El Dépor concentra a los ‘XS’ de LaLiga: 3 jugadores del top-9 de más bajos son blanquiazules

Mario Soriano trata de arrebatarle el balón a Pepelu en el Deportivo-Valencia Quintana

Si la altura fuese proporcional al talento para jugar al fútbol, el Deportivo tendría muy complicado evitar el descenso a LaLiga Hypermotion al término de esta temporada. Porque el conjunto blanquiazul concentra a varios de los futbolistas más bajos de la Primera División en este curso 2026-27.

Concretamente, Antonio Hidalgo dirige a tres de los nueve futbolistas de menor estatura de la competición. El técnico también dispone del jugador de menos talla de los más de 350 que juegan, actualmente, en la élite del fútbol español. Se trata de Mario Soriano, al que nadie hace sombra con sus 163 centímetros de altura.

El menudo centrocampista madrileño lidera este curioso ‘ranking’, que tenía en Bryan Zaragoza al deportista más diminuto hasta la llegada del ‘Joker’. El extremo cedido este curso al Espanyol por el Bayern Munich y que la pasada campaña militó en el Celta mide 1,64, un centímetro más que el metrónomo del Deportivo. Además, otro ex del Celta como Fran Beltrán le secundaba con 165 centímetros. Hoy, el centrocampista madrileño del Girona es el jugador de menos talla en Segunda División, relevando al propio Soriano.

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Luismi y Mella

Pero más allá del mediapunta formado en la cantera del Atlético de Madrid, el Dépor cuenta con otros futbolistas situados en el top de menor estatura de la categoría. Concretamente, el tercero en la lista, tras Soriano y Zaragoza, es otro deportivista como Luismi Cruz.

El gaditano apenas levanta 1,66 metros del suelo, tres centímetros menos que un David Mella que cierra este top-9 de los ‘XS’ de LaLiga, con un 1,69.

Tras el canterano del Deportivo llegan numerosos jugadores establecidos en el 1,70 metros. Entre ellos, Adrià Altimira o Yeremay Hernández, que miden menos que otros ‘bajitos’ como Angeliño Tasende (1,71), Marc Casadó (1,72) o Lorenzo Amatucci (1,73).