Top 10 | Los jugadores de campo más altos del Dépor

Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

La llegada de Bright Ede al Deportivo añade a un futbolista a la lista de jugadores de campo de mayor estatura en la historia del club blanquiazul. Si exceptuamos a los porteros (Przemyslaw Tyton, Costel Pantilimon, Stipe Pletikosa, Francis Uzoho, Carlos Abad, Helton Leite…), el defensa polaco es el duodécimo deportivista que supera el 1,90.

Domingos Duarte y Luis Miguel Ramis, con sus respectivos 190 centímetros de estatura, se quedan a las puertas de entrar en este top 10, así como otros seis jugadores que alcanzan el 1,89: Javier Arizmendi, Sebastián Taborda, Lassad Nouioui, Rudy Cachicote, Borja Granero y Nemanja Tosic. Estos son los diez futbolistas de campo más altos que han vestido la camiseta del Deportivo en algún encuentro de competición oficial.

10. Stefan Deak (1,91). Zaguero que subió del Fabril para disputar un solo partido oficial con el Dépor, la eliminatoria de Copa a partido único contra el Córdoba (2-2) en 2013 resuelta en una interminable tanda de penaltis (12-13). El central serbo-húngaro entró por Uxío en el minuto 27 y no acabó su primer y único partido como blanquiazul, ya que fue expulsado por doble amarilla en el 112.

9. Slavisa Jokanovic (1,91). El único centrocampista del ranking y también el único campeón de Liga. Pese a su estatura, el juego aéreo no estaba entre las mayores virtudes del serbio, que jugó 33 partidos y marcó 3 goles en sus trece meses como deportivista. Jokanovic, que previamente había sido uno de los pilares del Tenerife que acarició la final de la Copa de la UEFA de la mano de Jupp Heynckes, era uno de esos centrocampistas que sabía jugar fácil y cortaba el juego del adversario como pocos.

8. Jim Steel (1,91). El Deportivo pagó 21 millones de pesetas (126.000 euros al cambio) al Wrexham –que entonces militaba en la cuarta división del fútbol inglés– por la cesión del ariete escocés de cara al playoff de la temporada 1986-87. Steel era un típico ‘9’ británico que no cuajó en el Dépor, con el que disputó 5 partidos de aquella liguilla de ascenso de infausto recuerdo y no llegó a estrenar su casillero goleador.

7. Pablo Marí (1,92). El central mallorquín llegó cedido por el Manchester City tras el descenso de 2018. Fue indiscutible tanto para Natxo González como para Pep Martí. El defensa zurdo jugó 38 de los 46 partidos, 36 de ellos como titular, e hizo 2 goles, por supuesto en sendos testarazos, ante Sporting y Osasuna. Su última acción como deportivista fue también un cabezazo, el que en Son Moix pudo haber cambiado la historia moderna del Dépor porque habría supuesto el ascenso a Primera.

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6. Bright Ede (1,93). El joven polaco aterrizado este verano desde el Motor Lublin ha sido el último en acceder a esta lista. Con sus 19 años es también el que ha entrado en el ranking a una edad más temprana. De momento está alternando titularidades con suplencias y dejando buenas sensaciones pese al grave error que costó el tanto ante el Valencia.

5. Raúl Albentosa (1,93). Petición expresa en el curso 2016-17 de Gaizka Garitano, con el que había saltado desde Segunda B hasta Primera División con el Eibar. El central valenciano tuvo un discreto paso por el Deportivo, con el que participó en 49 encuentros de competición oficial y firmó 2 tantos. Formó parte de la última plantilla que bajó a Segunda y, después, su largo contrato por cuatro temporadas lastró su estancia en A Coruña, primero con una cesión al Nàstic y luego con una rescisión cuando le restaba un año de compromiso.

4. Modibo Diakité (1,93). El defensa franco-maliense formado en el fútbol italiano –canteras de Sampdoria, Pescara y Lazio– disputó 3 partidos (2 de Liga y 1 de Copa del Rey) como blanquiazul en la complicada temporada 2014-15, después de llegar con la carta de libertad desde el Sunderland inglés en el mercado de verano e irse en diciembre al Cagliari italiano. Borja López, su sustituto en aquel mercado de invierno a través de una cesión por parte del Mónaco, todavía jugó menos, ya que no llegó a debutar como blanquiazul.

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3. Juanan (1,93). Central que subió del Fabril en la última temporada europea del Deportivo. Curiosamente, los 3 partidos oficiales del defensa mallorquín con el primer equipo blanquiazul fueron en competición continental, 2 en la Copa Intertoto y 1 en la Copa de la UEFA. Así que se marchó al Real Madrid para incorporarse a su filial Castilla sin haber jugado con el Deportivo ni en Liga ni en Copa del Rey.

2. Loco Abreu (1,93). El delantero uruguayo jugó solamente 18 partidos (4 goles) en su única campaña con el Dépor, la primera de las seis por la que suscribió contrato con el club coruñés. En los otros cinco cursos, Abreu salió cedido en siete ocasiones a seis clubes diferentes: Gremio de Porto Alegre, Tecos de Guadalajara –dos veces–, San Lorenzo de Almagro, Nacional de Montevideo, Cruz Azul y América de México. Pese a aquel largo vínculo con el Dépor, Abreu posee los récords de haber militado en 32 clubes de 11 países diferentes en sus 22 años de carrera profesional.

1. Abdoulaye Ba (1,97). El central senegalés es el futbolista de campo de mayor estatura en la historia del Deportivo, con el que únicamente jugó 3 partidos y 182 minutos en la temporada del último descenso a Segunda B. El defensa africano llegó cedido por el Rayo Vallecano fuera de mercado en la temporada de la pandemia, para cubrir la baja por lesión de larga duración del italiano Michele Somma.