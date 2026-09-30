Ede, titular en la goleada que Polonia le endosó a Suecia en categoría sub-21

Bright Ede, central del Dépor, durante un entrenamiento en Abegondo Javier Alborés

Bright Ede sigue sumando minutos en este parón internacional. El central polaco del Deportivo, convocado por la selección sub-21 de su país, fue titular ayer en el encuentro disputado ante el combinado sueco. Era un partido clasificatorio para el Campeonato de Europa de la categoría. En ese partido, Polonia se impuso con claridad a Suecia por un contundente 3-0, y Ede disputó el choque completo.

Así, el zaguero blanquiazul continúa acumulando experiencia y minutos en partidos de primer nivel. Por el momento, en esta ventana internacional se consolida como un jugador importante para Brzeczek, el seleccionador polaco de la categoría. En el choque de ayer, formó pareja de centrales con Matysik, aunque éste fue sustituido en el minuto 85 dejando su lugar en la línea defensiva a Stalmatch. El que se mantuvo sobre el terreno de juego en todo momento fue el futbolista del Deportivo.

Lo cierto es que fue un partido muy plácido para Polonia, que acabó goleando a un rival que nunca fue capaz de sobreponerse al primer tanto de los locales. Ese gol inicial llegó al filo del descanso, en el minuto 40 de la primera parte. Fue obra de Mazurek, que también se encargaría de anotar el segundo gol para su selección y dejar así la contienda muy encarrilada. Confirmó su doblete ya en el segundo acto, en el minuto 58 de partido.

Con el encuentro decidido, ya en el tiempo añadido, Bak redondeaba la tarde para los polacos con un tercer tanto, que sería el definitivo. En resumen, un encuentro que Polonia dominó de principio a fin y que le sirvió a Ede para sumar una nueva internacionalidad con la sub-21.

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La actual está siendo una campaña importante para el joven central, que ha dado el salto al fútbol español este verano y se ha estrenado en la máxima categoría con el Dépor. Pese a algún error puntual como el que costó un gol en contra en el encuentro ante el Valencia en Riazor, lo cierto es que el balance es bueno hasta el momento para Bright Ede. Su próximo encuentro será ante Italia el próximo lunes.

Más internacionales

El otro internacional del Dépor en categoria sub-21 es Lucas Noubi. El belga fue titular en los primeros encuentros de este parón, y los jugó de manera íntegra. El martes se medirá a Dinamarca.

Por otra parte, el Dépor también cuenta con dos internacionales en categoría absoluta. Se trata de José María Giménez y Bil Nsongo.

El uruguayo, que ya alcanzó en esta ventana los cien partidos con su selección, tendrá su próxima cita internacional el martes, en un partido de carácter amistoso con India como rival.

Por su parte, Bil viene de participar en el empate de Camerún ante la República del Congo, clasificatorio para la Copa de África, en el que jugó la segunda parte. Este sábado tiene un amistoso ante Costa de Marfil.