dos equipos más han vivido a remolque tres partidos. Son el Levante, que acumula 134 minutos ante Alavés (5-2), Espanyol (0-2) y Atlético de Madrid (4-0), y el Málaga, que suma 73 minutos ante Atlético (2-0), Real Madrid (4-0) y Villarreal (1-3). Pese a todo, tiene mérito lo de los malacitanos, único equipo que ya ha visitado Bernabéu y Metropolitano y que ante rojiblancos y groguets solo cedió por dos tantos a 5 y 4 minutos del final, respectivamente.

Incluso Real Madrid y Atlético han perdido la estela de su adversario. Los blancos, precisamente ante los colchoneros, que estuvieron ganando por 2-0 durante media hora, hasta que Rüdiger hizo el tanto del 2-1 definitivo casi sobre la bocina. Y los rojiblancos, a lo largo de 42 minutos en su estrepitosa derrota ante el Athletic en San Mamés (3-0). Menos tiempo que ambos han estado el Villarreal –solo 11 minutos en su visita al Sardinero en la primera jornada–, el Betis –en los últimos 20 minutos de su derrota por 5-2 en el campo del Levante– y la Real Sociedad, con 23 minutos entre su visita al Bernabéu (4-1) y la victoria del Atlético (0-3) en Anoeta.

Mención aparte merece el equipo correoso por excelencia de LaLiga EA Sports. El Getafe solamente ha permanecido con más de un gol de desventaja durante el tiempo añadido del choque de la primera jornada ante el Alavés, que marcó el 2-0 por medio de Mariano Díaz en el minuto 90+1 y el 3-0 definitivo, obra de Mikel Rodríguez, en el 90+4. Otro equipo madrileño, el Rayo, es el único del campeonato que ha jugado ya en el Camp Nou y en el Bernabéu, donde ha acumulado 100 minutos: 27 en Barcelona y 73 en Madrid.

El resultado tras el pitido final es lo más importante, pero el desarrollo del marcador también ofrece lecturas sobre el enfoque, las capacidades y las debilidades de cada equipo. Y en el caso del Deportivo no hace más que constatar su capacidad para mantenerse con vida durante los 90 minutos.