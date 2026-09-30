¿Qué fue de los protagonistas de la semifinal de Champions de 2004 entre Dépor y Oporto?

Los onces iniciales y el trío arbitral antes de la vuelta de la semifinal de la Champions de 2004 entre Dépor y Oporto en Riazor Archivo RC Deportivo

Han pasado más de dos décadas desde aquella noche en Riazor. El 4 de mayo de 2004, el Oporto ganó 0-1 al Deportivo con un penalti de Derlei y se metió en la final de la Champions. Después levantó el título en Gelsenkirchen y aquella generación se convirtió en una de las grandes historias del fútbol europeo. Más de 22 años después, los 28 futbolistas que tuvieron minutos en la vuelta de aquella semifinal ya han terminado sus carreras. Algunos siguen viviendo del fútbol, en los banquillos o en los despachos. Otros, pocos, encontraron ocupaciones más alejadas de los campos.

Entre ellos hay un campeón del mundo como seleccionador, otro que trabaja en el Barça, varios que volvieron al Dépor, un capitán del Oporto que murió demasiado pronto, un portero que tuvo problemas empresariales después de invertir en hoteles y el sector inmobiliario, un futbolista convertido en viticultor y hasta un campeón de Europa de 19 años cuya carrera se salió de madre. Esto es lo que fue de ellos.

Los 14 del Dépor

1. Molina: Dejó el Deportivo en 2006 y se retiró un año después en el Levante. Después pasó por banquillos de Hong Kong, India y México y por los despachos, hasta convertirse en director deportivo de la RFEF. Actualmente es el director técnico de Honduras.

2. Manuel Pablo: Colgó las botas en 2016, con 40 años, tras toda una vida en el Dépor. Después inició su carrera como técnico en la cantera blanquiazul y acabó sentado en el banquillo del Fabril. Es el caso más evidente de continuidad. Más de 22 años después de aquella semifinal, sigue en Abegondo.

5. César: Después de dejar el Deportivo pasó por Bolton, Levante, Elche y Castellón antes de retirarse en 2010. El central asturiano volvió después al club en el que se formó, el Oviedo. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de la entidad.

4. Naybet: Se marchó al Tottenham aquel verano y terminó su carrera en Inglaterra en 2006. Después regresó a Marruecos y se vinculó a la Federación y a la selección. El central de aquel Deportivo eligió una segunda vida tranquila, lejos del ruido de los grandes banquillos europeos.

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3. Romero: Se retiró en 2007, con 35 años, después de cerrar su carrera en el Betis. En 2008 ganó la primera Liga indoor para el Dépor de Veteranos como uno de los destacados del torneo. Posteriormente, se apartó del fútbol profesional para dedicarse a su familia y a una vida más tranquila.

23. Duscher: Terminó su carrera en 2012 y encontró después en los banquillos su segunda profesión. En 2020 regresó a Abegondo para trabajar con el Juvenil A. Después siguió entrenando en Argentina y Paraguay.

8. Sergio: Jugó hasta 2011, cuando se retiró en el Levante, y prácticamente no tuvo descanso antes de empezar a entrenar. Espanyol, Valladolid y Cádiz fueron algunos de sus destinos. En 2026 protagonizó una fugaz segunda etapa en el banquillo amarillo.

21. Valerón: Aguantó hasta 2016, cuando volvió a Las Palmas para retirarse. Después trabajó en la cantera del Dépor y tuvo distintas experiencias en los banquillos. En los últimos años ha regresado a sus raíces, entrenando en Arguineguín, el lugar donde empezó a jugar y donde el estadio llevará su nombre.

18. Víctor: El extremo siguió jugando hasta 2008. Después se convirtió en entrenador y pasó por numerosos banquillos de Grecia, Croacia y Eslovenia. Actualmente es el técnico del Kalba de la primera división en los Emiratos Árabes Unidos.

