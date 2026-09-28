El físico del Deportivo está a la altura de Primera

Bil Nsongo conduce el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

¿Se adaptará el Deportivo a la exigencia física de Primera División? La pregunta sobrevolaba en el aire este verano en cualquiera de las mentes deportivistas que se parasen a proyectar cómo le iría al conjunto herculino en su regreso a la élite ocho temporadas después. Porque el aspecto condicional —referente a las capacidades físicas del futbolista— era una de las grandes incógnitas de rendimiento de un plantilla que ya el pasado curso no destacaba por esas condiciones energéticas y mecánicas y que este verano tampoco pareció reforzarse en demasía pensando en esa paliar ese supuesto pero déficit.

La duda era lícita, pero los primeros encuentros de temporada han comenzado a despejar la ecuación... y con resultado relativamente óptimo para el Dépor. Porque la escuadra blanquiazul ha dado la talla en este inicio de temporada a nivel físico. De hecho, ha pasado de ser uno de los conjuntos que menos esfuerzos a alta intensidad ejecutaba el pasado curso en LaLiga Hypermotion a situarse en la zona media de Primera División en este curso.

El fútbol es una disciplina deportiva acíclica (el patrón de movimiento no es repetitivo), abierta (la dinámica del juego no es predecible y exige tomas de decisión constantes) y de esfuerzos intermitentes. Por eso, en el balompié, correr más no es sinónimo de correr mejor. Más que cuánto se recorre, importa más el cómo y el para qué se corre. Y en ambas cuestiones tiene una importancia capital el modelo de juego de cada conjunto, que exige un tipo de esfuerzos concretos y minimiza la necesidad de desarrollar otros.

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Sin embargo, hay ciertos patrones que conviene no dejar de lado. Y uno de ellos es la capacidad para repetir esfuerzos a alta intensidad, ya que la propia lógica del fútbol induce a abundantes aceleraciones, cambios de dirección y otras acciones explosivas que invalidan la distancia recorrida como única métrica para estudiar el desempeño físico de un equipo.

Así, por un lado, el Deportivo destaca en cuanto a kilómetros recorridos. El equipo deportivista es el cuarto de LaLiga en cuanto a los kilómetros recorridos (114,4 por cada 90 minutos, siempre según Driblab), una métrica en la que lidera el Celta (116,2 kilómetros) y en la que el Real Madrid, como en muchas otras a nivel físico, es el último de la tabla.

Sin embargo, más allá del dato neto, que tiene múltiples aristas, el verdadero valor del colectivo blanquiazul reside en la capacidad que está mostrando el bloque dirigido por Antonio Hidalgo para sostener la máxima exigencia física a la altura de los parámetros medios de la categoría.

En buena línea

Y es que en estas primeras siete jornadas de liga, el Dépor es duodécimo en cuanto a cantidad de carreras a alta velocidad (conocidas como HSR o High-Speed Running), que Driblab cifra entre aquellas que se dan entre unos 20 y 25 kilómetros por hora. Concretamente, el combinado coruñés realiza 384 acciones de este tipo por partido. Además, a la hora de medir la distancia recorrida en HSR, el conjunto blanquiazul es decimocuarto, con 5.549 metros transitados a esta alta velocidad.

Los datos pueden no parecer impresionantes, pero son positivos si se tiene en cuenta que el pasado curso en una categoría inferior, el Deportivo fue el segundo peor equipo tanto en cantidad de carreras (352) como en metros recorridos en HSR (5,9 kilómetros), solo por detrás del Andorra, y muy lejos de conjuntos como el Castellón, el Ceuta, la Real Sociedad B o el Racing de Santander, con el que este curso comparte liga en la élite del fútbol español.

Comparativa de los equipos de LaLiga midiendo la distancia y la cantidad de carreras HSR (temporada 2026-27, jornada 7) Driblab

La mejora blanquiazul también es evidente en cuanto a sprints, entendidos por aquellas acciones en las que el futbolista supera los 25 kilómetros por hora y, por lo tanto, tiende a intentar alcanzar su máxima velocidad. En esta faceta en la que el Barça destaca por la cantidad (132), el Deportivo se coloca decimoséptimo con 96, pero con mejores cifras que el pasado curso (95). Mientras, en la distancia recorrida a través de esos sprints, es decimoquinto esta temporada, con 2.133 metros.

Cabe destacar que en Segunda División se suelen registrar datos datos físicos más elevados en cuanto a altas intensidades, un aspecto que se puede explicar a partir del tipo de juego, con menos control, y las exigencias derivadas de este aspecto.

Pese a ello, mientras el Racing y el Málaga decaen en cuanto a repetición de esfuerzos y metros recorridos a alta intensidad con respecto a sus cifras del pasado curso, el Deportivo las eleva.

Desmarque y presión

De esta manera, el Dépor ha dado un paso adelante en lo físico, que se ve reflejado tanto en sus desmarques como en sus presiones, dos acciones sin balón —una ofensiva y la otra defensiva—que requieren esfuerzos de alta intensidad.

Porque de ser duodécimo en desmarques, el equipo ha pasado a ser séptimo. Mientras, en presiones, ya es el segundo que más hace. El salto es evidente: el Deportivo ha dado un paso adelante en lo físico y está a la altura de lo que exige la Primera División.