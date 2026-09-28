Barbero: "Soriano fue claro conmigo, pero nunca me abrió la puerta"

Iván Martínez Gonzálvez ‘Barbero’ (Roquetas de Mar, Almería; 1998) vuelve a sonreír. El delantero, jugador del Dépor desde 2023 a 2025, atraviesa un gran momento en el Arouca portugués, con cuatro goles en este arranque de temporada en un equipo que se ha convertido en una de las primeras revelaciones de la Primeira Liga. Un escenario que guarda cierto paralelismo con el que vive actualmente el Deportivo en España.

Barbero sabe lo que es sobreponerse a los contratiempos. Una lesión de menisco le obligó a parar durante cuatro meses en la temporada 2023-24, pero regresó a tiempo para formar parte de aquel temible ataque que completaban Lucas Pérez, Yeremay y Mella y que terminó llevando al Dépor de vuelta al fútbol profesional de la mano de Imanol Idiakez. Ahora, desde Portugal, disfruta de un nuevo momento dulce y sigue pendiente de un club que también considera suyo: "Soy un deportivista más".

¿Ya está adaptado por completo a Portugal?

Cuando llegué aquí era todo muy diferente, tanto la ciudad como el club, pero una vez pasados esos meses de adaptación, la verdad es que estoy muy a gusto y muy tranquilo. Se ha hecho un buen equipo y también tengo la confianza del míster y el apoyo de los compañeros. Este año están saliendo las cosas bastante bien y estoy muy contento.

También se nota en sus números.

Sí. En enero trajeron unos cuantos fichajes porque no estábamos bien en la clasificación, estábamos muy abajo, y esos refuerzos nos vinieron muy bien. Se pudieron renovar algunos de esos jugadores y se ha mantenido la base de futbolistas importantes. Este año me está saliendo bastante bien, en una categoría que es complicada, pero creo que tenemos un grupo muy bueno, con jugadores con experiencia y también jóvenes. Estos primeros meses de competición están siendo bastante buenos.

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¿Cómo ve el nivel de la Primera portuguesa, comparándolo con el fútbol español?

Es cierto que el nivel y también el estilo de juego son bastante diferentes. Quizá en España hay más toque y más organización. Aquí es un poco diferente. Hay calidad, pero creo que no tanta como en España. Sí que es cierto que físicamente hay un plus. Cuando llegué de A Coruña fue una locura ver lo que había que correr en los entrenamientos todos los días. Es muy físico. Una vez que cogí un poco el tranquillo a la competición y me adapté, ahora me encuentro bien, pero sí que es una liga muy física. Hay muchos jugadores brasileños y extranjeros con mucho físico y mucho potencial en ese aspecto. Hay que estar muy preparado en el día a día porque algunos partidos exigen mucha demanda física. Luego están los tres o cuatro equipos que son gigantes para lo que es la competición, como Oporto, Benfica, Sporting de Portugal y y Sporting de Braga. Con el resto de equipos sí que hay una diferencia, pero el nivel en sí es bastante bueno.

¿Sigue al Dépor desde que se marchó?

Sí, sí. Al final soy un seguidor más. Una vez que salí de allí intenté ver todos los partidos que pude y la verdad es que da gusto ver cómo compite el equipo en Primera División. Siendo un recién ascendido, está sacando puntos, y eso no es fácil. Se está viendo que a los otros equipos que han ascendido les está costando más. Creo que el Dépor ha hecho una inversión muy buena, con jugadores de mucho nivel, y está dando ese plus que quizá otros equipos no tienen. Creo que van a hacer una temporada muy buena, que ya la están haciendo. Yo creo que van a mantener la categoría de sobra. Es difícil y habrá partidos en los que quizá no se saquen los puntos esperados, pero creo que la base que tienen es bastante buena. El míster tiene a todos los jugadores enchufados y eso, para una plantilla que acaba de ascender, es muy importante.

El Dépor va a mantener la categoría de sobra"

¿Qué siente al ver ahora al Dépor como una de las revelaciones de Primera después de haber sido parte importante de la escalada del club?