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19. Luque: Se retiró en 2013 después de pasar por Newcastle, Ajax y Málaga. Su segunda carrera se dio en la Federación Española, donde llegó a trabajar con la selección absoluta. Después quedó relacionado con el caso Rubiales y declaró ante la Fiscalía por las presiones posteriores al beso a Jenni Hermoso. Resultó absuelto del delito de coacciones. Su etapa federativa terminó y desde entonces ha mantenido un perfil más bajo.

7. Pandiani: El Rifle aguantó hasta 2016, con 40 años, y se convirtió en el goleador más veterano del fútbol suizo. Como técnico ha dirigido en Uruguay, España y Emiratos Árabes y este año terminó su etapa el Palencia, al que llevó al playoff de ascenso a Segunda RFEF. Además, sus dos hijos, Nicolás y Axel, también juegan al fútbol.

9. Tristán: El goleador se retiró después de sus últimos destinos en Italia, Inglaterra y Cádiz. Durante años trabajó cerca de su localidad natal, La Algaba, con equipos de base. En 2025 entró en la cantera del Córdoba y este año dio el salto al banquillo del filial, donde hizo debutar a su hijo Diego.

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13. Scaloni: Entró en la segunda parte y después tuvo una carrera como futbolista en Inglaterra e Italia antes de retirarse en 2015. Lo que vino después como técnico es historia, ya que pasó por las inferiores de Argentina y acabó como seleccionador. Ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de 2022. De los 28 que jugaron aquella noche, es el único que ha sido campeón del mundo, ya que Capdevila no tuvo minutos en ese partido en Riazor.

10. Fran: Se retiró en 2005 como one club man en el Dépor. Fue otro de los destacados de los Veteranos del Deportivo en la Liga indoor, y tras años alejado del primer plano, fue director de cantera del club desde 2020 hasta 2023. Actualmente, ha reconocido que sus aficiones son el golf y el pádel. Su hijo Nico González siguió el camino familiar y milita en el Newcastle.

Los 14 del Oporto

99. Vítor Baía: Después de retirarse en 2007 intentó construir una vida empresarial. Invirtió en restauración, ropa y el sector inmobiliario y creó una estructura de sociedades que llegó a participar en un proyecto hotelero de lujo en Évora. El proyecto acabó convirtiéndose en un problema financiero, ya que acumuló deudas y tuvo varios procesos judiciales. Baía llegó a vender propiedades y coches para hacer frente a las dificultades. Después regresó al entorno del Oporto y actualmente desarrolla distintas funciones institucionales.

22. Paulo Ferreira: Mourinho se lo llevó al Chelsea, donde ganó tres Premier, la Europa League y la Champions de 2012. Se retiró en 2013 y permaneció 18 años vinculado al club londinense, como embajador y responsable técnico de futbolistas cedidos. Tras finalizar esa etapa en 2022, se volcó a los banquillos como segundo entrenador de Paulo Fonseca: Lille, Milan y, actualmente, en el Olympique de Lyon.

4. Ricardo Carvalho: También se marchó al Chelsea junto a Mourinho y Ferreira. Allí ganó otra Champions y tres Premier antes de pasar por Real Madrid, Mónaco y Shanghái. Se retiró en 2018 y después empezó a trabajar como asistente en el Olympique de Marsella y la selección de Portugal. Filipe Luís, ex del Dépor, lo quiso fichar como su ayudante para el Mónaco.

Pasamanos entre Dépor y Oporto, con el fallecido Jorge Costa y Enrique Romero en primer plano, antes de la vuelta de la semifinal de la Champions de 2004 Archivo RC Deportivo

2. Jorge Costa: El capitán del Oporto se retiró en 2006 y construyó después una larga carrera como entrenador en Portugal, Rumanía, Francia y África. Volvió al Oporto en 2024 como director de fútbol profesional. Murió el 5 de agosto de 2025, a los 53 años, después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de entrenamiento del club. En los últimos años, además del fútbol, contaba que disfrutaba cocinando y que veía programas de cocina para sacar ideas.

