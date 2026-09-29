El Dépor no paga facturas a balón parado, pero tampoco las cobra

Ximo Navarro y Bright Ede saltan para intentar rematar un córner en el Deportivo-Betis Javier Alborés

Atacar y defender de la mejor manera posible es la máxima aspiración de un entrenador y su equipo. Porque encontrar herramientas para amenazar al rival, por un lado, y proteger la portería propia, por otro, es la mejor fórmula para acercarse al resultado. Sin embargo, más allá de las fases ofensiva y defensiva y sus transiciones, en el fútbol existe un aspecto tan independiente al juego que va por libre: el balón parado.

Las situaciones de gol surgidas en saques de esquina o tiros libres son un atajo para desbloquear partidos. Ya puede uno generar muy poco en juego abierto que, si dispone de buenos recursos en las acciones de pelota quieta, encontrará las posibilidades de marcar que su creatividad le niega. Lo mismo sucede en área propia. Si en estas acciones las capacidades físicas, la activación y el trabajo colectivo no son óptimos, de poco podría valer dominar al rival en los otros registros del juego.

Los propios datos no engañan. En las últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, el porcentaje de goles que han nacido de acciones a balón parado (ABP) ha sido de en torno al 20%, sin incluir los lanzamientos de penalti. Es decir, como dato referencial, se podría decir que, aproximadamente, uno de cada cinco tantos llegan en estas jugadas que, normalmente, suelen estar preparadas en la pizarra y trabajadas con anterioridad.

La importancia del balón parado, por lo tanto, es innegable. Y el Deportivo no vive de espaldas a la realidad, ya que hace unos 15 meses reclutó para su banquillo a Antonio Hidalgo, el técnico que venía de marcar el paso en las acciones de pelota quieta con el Huesca durante la temporada 2024-25 de LaLiga Hypermotion.

Cuatro luces y cuatro sombras del inicio de Liga del Dépor Más información

Hidalgo, junto a Ignasi Salafranca, llegó a Riazor con su laboratorio de balón parado como aval. Y en su primer curso dirigiendo al equipo, el técnico y su ayudante no lograron que el Dépor alcanzase una productividad ni similar a la del Huesca... aunque con matices. Porque el conjunto herculino, mermado por su escasa talla física, sufrió el pasado curso para generar a nivel ofensivo desde saques de esquina y tiros libres. Finalmente, el equipo acabó concretando 9 dianas a balón parado, pero se quedó lejos de las referencias de Racing (18) o Castellón (17) y, además, apenas amenazó en remates directos.

Pese a esta evidencia, en la otra cara de la moneda estuvo el trabajo defensivo, pues el equipo deportivista fue capaz de fortificar su área y finalizar la temporada regular como el bloque que menos goles concedió en ABP: únicamente recibió 6 tantos, siempre según las estadísticas de Driblab.

Así, en la temporada del ascenso el Deportivo mantuvo un perfil bajo en cuanto a la producción ofensiva, pero también fue solvente en lo referente a lo defensivo. Y este curso, ya en Primera, la línea parece seguir la misma tendencia.

Uno de cuatro

Y es que el conjunto de A Coruña es uno de los cuatro equipos de LaLiga que todavía no ha sido capaz de estrenar su casillero de goles a balón parado pero, al mismo tiempo, tampoco ha concedido dianas en ABP. En la misma situación que el Dépor se encuentran, por el momento, el Alavés, el Villarreal y el Elche.

La estadística refleja la realidad del equipo coruñés, que hasta el encuentro de la última jornada contra el Real Betis era el conjunto de Primera División con menos capacidad para generar peligro a balón parado, sin incluir las penas máximas. Y es que en las primeras seis fechas del campeonato, el Deportivo únicamente fue capaz de generar 0,26 goles esperados (xG o expected goals) en total. Esta métrica de xG estudia la probabilidad de que una situación de remate acabe dentro de la portería en función de variables como el ángulo o la distancia con respecto a la meta, así como la superficie de golpeo, el tipo de pase, la presencia de defensores o el posicionamiento del portero.

Así, solo el Elche —0,25 xG—, que sigue colista en esta clasificación, produjo hasta esta séptima fecha menos situaciones de remate en cuanto a volumen y peligrosidad. Todo cambió en el último partido ante el Betis, en el que el Deportivo ejecutó 15 saques de córner y 10 de ellos acabaron en un futbolista blanquiazul. De hecho, 4 de esos envíos acabaron en remates del equipo de Riazor, que logró amenazar a Álvaro Valles a través de testarazos de Ximo Navarro, Josema Giménez y Bright Ede y acumularon 0,85 goles esperados, según el modelo predictivo de Driblab.

Gráfico de dispersión analizando el peligro generado y recibido en acciones a balón parado en LaLiga 2026-27 (jornada 7) Driblab

De esta manera, el peligro generado ante el Betis ha permitido que el Deportivo se sitúe en la zona media dentro de la amenaza ofensiva en ABP (1,06 goles esperados en total) y 9 remates, por los 13,6 que han generado los equipos de LaLiga esta temporada como media. Mirando exclusivamente los córners, el conjunto herculino ya ha generado más remates (7) que el promedio de la competición (6,8), una tendencia que ya se dio el pasado curso, cuando finalizó 60 acciones de saque de esquina (la media fue de 51,4), pero únicamente anotó 2 goles y ninguno de ellos fue de remate de cabeza.

Especialmente significativo fue el caso de Miguel Loureiro, que concretó 9 remates de cabeza pero no encontró el gol en este tipo de acciones en la que fue su primera campaña como blanquiazul. El cercedense ya había sido uno de los argumentos a balón parado para Hidalgo en el Huesca, aunque este curso todavía no ha tenido opciones de remate con la testa, como sí ha sucedido con Ximo Navarro (2), Giménez (2) y Ede (1).

Perfil defensivo

El Dépor no encuentra el acierto de cara a puerta en el ABP ofensivo, pero palía ese déficit con solvencia defensiva. Para empezar, porque Leo Román es uno de los cancerberos de los ocho equipos que todavía no han encajado ningún tanto en situaciones de pelota parada.

En estos primeros 7 encuentros, el Deportivo ha concedido 15 remates en acciones procedentes de un saque de falta o de córner que, en su conjunto, elevan el xG en contra hasta 1,37. La cifra es mejor que la de siete equipos de Primera División (Sevilla, Racing, Valencia, Betis, Rayo, Levante y Espanyol) y pone en valor el buen trabajo colectivo, que palía la falta de estatura de una de las plantillas con menos recursos por alto de LaLiga.