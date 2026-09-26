El Deportivo aventaja a su 1X2 por minuto

Bil Nsongo controla el balón en el partido ante el Valencia en Riazor, el que más minutos estuvo el Deportivo por delante en el marcador este curso QUINTANA

El rendimiento del Deportivo en las siete primeras jornadas de su ansiado regreso a la Primera División no deja de sorprender. Por lo inesperado de su séptimo puesto en la clasificación. Por su capacidad para estar metido en los partidos hasta el minuto 90. Por haber perdido un solo encuentro. Pero también por datos estadísticos que hablan de un espectacular provecho de las virtudes propias y de los defectos del rival de turno.

El dato que más llama la atención es que el equipo blanquiazul ocupa la séptima posición liguera pese a que ni está entre los siete equipos que más tiempo han estado por delante en el marcador ni se encuentra entre los siete conjuntos que menos tiempo han estado perdiendo. Y en cuanto a los minutos con el marcador en paridad precisamente cierra el top 7.

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Los pupilos de Antonio Hidalgo acumulan 156 minutos ganando, 376 empatando y 128 perdiendo. En cuanto a porcentajes hablamos de un 23,64% del tiempo por delante en el marcador, un 56,97% con igualdad en el electrónico y un 19,39% a rebufo de su adversario. No hay excesivas diferencias entre el tiempo ganando y perdiendo, lo que quizá pueda explicarse con la capacidad que ha tenido el equipo para sumar puntos en los últimos cuartos de hora de varios partidos, sin ir más lejos, el empate en el último partido, ante el Betis en Riazor, logrado por Villares en el minuto 87.

A continuación analizamos las mejores y peores cifras con los diferentes signos del resultado de los 20 equipos de Primera División y algunas curiosidades que se producen.

El Barça, casi el 80% del tiempo en ventaja

En la clasificación de más minutos por delante en el marcador, el Deportivo ve por encima a diez equipos, con uno que sobresale por encima del resto, el Barcelona.

El líder del campeonato suma 521 minutos al mando de los partidos, un espectacular 79,30% del tiempo de juego total, añadidos incluidos. El conjunto de Hansi Flick, además de ganar todos los partidos disputados hasta la fecha, ha empezado a ganar varios de ellos en los primeros compases. Por ejemplo, Lamine Yamal abrió el 0-5 en Mestalla en el minuto 6, Xavi Espart hizo lo propio en el 2-4 en el Ciutat de València en el minuto 5 y Cancelo inauguró el 7-2 al Racing de Santander en el minuto 8.

Muy lejos del Barça está el Real Madrid, que no llega a la mitad de los minutos dominando el resultado, con 283, un 42,24%. Los blancos, aparte de haber sufrido ya un par de derrotas, en choques en los que nunca tuvieron el resultado a su favor, ganaron dos partidos en el tiempo añadido: 1-2 al Espanyol y 2-3 al Elche, ambos gracias a tantos anotados por Carlos Espí.

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El Atlético de Madrid es tercero, con 250 minutos (37,59%), mientras que la cuarta plaza es, sorprendentemente, para el Rayo, con 236 (34,96%). Estar casi un tercio de los partidos al frente le ha servido para apenas ganar dos (al Racing de Santander por 3-2 y al Espanyol por 2-1) y situarse en la duodécima posición con 8 puntos, dos menos que el Deportivo. El Betis también se acerca a la tercera parte en ventaja, con 216 minutos (32,19%). Por detrás, Real Sociedad (192 minutos, el 28,96%), Espanyol (185, el 27,53%), Racing de Santander (181, el 27,30%), Alavés (180, el 26,67%) y Sevilla (166, el 24,38%) también superan al Deportivo, aunque cuatro de ellos –Real Sociedad, Rayo, Espanyol y Racing– se encuentran por detrás en la clasificación del campeonato liguero.

En el polo opuesto se encuentra el Valencia, que solo ha sido capaz de dominar el electrónico durante 18 minutos, el 2,71% del tiempo. Diez minutos más (28, el 4,20%) ha estado por delante el Málaga que, sin embargo todavía no conoce la victoria. Menos del 10% (9,41%, con 54 minutos) también tiene el Levante.

El Deportivo ha mandado en el marcador en sus cuatro primeros partidos. Lo hizo ante el Elche –entre el 1-0 de Aubameyang y el 1-1 de Marc Aguado–, en Málaga –del 0-1 del gabonés al 1-1 de Chupe, de penalti–, contra el Valencia desde el mágico e inolvidable 1-0 del minuto 12 y en Villarreal gracias al gol de Aubameyang en el minuto 88.

