¿Por qué el Dépor no puede acceder al mercado de agentes libres a pesar de las lesiones?

El cambio de tablero para esta temporada con el parón extralargo de septiembre y octubre provocó un ajuste en las estrategias. Tanto en los equipos en el modo de preparar el inicio de curso, como también para aquellos jugadores que extendieron más la toma de decisión para su próximo destino, conscientes de que el primer mes de competición podría abrirles puertas más interesantes.

De esta forma, la lista de futbolistas sin equipo que llega a estas alturas de curso es más amplia y apetecible de lo habitual, un mercado al que el Deportivo no podrá acceder ni siquiera teniendo en cuenta las lesiones de Aubameyang, Casadó y Eddahchouri.

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Es una de las consecuencias de la plantilla larga que confeccionó Fernando Soriano y de la que el propio director deportivo era consciente cuando cerró la ventana en enero. “Es una de las cosas que menos satisfecho me deja”, apuntó cuando le preguntaron por una operación salida que no pudo completarse. El Dépor presentaba entonces una plantilla de 25 jugadores, el máximo de fichas del primer equipo permitido por la Liga, a lo que había que sumar la presencia de Bil Nsongo y Teun Gijselhart con dorsal del Fabril, que también cubrió el cupo de licencias. Esos 27 quedaron reducidos a 26 con la salida del neerlandés a los Emiratos Árabes, una baja que en todo caso no abre ninguna vacante. Y ya no solo porque estuviera inscrito con ficha del filial, sino porque su marcha se produjo ya con el mercado español cerrado. La única opción para que el Dépor pudiera incorporar a algún futbolista antes de que se abriera la ventana de enero (siempre hablando de jugadores en paro) sería si se produjera una lesión de larga duración. Es decir, a partir de cuatro meses de baja. No es el caso de Auba, de Casadó, ni mucho menos de Eddahchouri.

Viejos conocidos

De esta forma, quedan fuera del alcance del club coruñés varios futbolistas con experiencia en la Liga española y que siguen esperando su oportunidad después de no encontrar una opción apetecible durante los últimos meses. Los primeros nombres de la lista de agentes libres son Joselu, precisamente uno de los nombres que sonó para el Dépor durante el verano, y también Karim Benzema. Ambos pusieron fin a su aventura en el fútbol árabe y, aunque están ya en la recta final de sus carreras, buscan todavía un próximo paso ya de regreso a Europa. El delantero gallego, de hecho, también estuvo vinculado con el Málaga, cuyo mal inicio de temporada le está obligando a peinar esta bolsa de jugadores para tratar de corregir un trabajo incompleto durante el verano. En la lista del club de La Rosaleda ha estado también Antony Martial. El delantero francés, también con pasado en Primera tras una discreta estancia en el Sevilla, se ha quedado en paro a unos meses de cumplir los 31 años después de pasar también por el AEK de Grecia y el CF Monterrey mexicano.

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El argentino Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray y el camerunés Toko Ekambi, con pasado en el Villarreal y que también finalizó su etapa en Qatar, son otros nombres de una lista vetada para el Dépor en caso de que quisiera acudir a ella por las lesiones recientes.