Amatucci, entre algodones para llegar a tiempo a la Real Sociedad

Lorenzo Amatucci, centrocampista del Dépor, durante el partido ante el Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

Lorenzo Amatucci es el principal foco de atención en el Deportivo. El centrocampista italiano, en un contexto de escasez de efectivos en la medular, no se entrenó con el grupo en la vuelta al trabajo del Deportivo en Abegondo, tras cuatro días de descanso después del partido amistoso ante el Penafiel.

El pivote realizó trabajo personalizado, ya que desde el club no quieren correr ningún riesgo con él, precisamente por la escasez de centrocampistas que existe actualmente en la plantilla. El objetivo es que pueda llegar a jugar contra la Real Sociedad en Anoeta el próximo 11 de octubre, cuando se reanude la competición liguera después del parón de selecciones, pero sin forzar en ningún momento con el italiano.

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Amatucci no estará disponible para el amistoso de este viernes ante el Oporto en Riazor (19.00 horas). El ex de la UD Las Palmas ya se perdió el anterior test y también el último duelo liguero ante el Betis en el templo blanquiazul debido a unas molestias en el aductor. Amatucci jugó su último partido ante el Sevilla, donde tuvo que disputar los 90 minutos.

El propio Antonio Hidalgo reconoció después del encuentro, en la rueda de prensa, que si el partido hubiese transcurrido por otros derroteros, sin la expulsión de Angeliño, seguramente Amatucci habría rotado, ya que en ese momento era el único jugador de campo que había disputado todos los minutos de la temporada. “Si ves cómo ha terminado el partido Amatucci, seguramente, en otras circunstancias, habría sido un cambio”, comentó el técnico blanquiazul.

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La lesión de Marc Casadó, operado de una fractura de clavícula, la cesión de Teun Gijselhart al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, la progresiva recuperación de Noé Carrillo de la lesión de tobillo que sufrió en el Teresa Herrera y las molestias de Amatucci provocan un contexto de escasez en el centro del campo. Ahora mismo, solo Diego Villares, Mario Soriano y Riki Rodríguez están disponibles como centrocampistas del primer equipo.

Esta situación ya provocó el estreno de Frank Iglesias, mediocentro juvenil, en el partido ante el Penafiel. Fue titular en el amistoso disputado en Portugal. En la segunda mitad también entró al campo otro juvenil, Mauro Valeiro, centrocampista de corte ofensivo e internacional en las categorías inferiores de la selección española.

Por lo tanto, todo este panorama hace que el Deportivo quiera llevar la recuperación de Amatucci con calma y sin correr ningún riesgo. El centrocampista italiano trabaja de forma personalizada con el objetivo de poder estar disponible ante la Real Sociedad en el regreso a la competición en Primera División.