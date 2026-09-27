Un paso más hacia el mejor Angeliño

Angeliño, con el balón, ante Brahim Díaz en el Teresa Herrera Patricia G. Fraga

Reza el tópico que lo bueno siempre se hace esperar. Y una frase tan manida como esa es perfectamente aplicable al caso de Angeliño y su fichaje por el Dépor. Desde que abandonó la cantera blanquiazul para hacerse un nombre en la primera línea del fútbol europeo, su nombre siempre estuvo relacionado con el del equipo coruñés, y él mismo siempre dejaba la puerta abierta a un hipotético regreso en el futuro. Lo hacía incluso en aquellos momentos en los que él era de los laterales más cotizados y con más proyección del fútbol continental mientras el Dépor deambulaba lejos de la máxima categoría. Tuvieron que darse muchas circunstancias para que Angeliño acabase recalando este verano en A Coruña procedente de la Roma. Pero si el camino de su fichaje fue largo, también lo está siendo ahora el de su adaptación. La buena noticia es que el de Coristanco, poco a poco, va dando pasos hacia ese objetivo. En el duelo ante el Penafiel disputó por vez primera un encuentro completo con el Dépor.

El fichaje de Angeliño no fue sencillo y llegó después de una negociación con la Roma que, finalmente, cristalizó a principios del pasado mes de agosto. El Dépor ya había firmado con anterioridad a Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Amatucci, Asp Jensen y Aubameyang, y estaba en un momento avanzado de la pretemporada. Por su parte, el nuevo lateral blanquiazul no había podido realizar una precampaña en las condiciones óptimas. Y todo ello, después de un año muy difícil. A finales de 2025 sufrió una bronquitis asmática severa con complicaciones médicas que lo mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante casi seis meses. Esa enfermedad limitó su participación a solo nueve encuentros durante la temporada y, desde el inicio de 2026, apenas había disputado 56 minutos con la Roma, el club propietario de sus derechos y que finalmente accedió a cederlo al Dépor.

Nueva etapa

Una vez cerrado su fichaje, Angeliño se incorporó de manera inmediata a la concentración con sus nuevos compañeros. En aquellos días de agosto, el Dépor estaba concentrado en la localidad italiana de Coverciano, aunque él no llegó a tiempo de disputar ningún minuto en los amistosos de aquella gira. Aún así, su debut como blanquiazul no tardó en llegar. Fue en el Teresa Herrera y ante un rival de enjundia como el Real Madrid, en el que era el encuentro de preparación más atractivo del verano. Se celebró el 12 de agosto, un día que pasó a la historia por el eclipse total en A Coruña. Para el de Coristanco también será una fecha recordada. Por fin se estrenaba con el club de sus amores a los 29 años.

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Ante los blancos, el lateral de Coristanco disputó la primera parte, y dejó su lugar a Quagliata en el segundo acto. Ese relevo no iba a ser algo puntual. El italiano se consolidó como titular en el flanco zurdo de la defensa blanquiazul y disputó todos los minutos en las cinco primeras jornadas, en las que el Dépor se mantuvo invicto. En la sexta fecha, que se disputaba entre semana, Antonio Hidalgo hizo varias rotaciones. Quagliata fue uno de los jugadores a los que dio descanso, y Angeliño debutaba por fin en competición oficial. Pero no fue el estreno soñado.

Fue expulsado en los primeros minutos de la segunda parte por una dura entrada sobre Miguel Sierra. El equipo, con uno menos durante muchos minutos, sufrió ante los hispalenses la primera derrota de la temporada. Tras el encuentro, Riki fue preguntado por Angeliño en zona mixta. “Está fastidiado, pero le puede venir bien descansar, con el parón, para coger forma”, afirmaba el mediocentro.

Con el parón, Angeliño volvió a vestirse la camiseta del Dépor en el amistoso ante el Penafiel. Con un Dépor plagado de bajas y varios canteranos en liza, un encuentro ante un equipo de la Segunda División portuguesa no es el mejor contexto para extraer casi ninguna conclusión. Pero para Angeliño sí que fue un partido importante. En un encuentro con muchos cambios y probaturas, Hidalgo no le sustituyo a él, por lo que firmó su primer encuentro completo como deportivista en un choque que acabó con empate a dos goles. Además, buena parte del peligro que generaba el equipo luso llegaba por la banda derecha, por lo que Angeliño tuvo que lidiar con ello desde su posición en el lateral zurdo. Su partido soñado con el Dépor aún está por llegar. Pero Angeliño sigue dando pasos para conseguirlo.