Óscar Pichi firmando con el Anagennisi Karditsas AK

Óscar Pinchi inicia su enésima aventura en el extranjero. El canterano del Deportivo ha fichado en las últimas horas por el Anagennisi Karditsas, de la segunda división griega.

El Anagennisi Karditsas será el duodécimo equipo en la carrera del extremo coruñés, que el pasado mes de enero cumplió 30 años. Pinchi estaba sin equipo después de terminar su periplo en el CD Extremadura 1924, de Segunda Federación, en el que jugó seis encuentros durante la segunda vuelta.

La del Karditsas será la segunda experiencia de Pinchi en Grecia, después de que iniciase el pasado curso en la máxima categoría del fútbol helénico militando para el Vodos.

En el Anagennisi Karditsas, Pinchi coincidirá con otro viejo conocido del fútbol español: Cedric Omoigui. El delantero, que procede del Nàstic de Tarragona, formaba parte de la plantilla del Racing de Santander que quedó campeón en el Grupo 1 de Primera Federación en la temporada 2021-22 por delante del Deportivo.

Curiosamente, el futbolista de origen nigeriano fue centro de la polémica durante las celebraciones del ascenso del club cántabro. Un tuit suyo con el texto "Aplazamiento, victoria y ascenso" fue entendido como una burlaba al conjunto blanquiazul. El mensaje hacía referencia al triunfo que su equipo logró en Riazor días después de que la RFEF aceptase aplazar el partido por un brote de Covid.