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Dépor

Antonio Hidalgo mantiene en sus planes a siete jugadores del Fabril que apuntan al Deportivo-Oporto

Riki, Luismi Cruz y Altimira pueden perderse el choque, igual que Amatucci

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
01/10/2026 18:01
El fabrilista Iker Gil, en el entrenamiento de este jueves con el primer equipo del Deportivo
El fabrilista Iker Gil, en el entrenamiento de este jueves con el primer equipo del Deportivo
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Antonio Hidalgo tendrá que tirar del Fabril para completar la convocatoria del Deportivo-Oporto que se disputa este viernes en Riazor. El entrenador de Granollers mantuvo en la sesión preparatoria de este jueves a los siete jugadores del Fabril que ya reclutó el pasado miércoles para el trabajo del primer equipo y que, por lo tanto, apuntan a estar citados para el duelo ante el conjunto portugués.

La lista de fabrilistas la conforman los defensas Quique Teijo y Ferran Seco, los centrocampistas Yayo González, Álvaro Fraga y Noé Carrillo y los delanteros Kevin Sánchez e Iker Gil. Cabe destacar, sin embargo, que Noé viene de estar lesionado seis semanas por un esguince de tobillo, por lo que el Deportivo podría optar por tener precaución en su reingreso y no darle minutos en el amistoso previo al reinicio de liga.

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La nutrida presencia de jugadores del Fabril se explica por la ausencia de cuatro jugadores internacionales (Bil, Giménez, Noubi y Ede), pero también el entrenamiento específico que están siguiendo Adrià Altimira, Riki Rodríguez, Luismi Cruz y Lorenzo Amatucci. Todos ellos trabajaron este jueves de nuevo con el readaptador, Nando Rodríguez. De este modo, es probable que ninguno de ellos pueda jugar tampoco contra el Oporto, a pesar de que únicamente Amatucci llegó el parón lesionado, con unas molestias en el aductor que ya le hicieron perderse el partido ante el Betis.

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