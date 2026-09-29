Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor concentra a los ‘XS’ de LaLiga: 3 jugadores del top-9 de más bajos son blanquiazules

Mario Soriano es el futbolista de menor estatura de Primera, con 1,63 metros

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
29/09/2026 05:00
Mario Soriano trata de arrebatarle el balón a Pepelu en el Deportivo-Valencia
Mario Soriano trata de arrebatarle el balón a Pepelu en el Deportivo-Valencia
Quintana
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Si la altura fuese proporcional al talento para jugar al fútbol, el Deportivo tendría muy complicado evitar el descenso a LaLiga Hypermotion al término de esta temporada. Porque el conjunto blanquiazul concentra a varios de los futbolistas más bajos de la Primera División en este curso 2026-27.

Concretamente, Antonio Hidalgo dirige a tres de los nueve futbolistas de menor estatura de la competición. El técnico también dispone del jugador de menos talla de los más de 350 que juegan, actualmente, en la élite del fútbol español. Se trata de Mario Soriano, al que nadie hace sombra con sus 163 centímetros de altura.

El menudo centrocampista madrileño lidera este curioso ‘ranking’, que tenía en Bryan Zaragoza al deportista más diminuto hasta la llegada del ‘Joker’. El extremo cedido este curso al Espanyol por el Bayern Munich y que la pasada campaña militó en el Celta mide 1,64, un centímetro más que el metrónomo del Deportivo. Además, otro ex del Celta como Fran Beltrán le secundaba con 165 centímetros. Hoy, el centrocampista madrileño del Girona es el jugador de menos talla en Segunda División, relevando al propio Soriano.

Ximo Navarro y Bright Ede saltan para intentar rematar un córner en el Deportivo-Betis

El Dépor no paga facturas a balón parado, pero tampoco las cobra

Más información

Luismi y Mella

Pero más allá del mediapunta formado en la cantera del Atlético de Madrid, el Dépor cuenta con otros futbolistas situados en el top de menor estatura de la categoría. Concretamente, el tercero en la lista, tras Soriano y Zaragoza, es otro deportivista como Luismi Cruz.

El gaditano apenas levanta 1,66 metros del suelo, tres centímetros menos que un David Mella que cierra este top-9 de los ‘XS’ de LaLiga, con un 1,69.

Tras el canterano del Deportivo llegan numerosos jugadores establecidos en el 1,70 metros. Entre ellos, Adrià Altimira o Yeremay Hernández, que miden menos que otros ‘bajitos’ como Angeliño Tasende (1,71), Marc Casadó (1,72) o Lorenzo Amatucci (1,73).

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mario Soriano trata de arrebatarle el balón a Pepelu en el Deportivo-Valencia

El Dépor concentra a los ‘XS’ de LaLiga: 3 jugadores del top-9 de más bajos son blanquiazules
Xurxo Gómez
Ximo Navarro y Bright Ede saltan para intentar rematar un córner en el Deportivo-Betis

El Dépor no paga facturas a balón parado, pero tampoco las cobra
Xurxo Gómez
Quagliata, presionado por Ryunosuke Sato, durante el Dépor-Valencia, el partido del equipo blanquiazul más visto hasta el momento

El Dépor, el más visto en audiencias sin el impulso de los tres transatlánticos
Eder Pereira
José María Giménez recibió una camiseta conmemorativa tras convertirse en centenario con la selección uruguaya

Giménez recibe un homenaje por su centenario con Uruguay y descansa en el segundo amistoso
Eder Pereira