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Dépor

Hidalgo tira de siete fabrilistas para suplir las bajas

A Kevin y Noé, habituales en la dinámica del primer equipo, se unieron Quique Teijo, Ferrán Seco, Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil

Eder Pereira
Eder Pereira
30/09/2026 17:07
Ferran Seco, Adama Traoré, Yayo González, Quique Teijo, Álvaro Fraga e Iker Gil en la sesión de entrenamiento de este miércoles
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El Deportivo echó mano de la cantera para completar su regreso al trabajo. Antonio Hidalgo contó este miércoles con siete fabrilistas en la sesión celebrada en Abegondo, condicionada por las bajas y por la presencia de varios jugadores con sus respectivas selecciones. El equipo prepara el amistoso de este viernes ante el Oporto, que se disputará a las 19.00 horas y podrá seguirse a través del canal de YouTube del club.

Kevin Sánchez y Noé Carrillo, ya habituales en la dinámica del primer equipo, volvieron a ejercitarse con el grupo. El delantero lleva desde el inicio de temporada trabajando a las órdenes de Hidalgo y fue uno de los protagonistas del último amistoso ante el Penafiel, en el que marcó los dos goles del empate. Noé, por su parte, continúa con su proceso de recuperación de la lesión de tobillo que sufrió en el Teresa Herrera.

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Junto a ellos participaron Quique Teijo, que puede actuar como lateral o central, Ferrán Seco, Yayo, Álvaro Fraga e Iker Gil. Para tres de ellos fue una jornada especial, ya que Yayo, Ferrán Seco e Iker Gil se entrenaron por primera vez con el primer equipo. El mediocentro, el central y el delantero se sumaron así a una sesión en la que Hidalgo tuvo que ampliar el grupo ante las ausencias.

El técnico blanquiazul dirigió una sesión con una activación inicial, una rueda de pases y trabajo táctico orientado al amistoso del viernes. La preparación del encuentro continúa este jueves, de nuevo en Abegondo, a partir de las 10.30 horas.

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Al margen del grupo se ejercitaron Lorenzo Amatucci, Aubameyang, Ximo Navarro, Adrià Altimira, Riki y Luismi Cruz, todos ellos con trabajo personalizado. En el caso de Amatucci, el centrocampista italiano es uno de los focos de atención después de no participar con normalidad en la vuelta al trabajo tras el descanso del equipo. El Deportivo deberá esperar a su evolución para conocer su disponibilidad de cara al partido liguero ante la Real Sociedad del próximo 11 de octubre.

Zakaria Eddahchouri y Marc Casadó continúan con reposo deportivo, mientras que Lucas Noubi, Bil Nsongo, José María Giménez y Bright Ede permanecen concentrados con sus respectivas selecciones.

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