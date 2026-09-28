Cuatro luces y cuatro sombras del inicio de Liga del Dépor

Aubameyang y Yeremay en el Deportivo-Sevilla de Riazor JAVIER ALBORÉS

Después de un inicio de temporada frenético, la primera semana de parón sirve para tomar perspectiva y analizar el rendimiento del Dépor en la vuelta a la élite. La puesta en escena, dando continuidad al mercado de verano, ha sido esperanzadora y deja varios puntos que permiten afrontar el curso con ilusión en una parroquia deportivista que está disfrutando a lo grande.

Las luces más brillantes

Competitividad y adaptación a Primera. Ocho años habían pasado desde que el Deportivo había jugado por última vez un encuentro de Primera División. Mucho ha cambiado, en la categoría y también en el propio club coruñés, pero después del primer mes de temporada, la sensación es de que el conjunto coruñés nunca se ha ido. Antonio Hidalgo ha conseguido que el salto de división apenas se esté notando y el conjunto blanquiazul ha sido capaz de competir en todos y cada uno de los encuentros que ha disputado. Apenas ha encajado una derrota en siete partidos y ha dado la cara en salidas tradicionalmente complicadas en la élite del fútbol español como son las visitas a La Cerámica y el Coliseum Alfonso Pérez.

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El Dépor es el mejor de los recién ascendidos en la clasificación, pero también lo está siendo en cuanto al poso mostrado en los encuentros. Mientras Racing de Santander, el equipo más goleado, y especialmente el Málaga están pagando la novatada, el cuadro herculino se ha adaptado a la perfección y se ha revelado ya como un equipo de pleno derecho en la máxima categoría. El último encuentro con el Betis, un rival de Champions y asentado en la élite durante el último lustro, es el gran ejemplo antes de que lleguen los exámenes definitivos antes de Navidad con los enfrentamientos ante Atlético, Barcelona y Real Madrid.

Aubameyang. Fue el gran fichaje de Soriano para el regreso a Primera. Un jugador que combinaba rendimiento reciente con la repercusión mediática que necesita todo proyecto que quiere llamar la atención. Las expectativas con el gabonés estaban por las nubes y, aun así, se encargó de superarlas en apenas unas semanas. Su buena puesta en escena en pretemporada tuvo continuidad cuando llegó el fuego real, con un arranque de campeonato que le sirvió para ganarse los elogios de todo el panorama nacional y meterse en el bolsillo a la parroquia deportivista. Cinco goles y dos asistencias en siete partidos, una producción a la que no llegaron muchos de los últimos atacantes del conjunto herculino en las temporadas más recientes en Primera.

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Pero la huella de Aubameyang, que ahora tendrá que parar por una lesión de menisco, va más allá del terreno de juego. A sus 37 años, el punta aceptó el reto del Dépor también con la intención de ser líder además de estrella. Ha aceptado el rol de tutelar a un grupo joven, convirtiéndose en uno de los capitanes y comportándose como tal en el día a día. Auba se comporta como un profesional ejemplar en el día a día y muestra en redes sociales de forma continua su apoyo a todos y cada uno de sus compañeros.

Bil y los novatos. El amplio periodo alejado de Primera provocaba también que gran parte de la plantilla que consiguió el ascenso apenas tuviera experiencia en el primer peldaño del fútbol español, o directamente nunca hubiese jugado en escenarios de tal calibre. Más allá del buen mercado que firmó la dirección deportiva, la incógnita de cómo respondería el grupo que consiguió el ascenso era legítima, especialmente en el caso de futbolistas que sumaban la juventud a sus escasas horas de vuelo en la máxima élite.

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Pero hay varios futbolistas que se han encargado de despejarla en unas semanas. Más allá de Mario Soriano, que había demostrado en sus últimas temporadas que Segunda División se le quedaba pequeña y empieza a descifrar con la misma pericia los partidos de Primera, están consolidándose como futbolistas de la categoría de pleno derecho otros recién llegados que partían con la etiqueta de tapados. Empezando por Bil Nsongo, que a estas alturas de la temporada pasada ni siquiera había debutado con el primer equipo. El delantero camerunés continúa con un crecimiento imparable y después de convertirse en pieza clave para subir, se ha convertido ya en imprescindible para Hidalgo también un peldaño más arriba. La respuesta también está siendo buena por parte de futbolistas como Quagliata o Luismi Cruz, que ya han demostrado que están capacitados para ser titulares y competir a buen nivel.

Riazor. No era este un asunto menor después de todo lo que sucedió en verano. El conflicto entre el club y afición a raíz de las nuevas medidas para Marathón Inferior amenazaba con generar una crisis social que aguase el regreso a Primera. Y la muestra del primer encuentro con el Elche así lo dejó patente. Desde entonces, ambas partes dieron pasos hacia un acercamiento y Riazor ha ido recuperando su esencia de forma paulatina hasta la exhibición frente al Betis. La animación regresó contra el Valencia, dejando una de las imágenes icónicas de este primer tramo de curso con el tanto en el minuto 12, el elegido para que el estadio recuperara la voz. El tono se elevó ante el Sevilla y el volcán entró definitivamente en erupción en el último encuentro con el cuadro verdiblanco, donde la gran segunda parte del equipo coruñés terminó con el clímax del tanto del empate de Villares.

