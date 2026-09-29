El análisis de cuatro entrenadores gallegos sobre el inicio del Dépor: las virtudes, los defectos y el futuro inmediato

Luismi Cruz supera a Dani Ceballos durante el Dépor-Betis en Riazor Javier Alborés

El Deportivo ha dejado en las primeras siete jornadas de su regreso a Primera División una sensación compartida entre cuatro entrenadores gallegos consultados por DXT Campeón. José Luis Lemos, Noé López, Javi Angeriz y Fabio Rodríguez coinciden en valorar, por encima de todo, la capacidad del equipo de Antonio Hidalgo para competir, mantener su idea y no descomponerse cuando los partidos se complican. Los cuatro técnicos también señalan cierto margen de mejora en aspectos como reducir los errores defensivos, tener más continuidad con balón y aumentar la presencia ofensiva para no depender tanto de sus principales goleadores.

Javi Angeriz dirige al Victoria femenino, recién ascendido a Segunda Federación; Fabio Rodríguez continúa al frente del San Tirso; Noé López asumió en verano el banquillo del Atlético Arteixo, y José Luis Lemos, actualmente sin equipo, cuenta con una larga trayectoria en los banquillos gallegos, entre ellos los de Bergantiños, Cerceda o Boiro. Y los cuatro tienen varios deseos de cara a las próximas semanas. Quieren un Dépor más dominante y con más futbolistas cerca del área, una mejoría en la versión de Yeremay o mayor capacidad para adormecer los partidos cuando sea necesario, entre otros aspectos, aunque sin perder la personalidad que le ha permitido sumar diez puntos en los primeros siete partidos.

Cuatro preguntas a cuatro entrenadores

¿Cuáles son los aspectos positivos de este arranque del Deportivo? ¿Cuáles son los aspectos negativos o qué debería mejorar? ¿Hacia dónde crees que irá el Dépor en las próximas semanas con las lesiones? ¿Qué te gustaría ver en el Dépor que no se haya visto tanto hasta ahora?

José Luis Lemos

Me gustaría ver más caudal ofensivo, que más futbolistas llegaran al área”

1- A mí me parece que es un equipo que está compitiendo siempre, que está dentro de los partidos, más o menos incómodo, como puede ser normal, pero que compite siempre. Y también está siendo un equipo eficaz de cara a la portería rival. Además, le doy más valor por el tipo de rivales. El propio día del Betis en el primer tiempo, el día del Villarreal… Hay rivales que tienen muchos más argumentos y, aunque haya momentos en los que te puedas sentir inferior, el equipo siempre compite. No es sencillo derrotarlo. Tiene solo una derrota contra el Sevilla, pero cuando van tantos partidos es por algo. Yo creo que está siempre dentro de los partidos y eso es una virtud.

2- Creo que tiene que minimizar los errores groseros, errores de bulto a nivel defensivo que costaron goles. Es cierto que cuestan goles, pero hasta ahora no cuestan puntos, pero es importante limitarlos, reducirlos. Y me gustaría que fuera un equipo con más caudal ofensivo, que más futbolistas llegaran al área y que más futbolistas hicieran gol. Que no hubiese tanta dependencia de un solo jugador para hacer gol.

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3- Sin Casadó prácticamente ya estuvimos. Es verdad que fue titular en un partido, pero estaba poco a poco cogiendo su ritmo, así que no va a variar mucho. Entre Amatucci, Soriano, Luismi, para jugar por dentro, seguirán siendo la solución. A partir de ahí, como no está Aubameyang, incorporas un extremo más natural, que puede ser Adama y Yeremay por fuera, y estos tres por dentro y Bil de referencia. Yo creo que va a ir un poco por ahí. No sé cuántas jornadas estará Aubameyang fuera; esperamos que las menos posibles, pero creo que cuando no esté por ahí va a tirar del dibujo de Hidalgo.

4- A nivel colectivo me gustaría que el equipo no pasara mucho tiempo en repliegue intensivo. Me gustaría que fuera, en su posicionamiento, un poco más agresivo. Con balón me gustaría que fuera más ofensivo, en cuanto a que más futbolistas sean capaces de sumar al área. Y después me gustaría que subiera el nivel de Yeremay, que creo que está siendo muy bajo. Es verdad que ha tenido pocos minutos y que viene de lo que viene, pero me está sembrando algún tipo de duda. No sé si es duda, pero quiero verlo cuanto antes en su mejor nivel. Creo que sería muy importante.

Noé López

Todavía tiene que mejorar bastante con balón”

1- Creo que lo primero que hay que valorar es la capacidad que ha tenido el equipo para competir desde el primer día. El equipo ha demostrado personalidad y capacidad para sacar resultados fuera de casa y ante rivales importantes. Me gusta que el equipo no se haya apartado de su idea. Hidalgo tiene una propuesta bastante clara, con presión, intensidad y la intención de ser protagonista en muchos momentos con balón. Además, estamos viendo que se tienen recursos para adaptarse a diferentes situaciones.