8. Nuno Valente: Tras cuatro cursos en el Everton, se retiró en 2009. Trabajó como ojeador y después comenzó una carrera como entrenador, llegando a dirigir al Trofense. Valente ha mantenido un perfil público bajo tras su despido del club luso en solo dos meses.

23. Pedro Mendes: Pasó por Tottenham, Portsmouth, Rangers y Sporting. Ganó una FA Cup y dos ligas escocesas, además de la Champions. Se retiró en 2012, con 33 años. Descartó ser entrenador y fundó la agencia MNM Sports Management, especializada en la representación de jugadores y en la gestión de carreras de técnicos de élite.

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6. Costinha: Después del Oporto pasó por Rusia, España e Italia y se retiró en 2010. También fue entrenador, pero su vida posterior tiene un capítulo más peculiar, ya que se convirtió en viticultor. Compró junto a un socio varias hectáreas de viña, participa en el trabajo de las parcelas y produce vino. Una de sus botellas más exclusivas llegó a comercializarse por cientos de euros.

18. Maniche: Su carrera posterior a Oporto incluyó Chelsea, Atlético, Inter y otros clubes. Se retiró en 2011 y después diversificó su carrera entre los banquillos, los despachos y los medios. Publicó sus memorias, trabajó como comentarista y embajador de la FIFA y dirige su propia marca de moda llamada By Maniche.

10. Deco: Después de aquella Champions fichó por el Barça, donde ganó dos Ligas y otra Copa de Europa. Después pasó por Chelsea y terminó su carrera en Brasil en 2013. Posteriormente, trabajó como representante de futbolistas y, desde 2023, es director deportivo del Barcelona.

19. Carlos Alberto: Marcó en la final de la Champions con 19 años. Parecía destinado a una carrera enorme, pero nunca volvió a alcanzar ese nivel. Regresó pronto a Brasil y pasó por varios clubes, con lesiones y problemas de disciplina que frenaron su trayectoria. Se retiró en 2019, con 34 años. La vida posterior ha estado marcada por escándalos extravagantes. Fue despedido de la cadena televisiva Band tras propinarle un puñetazo a un aficionado que se burló de él por un caño que había sufrido en un partido benéfico y, además, la justicia brasileña dictó su expulsión y prohibición de uso de su propio apartamento de lujo tras acumular más de 50 quejas vecinales por ruidos, peleas y realizar orgías a la vista de todos en el balcón.

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11. Derlei: El autor del penalti que eliminó al Dépor siguió en el Oporto hasta 2005 y después pasó por Dinamo de Moscú, Benfica, Sporting y Vitória antes de retirarse en 2010. El ‘Ninja’ se enfocó en la consultoría deportiva independiente para clubes europeos desde Brasil. Es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde lidera un proyecto benéfico que utiliza partidos de exhibición para predicar la fe.

77. McCarthy: El sudafricano fue suplente en Riazor y acabó teniendo una carrera de primer nivel en Blackburn y West Ham. Después de colgar las botas en 2013 comenzó a entrenar. Dirigió en Sudáfrica y en 2022 llegó al Manchester United como entrenador de delanteros. En 2025 asumió el cargo de seleccionador de Kenia.

3. Pedro Emanuel: Se retiró en 2009 y no dejó tiempo entre el vestuario y el banquillo. Entrenó en las categorías inferiores del Oporto, fue ayudante y después construyó una larga carrera como primer técnico. Su historia más curiosa llegó en 2012, cuando ganó la Copa de Portugal con el Académica después de eliminar precisamente al Oporto. Ahora es el míster del Vasco de Gama.

17. Bosingwa: Aquella noche solo jugó unos minutos, pero el lateral después construyó una carrera de élite. Se convirtió en titular del Oporto y pasó al Chelsea, donde ganó dos Premier, cuatro FA Cup y la Champions de 2012, jugando la final como central. Después jugó en Turquía e Inglaterra y se retiró en 2016. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo, entre proyectos empresariales y apariciones vinculadas al fútbol.