El Getafe es el rey del empate

Si hay un equipo que tiene interiorizada la supervivencia futbolística en el fútbol español en los últimos años es el Getafe. Al menos desde que su dirección está en manos de José Bordalás.

El cuadro azulón cierra como pocos los partidos, un arte que, pese a haber marcado solamente cuatro goles y haber vencido dos partidos, le ha reportado 8 puntos. Si bien solo ha arañado dos empates, los madrileños han permanecido nada menos que 469 minutos con el marcador igualado, un 69,90% de la duración de sus partidos.

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Málaga (419 minutos, el 62,91%), Valencia (400, el 60,24%), Real Sociedad (389, el 58,67%), Alavés (394, el 58,37%) y Betis (391, el 58,27%) son los otros equipos que superan al Deportivo, que ocupa el séptimo puesto en este ranking. Justo detrás de los blanquiazules se sitúa el Celta, con 372 minutos (56,36%). Casualmente, ambos son los únicos equipos de Primera División que han finalizado con empate más de la mitad de las jornadas (4).

El equipo con menos minutos es, obviamente, el Barça, con 126, el 19,18%. De entre los demás, solo han estado por debajo del tercio del tiempo Espanyol (208 minutos, el 30,95%), Rayo (216, el 32%) y Elche (217, el 32,78%).

El Deportivo ha permanecido empatado, obviamente, en todos los partidos. El que menos, en la victoria ante el Valencia, ya que la paridad solamente prevaleció durante los 13 primeros minutos. Los que más, en La Rosaleda y en el Coliseum getafense, ambos encuentros resueltos con 1-1 y con poco más de 10 minutos de separación entre los goles.

El Elche, más de la mitad en desventaja

El Elche es el único equipo de la Primera División que ha estado más de la mitad de sus partidos a remolque. El cuadro ilicitano suma 348 minutos perdiendo, el 52,57% del tiempo total (662 minutos) de sus siete encuentros.

Le siguen tres equipos que, curiosamente, no ocupan puestos de descenso. Son Espanyol (279 minutos, el 41,52%), Osasuna (270, el 40,85%) y Levante (228, el 39,72%).

En el bando positivo se sitúa, por supuesto, el Barcelona, que solamente ha permanecido por detrás en el marcador durante 10 minutos (1,52%): los 7 que transcurrieron entre los tantos de Sergio Camello y Raphinha en la visita del Rayo al Camp Nou y los 3 que pasaron entre los goles de Youssouf Fofana y el delantero brasileño en el Sevilla-Barcelona.

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Seis equipos más han estado menos tiempo con un marcador contrario que el Deportivo. El Atlético de Madrid ha ido a remolque poco más que un periodo, con 56 minutos (8,42%). El último visitante de Riazor, el Betis, alcanza los 64 minutos (9,54%). Ya por encima del 10% se halla el Real Madrid, con 69 minutos (10,30%). La Real Sociedad tampoco llega a un partido completo perdiendo, con 82 minutos (12,37%), aunque realmente ha perdido tres encuentros. La lista de siete la completan el Alavés, con 101 minutos (14,96%) y el rocoso Getafe, con 124 (18,48%).

El Dépor ya se ha enfrentado a dos de ellos, Betis y Getafe, y no consiguió adelantarse ante ninguno, logrando finalmente sendos empates a un gol.

Un dato que llama la atención es que el Sevilla se sitúe justamente en la mitad de la tabla, ya que el cuadro hispalense es quinto en la clasificación liguera. Pese a perder solo dos partidos, el equipo dirigido por Luis García Plaza totaliza 184 minutos (27,02%) por debajo en el electrónico, solo 35 menos que el colista del campeonato, el Málaga. El conjunto costasoleño ve cómo pese a ser el farolillo rojo hay siete equipos que han permanecido más minutos con un resultado desfavorable.

El Deportivo ha estado durante cuatro partidos en una desventaja que siempre la evitó en las tres primeras jornadas. Desde entonces ha ido a remolque frente a Villarreal (26 minutos), Getafe (11), Sevilla (44) y Betis (47).

El resultado tras el pitido final es lo más importante, pero el desarrollo del marcador en los partidos también ofrece lecturas sobre el enfoque, las capacidades y las debilidades de cada equipo. Y en el caso del Deportivo no hace más que constatar su capacidad de estar vivo los 90 minutos.