El Real Unión, de punto de inflexión para el Dépor a victoria de prestigio para el Fabril en menos de tres años

Pablo Vázquez se lamenta en la derrota del Dépor en Irun en 2023 ARCHIVO DXT

Siempre es bueno, pero es en momentos de vino y rosas como los que atraviesa hoy el Deportivo en los que conviene no olvidar el pasado reciente. Los momentos duros que hubo que pasar para llegar hasta un presente sólido y un futuro esperanzador. Afortunadamente, el fútbol se encarga cada poco de ponerte ante el espejo para evitar esa tentación y eso es lo que ha hecho este fin de semana con la visita del Real Unión de Irun a Riazor... para jugar con el Fabril.

Ningún deportivista, tanto los que lo vivieron desde dentro como los aficionados que lo siguieron desde las gradas o en casa, olvidará jamás la visita de noviembre de 2023 al Stadium Gal como uno de los momentos clave de los años del barro. Aquella dura derrota por 3-0 supuso el fondo de la caída libre del equipo que entonces dirigía Imanol Idiakez. También el punto de inflexión necesaria para que la plantilla empezara el rebote hasta convertirse en una fuerza imparable que firmó el regreso al fútbol profesional al término del curso.

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No hay ni un solo futbolista, tampoco el propio técnico, que no señale esa fatídica tarde en territorio irundarra como el momento decisivo del ascenso. “Aquello nos obligó a cambiar la mentalidad”, apuntaba Idiakez.

Caprichos del destino y, como si el fútbol premiase al Deportivo por haber sido capaz de darse cuenta a tiempo para hacer propósito de enmienda, el Real Unión ha ido apareciendo de nuevo en el mapa, pero siempre para recordarle que va por el buen camino hacia ese crecimiento imparable que buscan en la directiva blanquiazul. En esa misma temporada 2023-24, con el ascenso ya en el bolsillo, el conjunto vasco visitó Riazor en la última jornada para convertirse en el último rival de una temporada regular en la tercera categoría (después llegaría la Final de Campeones ante el Castellón).

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Y este fin de semana los caminos de ambos clubs han vuelto a cruzarse en A Coruña, aunque en esta ocasión con el Fabril como protagonista. El filial blanquiazul también ha ido dando pasos adelante y ahora es el equipo de Manuel Pablo el que se enfrenta al Real Unión en Primera RFEF. Y el que lo vence. Porque el 2-0 del pasado sábado en un campo en el que hace tanto el equipo de Irun venció al primer equipo, no hace más que dejar otra muestra de la evolución y el crecimiento del club herculino en solo tres años.