Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Galería | El Deportivo-Oporto de semifinales de Champions, en imágenes

A Coruña se volcó con el conjunto blanquiazul para un duelo que acabó sin premio y que se reedita este viernes

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/09/2026 05:00
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Día anterior al partido (03/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Día anterior al partido (03/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT
Dépor-Porto (04/05/2004)
1.
La memoria de una semifinal inolvidable
Dépor-Porto (04/05/2004)
ARCHIVO DXT

Lo más leído

Te puede interesar

Dépor-Porto (04/05/2004)

Galería | El Deportivo-Oporto de semifinales de Champions, en imágenes
Bea Arrizado
Más de 29.000 personas animaron hasta el final en el empate del Dépor ante el Betis

Galería | Todas las imágenes de la afición en Riazor para el Dépor-Betis
Javier Alborés
Medio millar de aficionados disfrutaron en La Cerámica

¿Estuviste en el Villarreal-Deportivo? Búscate en nuestra galería
Fernando Fernández
Cientos de seguidores animaron al equipo blanquiazul en A Magdalena

Galería | La afición blanquiazul en el Lugo-Deportivo de Vilalba
Javier Alborés