2- Creo que todavía tiene que mejorar bastante con balón. Hay fases en las que al equipo le cuesta tener continuidad, salir limpio desde atrás y conseguir que sus jugadores ofensivos reciban en las mejores condiciones. Otro debe es evitar cometer errores que se pagan muchísimo más en Primera División y que condicionan los partidos.

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3- Las lesiones siempre condicionan, pero en este caso hay que darle especial importancia porque afectan a posiciones y jugadores que estaban siendo importantes dentro de la idea de Hidalgo. La baja de Casadó obliga a buscar soluciones diferentes en el centro del campo y puede provocar cambios tanto de jugadores como de estructura. Aubameyang estaba dando muchos puntos con sus goles y, unido a la de Zaka, habrá que ver cómo se reorganiza en ataque.

4- Me gustaría ver un Dépor con un poco más de continuidad con balón y que sea capaz de dominar durante más minutos los partidos. Otro aspecto a mejorar es tener más contundencia en las dos áreas. En Primera los partidos muchas veces se deciden por detalles: una segunda jugada, una pérdida, un centro, una acción a balón parado… Ahí el Dépor tiene margen para crecer. Y, sobre todo, me gustaría que el equipo siguiera siendo valiente.

Javi Angeriz

Lo que más me está gustando es que compite todo”

1- Lo que más me está gustando es que compite todo. Es un buen arranque de un recién ascendido: diez puntos en siete jornadas. No es casualidad. El equipo de Hidalgo tiene una idea muy clara y continuista respecto al año pasado. Es solidario, aprieta bien tras pérdida y es letal en transición. La irrupción de Aubameyang, con cinco goles al inicio, le ha dado ese salto que el año pasado te costaba meses conseguir. Y las incorporaciones de Giménez, que era necesaria la jerarquía en la defensa, y Casadó al final del mercado fueron un acierto. También llegar a los minutos finales de los partidos con esa concentración, ya que varios goles vienen en esos minutos.

2- La portería a cero. Ha encajado en los siete partidos. La estructura defensiva funciona, Leo Román está a buen nivel, pero le están penalizando errores individuales muy graves en salida de balón y en acciones puntuales. En Primera eso no te lo perdonan y te obliga siempre a ganar por más de un gol.

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3- Es un palo enorme y todo en cinco días. Casadó con la clavícula, Aubameyang con el menisco, que ya está operado, y ahora Eddahchouri con la muñeca, también operado. Pierdes al mediocentro que te da equilibrio y a dos delanteros. Y te quedas solo con Nsongo Bil, que además se fue con Camerún. ¿Hacia dónde va el Dépor ahora? Le va a tocar reinventarse. Va a necesitar mucho más de Yeremay, de Mario Soriano entre líneas y que la gente de segunda línea dé un paso adelante. También es la oportunidad para chicos como Kevin y Mella. Si aguanta en la zona media estas semanas, con la vuelta de Auba en noviembre, el objetivo de la permanencia lo tiene muy encarrilado.

4- Me gustaría ver a un Dépor que gane también sin tener que remontar, que consiga esa primera portería a cero que le dé tranquilidad. Y me gustaría ver a Yeremay con más continuidad de inicio. Es el jugador más diferencial de la plantilla y, con las bajas en ataque, creo que es el momento de que asuma más protagonismo. Ojalá Kevin se gane la oportunidad de permanecer en el primer equipo.

Fabio Rodríguez

El equipo tiene capacidad para sufrir y no descomponerse”

1- Intentar ser fieles a una idea de juego clara en cualquier escenario. Están creciendo en la capacidad de generar acciones ofensivas y, por tramos, están siendo capaces de someter a los rivales. Pero lo que más destacaría es la unión que se percibe de jugadores y cuerpo técnico, lo cual conlleva que el equipo crezca en madurez competitiva y hace que el equipo tenga capacidad para sufrir y no descomponerse cuando los partidos se complican.

2- Aparte de las áreas, quizá falta algo de contundencia defensiva en las transiciones ofensivas de los rivales. Falta de efectividad en zonas de finalización dada la gran producción de acciones ofensivas.

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3- Las lesiones obligarán al cuerpo técnico a reajustar roles y dar galones a jugadores que quizá estaban en un segundo plano hasta ahora. Pero pienso que el equipo puede salir muy fortalecido a nivel de vestuario, ya que algunos jugadores pueden dar un paso adelante con su participación y así emerger nuevos roles o liderazgos.

4- Me gustaría ver algo más de oficio y pragmatismo cuando el contexto del partido lo pida; que el equipo sepa adormecer los partidos bajando revoluciones cuando le convenga, ya que a veces han derivado en errores y precipitación.