Dépor
Galería | El Deportivo-Oporto de semifinales de Champions, en imágenes
A Coruña se volcó con el conjunto blanquiazul para un duelo que acabó sin premio y que se reedita este viernes
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT