Tres lesiones que no dependen del físico: el déjà vu del Deportivo que recuerda al ascenso

Mella, con la máscara en la mano, tras el Fuenlabrada-Deportivo de la temporada 2023-24 Archivo DXT

Primero fue Marc Casadó. Luego, Pierre-Emerick Aubameyang. Y por último, Zakaria Eddahchouri. El Deportivo ha tenido que convivir en este ‘súper parón’ por selecciones con tres lesiones traumáticas, que han llevado a tres de sus futbolistas a pasar por el quirófano en los últimos días y que poco tienen que ver con cuestiones vinculadas a posibles déficits en la preparación física. Una fractura en la clavícula, una rotura de menisco externo y una lesión en la muñeca que requiere cirugía. La plaga es tan dolorosa como casual... y recuerda a lo que sucedió hace tres años por estas mismas fechas.

Corría septiembre del 2023 y el Deportivo iniciaba con buenas perspectivas su cuarta temporada consecutiva en la tercera categoría. Sin embargo, entre el 2 y el 16 de septiembre, Imanol Idiakez vio cómo se quedaba sin tres de sus futbolistas que apuntaban a ser estructurales y que, efectivamente, a la postre acabarían siendo capitales para lograr el ascenso. Porque de golpe y porrazo, Yeremay Hernández, Iván Barbero y David Mella tuvieron que pasar por la enfermería y, en algunos casos, esperar un buen tramo de temporada para regresar.

El primero en caer fue el ‘10’ canario. En una disputa en el Anxo Carro, Yere sufrió un duro golpe que acabó con una fractura no desplazada en el peroné. La lesión apuntaba a dejar dos meses fuera de los terrenos de juego al futbolista del barrio de El Polvorín, pero finalmente acabaron siendo casi tres. Hernández volvió ante Osasuna Promesas. En aquel último partido del mes de noviembre, el Deportivo trataba de reencontrar una ruta hacia alguna parte. La encontró a base de un par de machadas en Barcelona y O Carballiño, lideradas por un Davo que fue decisivo para que Idiakez se mantuviese en el puesto.

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Volvió Yeremay en ese mes de otoño, pero quien tuvo que esperar hasta ya superadas las Navidades fue Iván Barbero. Cuatro meses después de sufrir esa rotura de menisco en la pierna izquierda en el Reina Sofía de Salamanca y tras ser operado para suturar el cartílago, ingresó de nuevo en el equipo en León el 16 de enero, aunque no fue titular hasta casi un mes después, en Las Gaunas.

La nariz de Mella

La dolencia del punta almeriense recuerda a la actual de Aubameyang, aunque con matices y tratamientos diferentes. Pero al igual que este curso, en aquella temporada 2023-24, el Deportivo sufrió un tercer percance óseo. Menos grave, pero también limitante: la fractura de los huesos propios de la nariz de David Mella.

También en el duelo ante Unionistas del 16 de septiembre, Mella sufrió un impacto fortuito que le obligó a ir a la sala de operaciones y le hizo ser baja ante el Cornellà, antes de regresar con una máscara que no le permitió sentirse a gusto hasta que, cuando ya se pudo liberar del artefacto, se lesionó muscularmente en Copa, ante el Covadonga en el sintético de Langreo.

Finalmente, el Deportivo logró surfear la ola y, en una segunda vuelta para el recuerdo, alcanzar la velocidad de crucero para acabar llegando a Segunda División.