Una alegría inmensa por haber formado parte de aquel equipo que consiguió poner la primera piedra en el camino. La verdad es que ya desde las primeras semanas que estaba allí notaba que ese proyecto a medio o corto plazo iba a estar donde está. Está claro que todo lo que mueve el Deportivo, tanto la afición, la ciudad, el estadio y lo que es el club desde dentro, hace que se note que desde hace tiempo están haciendo las cosas muy bien. A mí no me sorprende ver al Dépor donde está y cómo está haciendo las cosas.

Cuando recuerda la temporada 2023-24, la del ascenso, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

Fue un año muy bueno, tanto a nivel colectivo como individual, aunque comenzó siendo muy difícil. Primero porque no se sacaban los partidos, pese a que veíamos el nivel que tenía el equipo. Cada fin de semana nos encontrábamos con una piedra en el camino y luego llegaron lesiones importantes, como la mía, la de Yeremay, Mella... Eran jugadores importantes en ataque que podían marcar diferencias en la categoría. Una vez que estuvimos todos, todo salió rodado. También la energía del equipo y la del míster en aquel momento eran muy positivas. La afición, al final, te empuja a unos niveles de exigencia y de ganas de competir cada partido al máximo que, en aquella categoría, eran muy importantes. El nivel lo teníamos, pero crear esa piña que todos recordamos nos dio ese plus entre equipo y afición y pudimos conseguir un objetivo muy bonito, que fue devolver al club al fútbol profesional. Creo que fue una alegría para todo el deportivismo y yo lo recuerdo con muchísimo cariño.

¿Cree que esas dificultades hicieron que valoraran todavía más del ascenso? ¿Es uno de los momentos más bonitos de su carrera?

Sí, fue como una montaña rusa. Individualmente, llegó la lesión de rodilla que me obligó a estar cuatro meses sin jugar, pero, aun así, salió todo bien. Forcé al máximo porque eran cuatro meses y el día que cumplí el cuarto mes ya jugué. Me acuerdo de que disputé unos diez minutos en León, en el último partido de la primera vuelta. La rodilla me molestaba, pero la energía que había dentro del vestuario y fuera en la afición te desviaba la mente hacia otro lado. Quizá hacía que esas molestias fueran menores porque te llamaba más la atención todo lo que se respiraba en aquel momento. Yo quería estar disponible siempre, quería jugar esos tres o cuatro meses que quedaban a un buen nivel y me fui muy contento porque recuperé mi nivel muy pronto, hice bastantes goles y creo que ayudé al equipo a conseguir el objetivo. Fue un año en el que, en lo deportivo, fue corto porque jugué pocos partidos, pero en algunos creo que fui bastante importante. Son recuerdos que se quedarán siempre grabados en mi memoria.

Se me caían los goles en aquellos meses en Primera RFEF"

Además, formó un ataque espectacular en aquella segunda vuelta, con Lucas, Yeremay y Mella.

Sí, está claro que fue todo muy redondo. Parecía que estaba escrito. En cuanto nos juntáramos todos ahí arriba, iban a salir las cosas bien. También el míster lo hacía ver así. Era un gran motivador. A mí me hizo ver que tenía un potencial tremendo cuando incluso yo tenía dudas de mí mismo al volver y no sabía en qué condiciones iba a estar. Él me dio una confianza tremenda. Y luego jugar con futbolistas del nivel de Lucas, Yeremay, Mella y, en general, con los jugadores que teníamos, hacía que generáramos muchísimas ocasiones en cada partido. Al final, el delantero también se aprovecha de eso y se me caían los goles en aquellos meses.

En Segunda quizá no estuvo tan inspirado, pero acabó con siete goles. ¿Cómo recuerda la temporada 2025-26?

