Josema Giménez busca pareja estable en el Dépor

Josema Giménez conduce el balón ante la presión de Iván Azón, en el Getafe-Deportivo Fernando Fernández

La llegada de Josema Giménez al Deportivo en el último día de mercado abría un horizonte que llenó de ilusión al deportivismo y de posibilidades a un Antonio Hidalgo que conseguía para su defensa a ese jerarca encargado de poner en orden todo el talento inexperto con el que contaba para proteger la portería de Leo Román. Había únicamente un par de asteriscos que el uruguayo, al menos hasta el momento, se está encargando de despejar. El primero estaba en su adaptación a un nuevo destino después de trece años en el Atlético. No ha pasado ni un mes y Giménez lidera la zaga con firmeza y muestra la identificación con el proyecto que tendría cualquier chico salido de Abegondo. El segundo era si el físico le aguantaría. Los problemas musculares han perseguido al defensor charrúa en sus últimas temporadas, pero en su puesta de largo está respondiendo con creces y ha superado su última prueba en una semana con tres partidos en la que ha sido titular en todos y ha completado dos.

Con estas dos incógnitas resueltas y teniendo ya en posesión el bastón de mando de la zaga del Dépor, queda ahora una tercera pregunta por responder, aunque en este caso no dependa directamente de él y sí más de Hidalgo y sus propios compañeros. Porque el técnico ya ha demostrado que su centro de la defensa es Giménez más otro. Ha salido de inicio en las cuatro jornadas en las que ha estado disponible, incluida la primera en Villarreal con apenas un par de entrenamientos y ya suma más minutos (329) que el resto de centrales de la plantilla con excepción de Lucas Noubi (450). Quién será el otro es ahora lo que debe precisar el preparador deportivista, después de una primera toma de contacto en la que ha acompañado al futbolista cedido por el Atlético con tres parejas diferentes en sus cuatro partidos, probando ya además tanto el perfil diestro, su lado fuerte, como el zurdo.

La inversión en Noubi

Es precisamente el central belga una de las piezas en las que más ha confiado Antonio Hidalgo en este principio de temporada. Su evolución durante el curso pasado, en el que le costó entrar en el equipo, le sirvió para ganarse la confianza del técnico a pesar de que sigue siendo todavía un futbolista con mucho por mejorar a sus 21 años. Fue titular en las cinco primeras jornadas a pesar de tener algunos errores decisivos, en la mayoría de las ocasiones fruto de las desconexiones y faltas de concentración que ya mostraba en Segunda.

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Su partido discreto en Getafe lo llevó al banquillo ante el Sevilla y tampoco jugó ante el Betis antes de irse con Bélgica sub-21. La apuesta por él es clara, pero la competencia en el centro de la defensa se ha elevado y debe mejorar sus prestaciones, especialmente a nivel de fiabilidad y consistencia.

El diamante Ede

El proceso con el polaco recuerda al que tuvo que pasar el propio Noubi el año pasado. La apuesta por el talento joven exige paciencia y también saber cuándo aplicar palos y zanahorias. En términos generales, el joven polaco ha dejado grandes sensaciones (286 minutos), pero también ciertos comportamientos temerarios con la pelota que le han costado disgustos al equipo como el día del Valencia.

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Ante el Betis regresó para su tercera titularidad después de cuatro jornadas sin jugar y estuvo de nuevo a la altura. A sus 19 años representa un diamante en bruto para pulirlo al lado de Giménez, ofreciendo además como zurdo la opción más natural para que el charrúa se asiente en el lado derecho de la línea defensiva.

Loureiro como garantía

Y si el potencial de los jóvenes tarda en alcanzar el techo, siempre estará Miguel Loureiro para mantener alto el suelo. El jugador de Cerceda tiene tan pocas horas de vuelo como Noubi o Ede en la máxima categoría, pero lo compensa con la sobriedad que le da la edad y una capacidad de concentración que le ha permitido ir escalando poco a poco hacia la élite. Es el que menos ha jugado de los cuatro (195 minutos), pero en sus dos titularidades ha demostrado estar preparado para competir en cualquier escenario.

Su versatilidad —de nuevo está volviendo a actuar como central zurdo— y la confianza que Hidalgo tiene en él lo establecen como el listón de exigencia para jugar en la defensa del Dépor y lo convierten en una garantía para acompañar a Giménez, o cualquiera, en el eje de la zaga.