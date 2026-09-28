El Dépor, el más visto en audiencias sin el impulso de los tres transatlánticos

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Después de las siete primeras jornadas, el Deportivo acumula 1.395.000 espectadores y ocupa la decimoquinta posición de la clasificación de audiencias, según datos del portal futbolenlatv.es. Es el equipo más visto de todos los que todavía no se han enfrentado a ninguno de los tres grandes focos de audiencia de la categoría, Real Madrid, Barcelona y Atlético.

Junto al Deportivo, solo Alavés, Celta y Getafe han completado estas siete jornadas sin medirse a uno de los tres grandes. El conjunto coruñés, con sus 1,395 millones acumulados, supera al Alavés (1,101), al Celta (952.000) y al Getafe (864.000). También está por encima de equipos que ya han tenido ese escaparate. Es el caso del Levante, decimosexto con 1.294.000 espectadores después de haber jugado contra el Barcelona, o de Osasuna, que cierra la clasificación con 614.000 tras haberse enfrentado al Real Madrid.

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Como era de esperar, Barcelona, Real Madrid y Atlético ocupan las tres primeras posiciones con 6.411.000, 6.294.000 y 3.610.000 espectadores, respectivamente. Sevilla y Rayo completan el top 5 con 2.518.000 y 2.517.000. Pero ambos han disputado ya dos partidos cada uno contra alguno de los tres grandes.

El Deportivo todavía tiene pendiente ese efecto. El estreno frente al Elche, un lunes a las 21.00 horas, reunió a 235.000 espectadores. Una semana después, otro lunes, el triunfo en Málaga alcanzó la misma cifra, aunque comenzó a las 21.30.

El encuentro más visto fue el triunfo contra el Valencia en Riazor. El domingo 30 de agosto, a las 19.30 horas, 249.000 espectadores siguieron el 3-1. La visita al Villarreal, el sábado 5 de septiembre a las 21.00, registró 238.000.

Después llegó el dato más bajo. El triunfo en Getafe, el domingo 13 de septiembre a las 18.30, se quedó en 69.000 espectadores. El partido frente al Sevilla, el miércoles 16 a las 19.00, alcanzó los 147.000. Cuatro días después, el duelo ante el Betis volvió a acercarse a los registros iniciales, con 222.000 espectadores.

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La media del Deportivo en estas siete jornadas se sitúa en unos 199.300 espectadores por partido. El equipo ha mantenido una presencia televisiva estable en su regreso a Primera y lo ha hecho sin pasar todavía por el principal multiplicador de audiencia de la categoría.