También fue una temporada bonita. Es cierto que quizá el club y el equipo en general necesitaban asentarse un poco en la categoría. Fue un año de transición que creo que le dio esa fuerza para el año siguiente conseguir el objetivo. Era importante conseguir la permanencia y teníamos jugadores de mucho nivel. Podíamos haber quedado mejor en la clasificación de lo que quedamos. Había partidos en los que, cuando el equipo estaba inspirado, goleaba. Me acuerdo de meter cuatro o cinco goles fuera de casa y de algunos partidos en casa en los que fuimos muy superiores. Es verdad que, por pequeños detalles, a veces se nos escapaban partidos o se nos atascaban. Pero era un poco el año de transición y también fue una experiencia muy bonita en lo personal. Poder mantener al club en el fútbol profesional fue algo importante.

Iván Barbero, ex del Dépor, celebra un gol con su actual equipo, el Arouca portugués FC Arouca

¿Cree que a veces no se valoraba todo lo que aportaba más allá de los goles?

Al delantero también se le mide un poco por el gol. Cuando hay partidos en los que el equipo no suma, empata o no marca, siempre se mira al delantero. Lo entiendo, es normal. Para eso juego arriba y mi trabajo es darlo todo. En un equipo como el Dépor, la realidad es que tengo que hacer goles. Ese año creo que pude haber hecho más goles. Me quedé con esa espinita de haber conseguido un registro más amplio. Pero también es cierto que, quizá, muchas veces, si yo no hubiera marcado, pero el equipo hubiera ganado, no se señalaría tanto al delantero. Cuando pasamos algunos tramos en los que se nos atascaban partidos y no los ganábamos, entiendo también la frustración del aficionado, de la prensa o de determinadas opiniones. Es totalmente entendible. En cuanto a los registros, en la segunda vuelta, con la llegada de Zaka, no tuve tanta participación como quizá en la primera. Pero en algunos partidos, cuando entraba, también aportaba, con goles o con asistencias, que creo que di cinco o seis. Para cómo fue aquella segunda vuelta individualmente, con pocos minutos, intenté aprovechar al máximo cada vez que salía. Fue un año bonito también porque conseguimos mantener la categoría y dejar al club asentado en el fútbol profesional.

¿Cómo fue su salida del Dépor cuando le comunicaron que podía tener menos minutos?

Yo hablé con (Fernando) Soriano y él fue claro conmigo. Me dijo que estaban buscando incorporar quizá a uno o dos delanteros. Estaban Zaka, Bouldini y alguno más. Yo también valoré lo que tenía, porque me mejoraban las condiciones que tenía en el Dépor. Es cierto que Soriano nunca me abrió la puerta. Simplemente me dijo que, si quería, podía valorar otras opciones, pero que allí iba a ser uno más entrenando y que no había ningún problema. Iba a poder luchar por mi puesto. Pero sí que es cierto que lo veía complicado. Yo tenía mucha ambición y ganas de jugar partidos, y venía viendo lo que había jugado en la segunda vuelta. En ese aspecto, miré un poco por mí y por mi familia porque me mejoraron muchísimo las condiciones, tanto deportivas como económicas. Al final tuve que decidir salir y, entre las dos partes, nos dimos un abrazo y nos deseamos suerte. Gracias a Dios, a mí me está yendo bien en el Arouca y al Dépor también, así que estoy muy contento.

El cariño de la gente es inmenso, creo que soy bien recordado en general"

¿Cómo cree que le recuerda la afición del Dépor?

He subido un par de veces desde que estoy aquí en Portugal. Estoy viviendo en Oporto y algún fin de semana me puedo escapar. Me alegra mucho ver cómo la gente, cuando vas por la calle, todavía se acuerda de ti, te pide alguna foto y esas cosas. Creo que el cariño de la gente es inmenso y que soy bien recordado en general. Quizá a algunos les gustaré más y a otros menos, que es totalmente entendible, pero creo que el cariño que se generó allí hacia mí es algo por lo que solo tengo palabras de agradecimiento. Yo también soy un deportivista más. De hecho, el fin de semana que viene creo que juega el Dépor en Riazor contra el Oporto. Igual sí que me paso a verlo.