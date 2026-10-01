Al Deportivo siempre le quedará Oporto

Fran disputa el balón con Emerson, en el Trofeo Teresa Herrera de 1994 Archivo DXT

No es un clásico, pero casi. Los Deportivo-Oporto y Oporto-Deportivo son un duelo recurrente en las hojas de ruta de ambos conjuntos. Los 300 kilómetros que separan la ciudad herculina de la portuense han provocado que a lo largo de la historia, sus dos clubes de fútbol mirasen hacia el vecino para programar, de manera relativamente periódica, partidos amistosos.

El duelo que mañana acoge Riazor será el vigesimoprimer encuentro amigable entre dos equipos que, una vez se midan en este partido, habrán alcanzado los 23 duelos totales. Únicamente dos de ellos han sido con carácter oficial. Pocos, pero suficientes para quedar marcados en la biografía de ambas entidades. Porque correspondieron a las semis de Champions de la temporada 2003-04, que todavía permanecen como el gran techo del Dépor a nivel continental y que acabó con el conjunto adiestrado por un prometedor Jose Mourinho en la final. En Gelsenkirchen, el Oporto no tuvo rival en el Mónaco (3-0) y levantó su segunda Copa de Europa.

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Se quedó el Dépor sin ‘Orejona’ al caer en la triste vuelta de semifinales en Riazor, escenario que vuelve a recibir un choque entre los dos combinados blanquiazules 23 años después. Será el octavo duelo que acoja el actual estadio de A Coruña, pues los dos partidos anteriores celebrados en la ciudad de cristal se jugaron en el Parque de Riazor.

Fue allí, en el actual espacio ocupado por el colegio de Las Esclavas, donde ambos se equipos iniciaron una amistosa rivalidad ya centenaria. Porque aquel encuentro data del 8 de febrero de 1925. Acabó con victoria por 2-0 para el Deportivo, que en mayo de ese mismo año le devolvió la visita a la escuadra lusa. No solo con un encuentro, sino con dos (3-7 a favor del Dépor y 3-2 para el Oporto), una práctica habitual de la época, en la que se aprovechaban los costosos y largos desplazamientos para disputar más de un encuentro.

Hubo que esperar un par de años para que Dépor y Oporto se volviesen a enfrentar. De nuevo en Portugal, en un Estadio Da Constituição que, con ocho encuentros, tiene el honor de ser el campo que más veces ha acogido este partido.

Torneo Luso-Galaico

Ese estadio, situado en el núcleo urbano de Oporto, fue la sede para los partidos del primer equipo hasta 1953. Dos años antes, en 1951, acogió por última vez un Oporto-Deportivo. Aquel duelo no fue un amistoso al uso, sino un partido correspondiente al Torneo Luso-Galaico, una curiosa competición en la que se medían los mejores equipos de Galicia contra los 'grandes' de la zona norte de Portugal. El Oporto goleó 6-0, pero en el encuentro de vuelta de la liguilla, el Deportivo se vengó con un 4-2 ya jugado, por primera vez, en el actual Riazor.

Tras ese par de encuentros de 1951, los aficionados de ambas escuadras tuvieron que esperar trece largos años para ver cómo Dépor y Oporto se medían de nuevo. Fue en junio de 1964 y, por primera vez, en territorio neutral. El campo José Antonio, de Ourense, ejerció de espacio para un choque que acabó con un 3-1 a favor del combinado portugués en el triangular del Trofeo Corpus. Dos años después, también la provincia de Ourense acogió el segundo y último duelo en un estadio en el que ninguno era locatario. Un lunes de marzo de 1967, A Granxa de Verín vio cómo el Oporto vencía por 4-5.

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Exactamente dos meses después del primero de estos choques, el conjunto luso rindió visita al Deportivo para estrenarse en un Teresa Herrera. En semifinales, celebradas el 28 de agosto de 1964, el equipo de casa venció 2-0.

Desde entonces, hubo dos encuentros más del Teresa Herrera entre ambos. En la final de 1991, el Oporto ganó al Deportivo (0-1) con un polémico tanto de Aloisio, que cabeceó en los últimos minutos una falta que el colegiado había mandado repetir. Mientras, en las semis de 1994, fue el combinado deportivista el que se impuso por 2-1.

Martín Vázquez y Toshack

Mientras, en 1995, el Oporto-Deportivo del Trofeu Cidade Invicta ejerció de cartel de estreno para John Toshack en el banquillo del Deportivo. Era la primera —y única vez— que el equipo coruñés jugaba en el Estadio das Antas. En el primer encuentro de la era ‘post Arsenio’, Martín Vázquez, uno de los flamantes fichajes del equipo, sufrió una lesión de rodilla.

Iker Casillas, perseguido por Andone, en el Oporto-Deportivo del 2017Fútbol Pretemporada 2017-2018Oporto-Deportivo 4-0 Susi Garcia

Aquel fue uno de los últimos encuentros del Deportivo ante el Oporto, un partido que tras jugarse por última vez el 30 de julio del 2017 en O Dragao (4-0 para los locales, que se presentaban en sociedad), este viernes pone el contador en 21 amistosos y consolida al club luso como el rival extranjero más habitual y el decimotercero, sin importar su origen, más recurrente.