Uruguay abre ante Corea del Sur la segunda tanda de partidos para los internacionales del Dépor

Araújo pelea por un balón con Maeda en el Uruguay-Japón del pasado jueves EFE

Mientras la plantilla del Dépor está disfrutando de unas minivacaciones por el parón liguero, los cuatro internacionales afrontan desde este lunes la segunda tanda de compromisos con sus selecciones. No todos son de competición oficial, como es el caso de Josema Giménez, que abre esta nueva semana de partidos desde las 13.00 horas con un amistoso frente a Corea del Sur.

Después de lograr por fin el hito de convertirse en centenario con el combinado charrúa, el futbolista blanquiazul seguirá tratando de convencer al recién llegado al puesto Diego Forlán, que ahora mismo está confiando para liderar su línea de cobertura en dos futbolistas que también tienen pasado reciente en el fútbol español. Ronald Araújo, que todavía pertenece al Barça pero este curso está cedido en el Liverpool, y el exjugador del Getafe Mathias Olivera parten con ventaja con respecto a un Josema Giménez que busca recuperar un papel protagonista gracias a su desempeño en Riazor. Le quedará un partido más a Uruguay después del duelo con la selección que dirige el español Robert Moreno, será el próximo 6 de octubre frente a India.

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Sí habrá fuego real para Bil Nsongo y Lucas Noubi, que mañana martes afrontan la segunda cita de competición después de las victorias del pasado jueves. El camerunés, que debutó con asistencia y triunfo ante Comoras (3-1), visita en esta ocasión a la República del Congo (21.00 horas) para seguir peleando por el billete a la Copa de África que se disputa el próximo verano. El periplo internacional del delantero terminará el próximo sábado con un amistoso frente a Costa de Marfil. Por su parte, el central repite en casa ante Gales (20.00 horas) en un partido en el que tratará de seguir encarrilando la clasificación para el Europeo sub-21 de 2027. Después de vencer a Bielorrusia, Bélgica marcha como líder de su grupo y ganar al conjunto británico le aseguraría afrontar con ventaja la decisiva visita a Dinamarca, fijada para el próximo 6 de octubre.

Estreno para Bright Ede

Y no será hasta el miércoles cuando el cuarto de los internacionales del Dépor dispute los primeros minutos de este parón FIFA. O, al menos, tenga la oportunidad. Bright Ede espera hacer su debut con la sub-21 de Polonia, que también lidera su grupo de clasificación para la cita continental del próximo verano. Se mide a Suecia (18.00 horas) y el central deportivista espera seguir con su meteórica proyección contando con la primera participación en el último escalón antes de la absoluta.