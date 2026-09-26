Kevin Sánchez saca turno en el Dépor

Kevin Sánchez sustituye a Aubameyang durante el Dépor-Elche Javier Alborés

Suele decirse con frecuencia, a veces tirando más de esperanza que de convicción, que cada crisis deja siempre una oportunidad. Y la crisis que tiene ahora mismo el Deportivo en ataque es de las importantes. En apenas unos días Antonio Hidalgo se ha quedado sin dos de sus tres delanteros después de conocerse las lesiones de Aubameyang y Zakaria Eddahchouri, que dejan a Bil Nsongo, ahora mismo en Camerún saboreando las mieles del debut con la selección, como único punta disponible para cuando regrese la competición en octubre.

Y es en esta situación donde ha levantado la mano un nombre que lleva tiempo resultando familiar y asomando la cabeza en el primer equipo, pero que hasta el momento no ha podido consolidarse. Kevin Sánchez viene anunciando su llegada desde hace años. Ya desde juveniles, cuando se estrenó con gol en la Copa del Rey frente al Tenerife. El atacante burgalés no ha querido perder la oportunidad y el pasado viernes ante el Penafiel tomó la delantera a varios de sus compañeros que pertenecen a la primera plantilla para colocarse en primera posición y sacar turno para la rotación del técnico deportivista en las próximas semanas.

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“A Kevin ya le conocíamos del año pasado. Le dijimos que esperase y decidió marchar. Este año ha vuelto y ha rendido a muy buen nivel. A partir de ahí, va a empezar en el filial y veremos las posibilidades”. El propio Hidalgo es perfectamente consciente del proyecto que tiene entre manos ya desde su llegada a A Coruña. Hace algo más de un mes reconocía que su intención nunca fue la de dejarlo ir ya la temporada pasada, pero que tampoco quiso ser un obstáculo para la ambición de un chico que tenía claro que debía sumar algún mérito más lejos de Riazor antes de ganarse el derecho a vestir la camiseta del primer equipo. “Fui yo el que hablé con el míster. Sabía que para seguir creciendo tenía que dar un paso adelante”, señalaba a Dxt Campeón unas semanas después de partir hacia Cartagonova.

Su año en el Cartagena lo curtió dentro y fuera del campo y el regreso para la 2026-27, ya con el Dépor en Primera, fue con otro estatus. Kevin fue uno más durante la pretemporada y tuvo una cantidad de minutos importante que lo confirmaron como una alternativa fiable en caso de que se sucediesen los contratiempos entre la nómina de atacantes. De hecho llegó a debutar ya en la máxima categoría, en la primera jornada frente al Elche, en un guiño del propio preparador deportivista al buen trabajo del joven y a su decisión de quedarse para liderar el proyecto del Fabril en Primera RFEF (este sábado entró en los últimos minutos y dio la asistencia del 2-0 ante el Real Unión) y, al mismo tiempo, estar siempre a disposición de los mayores.

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A sus 21 años, ahora sí considera que está preparado, una convicción compartida por el propio Fernando Soriano. “Se está ganando seguir en dinámica de primer equipo. Es un jugador que nunca sobra en una plantilla. Ese tipo de perfiles. Son futbolistas que lo entregan todo, que arrastran y llenan de ilusión”.

Después de un inicio de curso en el que asumió el 10 y la misión de tirar del carro en el Fabril mientras esperaba su momento, el tren del primer equipo vuelve a pasar para Kevin, que no ha querido dejar que saltase una parada sin poner el pie derecho dentro. El delantero ha levantado la mano para demostrarle a Hidalgo que está listo si decide apostar por él durante las jornadas que se avecinan, en las que necesitará toda la ayuda que sea posible para paliar las bajas en ataque. Su versatilidad también juega a su favor, ya que durante la pretemporada actuó en punta, como el viernes, pero también ocupando alguna de las plazas de tres cuartos, donde sabe desenvolverse con acierto.

Noé, el siguiente

Y quizá el jugador de Burgos no sea el único producto de la factoría Abegondo que tenga que resolver problemas en el primer escalón durante las próximas semanas. Porque los infortunios no solo han afectado al ataque. El centro del campo es otra zona que ha perdido dos efectivos de un plumazo recientemente tras la salida de Gijselhart y la lesión de Casadó y ahí es donde aparece la figura de Noé Carrillo.

Su irrupción en el tramo final del curso pasado le sirvió para ganarse la confianza de Hidalgo hasta el punto de ser considerado a todos los efectos futbolista del primer equipo. Una lesión de tobillo en el Teresa Herrera cortó su progresión, pero ahora que encara la recta final de la recuperación y ya trabaja sobre el césped, el karma parece dispuesto a ponerle en bandeja de plata una segunda oportunidad para retomar su consolidación en el primer equipo. Fue el propio Manuel Pablo el que confirmó hace unos días que, al menos por ahora, no puede contar con él para el filial. “Está en dinámica de primer equipo hasta que nos digan que puede bajar en algún momento con nosotros”. Un escenario que desde luego no parece cercano.