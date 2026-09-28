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Dépor

Giménez recibe un homenaje por su centenario con Uruguay y descansa en el segundo amistoso

El central del Dépor, que fue obsequiado con una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos, no disputó ningún minuto en la victoria uruguaya ante Corea del Sur (1-4)

Eder Pereira
Eder Pereira
28/09/2026 15:27
José María Giménez recibió una camiseta conmemorativa tras convertirse en centenario con la selección uruguaya
José María Giménez recibió una camiseta conmemorativa tras convertirse en centenario con la selección uruguaya
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José María Giménez recibió un pequeño homenaje por sus 100 partidos con la selección uruguaya, una cifra que alcanzó el pasado jueves ante Japón. El central del Deportivo recibió, antes del amistoso frente a Corea del Sur, una camiseta de Uruguay con el dorsal 100 y su nombre como recuerdo de una trayectoria que le ha llevado a convertirse en el noveno futbolista de su país que alcanza el centenar de internacionalidades. Por delante solo están Diego Godín, Luis Suárez, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Maxi Pereira, Martín Cáceres, Diego Forlán y Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez.

Giménez debutó con la selección absoluta hace algo más de trece años, el 10 de septiembre de 2013. Óscar Washington Tabárez le dio la titularidad en el segundo partido de aquella primera convocatoria, frente a Colombia en el estadio Centenario de Montevideo. Desde entonces, el central ha construido una larga trayectoria con la Celeste que le permitió alcanzar el centenario en el primer partido de esta ventana, disputado en Japón.

Josema Giménez, con el brazalete de capitán, presiona a Takefusa Kubo en el encuentro amistoso entre Japón y Uruguay disputado en Miyagi

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul

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El futbolista del Dépor, sin embargo, no pudo ampliar su cuenta. Uruguay se impuso por 1-4 a Corea del Sur en el Seúl World Cup Stadium, pero Giménez siguió el encuentro desde el banquillo. El seleccionador Diego Forlán apostó por Ronald Araújo y Matías Olivera como pareja de centrales y mantuvo a ambos durante los 90 minutos, por lo que el defensa deportivista tendrá que esperar al siguiente compromiso para buscar su internacionalidad número 101.

Giménez afronta una ventana especialmente exigente, con tres amistosos y un largo desplazamiento por Asia. Tras la derrota ante Japón (3-1) y el triunfo frente a Corea del Sur (1-4), todavía le queda el encuentro ante India del próximo 6 de octubre en Calcuta. El viaje de ida y vuelta supone más de 33.000 kilómetros para el zaguero, que tiene previsto regresar a A Coruña el 7 de octubre.

Citas de Noubi y Bil

Lucas Noubi y Bil Nsongo también volverán a competir este martes con sus respectivas selecciones. El central belga disputará con la sub-21 el segundo de los tres encuentros de esta ventana clasificatoria para el Campeonato de Europa. Noubi fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo por 1-0 ante Bielorrusia del pasado jueves, un resultado que mantiene a Bélgica al frente del grupo I, con 13 puntos. Este martes, a las 20.00 horas, recibirá a Gales en el estadio Het Kuipje de Westerlo. Cerrará la ventana el 6 de octubre frente a Dinamarca.

Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún

Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables

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Por su parte, Bil Nsongo afrontará el segundo partido de su primera concentración con la selección absoluta de Camerún. El delantero debutó el jueves ante Comoras y tuvo una participación directa en el triunfo por 3-1. Entró tras el descanso en sustitución de Kofane y dio una asistencia. Este martes, a las 20.00 horas locales (21.00 en Galicia), los Leones Indomables visitarán a la República del Congo en Brazzaville, dentro de la fase de clasificación para la Copa de África. Camerún lidera el grupo G después de su victoria en el estreno.

El atacante deportivista, que esta temporada ya se estrenó en LaLiga EA Sports, tendrá así una nueva oportunidad para seguir acumulando experiencia internacional. Su convocatoria supone otro paso en la progresión de un jugador que ha pasado en unos meses de liderar el Fabril en Segunda Federación a convertirse en una pieza básica en el ataque del primer equipo en Primera División.

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