El número de socios ha vuelto a instalarse en las cifras habituales y la asistencia está colocándose de nuevo entre las mejores de España, con una media que supera los 28.000 espectadores por partido y que garantiza ambientazo cada 15 días en el estadio herculino.

Sombras que se deben despejar

Por supuesto, no todo han sido buenas noticias, empezando por el amplio parte de guerra que dejó la semana pasada, con hasta tres jugadores pasando por quirófano para operarse y tener que aparcar su inicio de curso. Y es que, si hay poco que objetar al rendimiento colectivo, más allá de errores puntuales que están costando disgustos, sí hay varias situaciones individuales que conviene seguir de cerca para tratar de resolverlas lo antes posible y despejar las sombras:

Lesiones. Es al mismo tiempo una buena y una mala noticia que el mayor foco de preocupación haya llegado cuando el balón se ha detenido. Porque nada ha despertado más preocupación en lo que va de curso que las tres lesiones que se han apilado en la última semana coincidiendo con el parón. El primero en caer fue Casadó, que estará fuera previsiblemente lo que queda de 2026 después de sufrir una fractura de clavícula y tener que ser intervenido. También por el quirófano pasó Aubameyang para resolver unas molestias en el menisco, lo mismo que Eddahchouri, en su caso tras romperse la muñeca en uno de los últimos entrenamientos antes del amistoso en Penafiel.

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Estos tres infortunios le dan continuidad a una lista de problemas físicos más leves sufridos durante el verano, pero que afectaron a la pretemporada del equipo blanquiazul, como bien apuntó Antonio Hidalgo. El inicio de curso estuvo marcado por un importante número de futbolistas que todavía buscan su mejor nivel y esperan recuperarlo durante este parón, mientras que por Casadó, Auba y Zaka habrá que esperar algo más.

Sin porterías a cero. Sobre el césped, el principal lunar ha llegado en área propia. No está siendo el Dépor un equipo que sufra en exceso a nivel defensivo, pero, como ya sucedía el año pasado, le está costando mucho mantener su portería a cero. No lo ha conseguido todavía, de hecho, encajando en cada una de las siete jornadas hasta el momento, aunque solo una vez (en la visita al Villarreal que terminó con triunfo por 2-3) más de un tanto.

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El técnico catalán tiene claro que una de las asignaturas pendientes es reducir el número de errores, porque es de esta forma como han llegado la mayoría de tantos recibidos. Fallos como los de Noubi ante Elche y Málaga, el de Bright Ede ante el Valencia, o los de Leo Román y Adama Traoré en La Cerámica dejan claro que a estos niveles, cada fallo penaliza.

La puesta a punto de Angeliño. Es imposible acertar en todas las incorporaciones y hasta el momento ha habido rendimientos dispares entre los futbolistas que se incorporaron el pasado verano. Pero si Aubameyang marca el techo en cuanto a rendimiento, el suelo es para Angeliño. El lateral de Coristanco fue otra de las operaciones que hizo mucho ruido, tanto por su experiencia reciente entre la élite europea como también por recuperar un talento de la casa.

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Se sabía que venía de un año complicado tras una enfermedad que lo mantuvo apartado durante meses de los terrenos de juego, pero su puesta a punto se está dilatando en el tiempo y las primeras sensaciones sobre el césped han despertado preocupación entre el deportivismo. Jugó el Teresa Herrera y no volvió a aparecer hasta la sexta jornada frente al Sevilla, donde terminó expulsado por una fea entrada a Sierra. El pasado viernes volvió a tener minutos ante el Penafiel para seguir recuperando sensaciones y llegar a convertirse en una pieza que muestre el nivel que se esperaba cuando se llegó al acuerdo con la Roma.

El caso Yeremay. La otra situación que mantiene al deportivismo en un estado de calma tensa es la de Yeremay. El canario sorprendió en verano con una preparación conservadora para tratar la pubalgia que parecía haber dejado atrás en el tramo final del curso pasado, cuando regresó al once titular para los partidos decisivos por el ascenso. Lo que iban a ser unas semanas se convirtió en una pretemporada en blanco que apartó al canario incluso del inicio de Liga.

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Su estreno se produjo en la jornada 2 y desde entonces ha participado en todos los encuentros, aunque solo en uno ha sido titular. 161 minutos en los que ha dejado algún detalle de su magia, pero en los que sobre todo ha evidenciado que todavía está lejos de su mejor versión. Hidalgo señaló hace unos días que había superado la pubalgia prácticamente por completo, pero la afición blanquiazul continúa esperando al Yeremay que maravilló a todos en los últimos años… sobre todo ahora que con las lesiones en ataque será más necesario que nunca.