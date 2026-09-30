Noubi y Bil acumulan más galones con sus selecciones

Lucas Noubi, segundo por la izquierda en la fila de arriba, en la formación inicial ayer de Bélgica sub-21 frente a Gales RBFA

Después de que José María Gímenez no participase en el encuentro con Uruguay ante Corea del Sur del pasado lunes (encuentro que acabó con victoria de la Celeste por 1-4), ayer era el turno de otros dos jugadores que también están representando al Deportivo en esta ventana internacional. Se trata de Lucas Noubi y de Bil Nsongo, dos piezas importantes en los planes de Antonio Hidalgo, que han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales. En el caso del belga, con la selección sub-21, mientras que el camerunés ya forma parte de la selección absoluta de su país.

El primero de los dos encuentros con representación deportivista en comenzar fue el del combinado belga ante Gales en el estadio Het Kuipje de Westerlo. Se trataba de un encuentro clasificatorio para el Campeonato de Europa de la categoría sub 21. Noubi volvió a ser titular, al igual que en la cita anterior ante Bielorrusia, en la que el zaguero blanquiazul había disputado los noventa minutos, siendo así partícipe de la victoria de su selección por un tanto a cero.

Ayer, se repitieron ambas circunstancias: Bélgica también se impuso por 1-0 y el central del Dépor volvió a formar en el once inicial. El jugador blanquiazul formó la pareja de centrales acompañando en esa demarcación a Matte Smets, capitán del equipo y futbolista del Genk. Ambos se mostraron muy sólidos durante todo el encuentro, y disputaron el encuentro completo.

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La mejor prueba de la solidez de la defensa belga es que el combinado que dirige Gil Swerts volvió a mantener la portería a cero por segundo encuentro consecutivo. Con esta nueva victoria, Bélgica se consolida como líder del grupo C en la clasificación para el Cameponato de Europa. Ahora, ya suman 16 puntos, y se muestran en cada partido como un equipo muy trabajado y muy difícil de superar para sus rivales.

Dentro de este proceso, no cabe duda de que Noubi es uno de los jugadores importantes. Se ha consolidado ya como un fijo en el centro de la zaga, y ha conseguido trasladar a su selección las buenas sensaciones que ya lleva tiempo demostrando con el Deportivo. Lo cierto es que no deja de dar pasos adelante en su carrera en los últimos meses. En la pasada campaña fue una pieza clave para la consecución del ascenso, y en el presente curso se ha estrenado en la máxima categoría del fútbol español. Es un hombre importante tanto para su técnico en el club coruñés, Antonio Hidalgo, como para Swerts en Bélgica.

En el encuentro de ayer volvió a dejar constancia de su madurez y crecimiento. Cuando se cumplía el minuto noventa de partido, vio la cartulina amarilla. Algo anecdótico dentro de una actuación en la que se mostró fiable.

En todo caso, cabe mencionar que el encuentro se puso muy de cara para Bélgica ya desde el tramo inicial. Un tanto de Norman Basette a los siete minutos de la contienda puso al equipo de Noubi muy pronto en ventaja, y el electrónico ya no se volvería a mover. Además, Gales se quedó con diez hombres en la primera parte. A cinco minutos para llegar al descanso, Cox vio la segunda cartulina amarilla, dejando a su equipo con un jugador menos con más de medio partido todavía por delante.

Tras esta victoria, el próximo compromiso para Bélgica será el 6 de octubre, en su último compromiso en esta ventana internacional. En este caso, su rival será Dinamarca.

Empate para Bil

Al contrario que Lucas Noubi, Bil Nsongo no formó parte del once inicial de Camerún en el encuentro en la República del Congo. Era un encuentro valedero para la fase de clasificación para la Copa de África, en este caso, en categoría absoluta.

Sin embargo, a pesar de no formar parte del once inicial, Nsongo también tuvo presencia en el encuentro y sumó una nueva internacionalidad. El delantero del Dépor entró en el descanso, un momento en el que Camerún iba perdiendo por un gol a cero y necesitaba generar más juego ofensivo en el segundo acto para tratar de lograr el empate.

Lo cierto es que Camerún consiguió su objetivo. Empató el encuentro en la segunda parte con un autogol de Zinga. Fue a los ocho minutos de la reanudación, en una acción en la que Nsongo también tuvo su dosis de protagonismo. Y es que el atacante del Dépor fue el jugador que provocó el saque de esquina que acabó suponiendo el tanto de la igualada para su equipo.

A partir de ahí, Camerún lo siguió intentando, pero el marcador ya no se movería. Nsongo estuvo muy activo, voluntarioso y participativo, por lo que el balance de su partido es bueno aunque se quedó sin anotar.

Así, los dos jugadores del Dépor acumularon ayer más minutos, afortunadamente sin ninguna lesión.