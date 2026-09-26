El Dépor se toma un respiro entre los dos amistosos de este parón 

Amatucci, durante el partido ante el Valencia Quintana

El Deportivo afronta sus primeras minivacaciones del curso. Después de poner punto y final a la primera semana del parón internacional con el encuentro amistoso celebrado ayer en tierras lusas ante el Penafiel (2-2), Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico han concedido a la plantilla cuatro días de descanso, el periodo más largo sin pisar Abegondo desde las vacaciones de verano. Hoy disfrutaron del primero de ellos, pero por delante todavía tienen mañana, pasado y el martes, antes de retomar los entrenamientos.

El conjunto blanquiazul regresará a Abegondo el miércoles para realizar la primera sesión, a las 10.30 horas, tras el partido en Penafiel. Será la segunda semana sin competición oficial, pero el Dépor no frenará y, tal y como está programado, el viernes a las 19.00 horas recibirá al Porto en Riazor para disputar un nuevo amistoso, el último antes de retomar el camino en LaLiga.

El Oporto volverá a Riazor 22 años después de la semifinal de Champions Más información

Estos cuatro días sirven a la plantilla deportivista para desconectar a nivel mental, pero también físico, sobre todo después de un tramo complicado a nivel de lesiones, en el que en menos de una semana, hasta tres jugadores han tenido que pasar por quirófano: Casadó para reparar la fractura en la clavícula derecha sufrida ante el Betis; Aubameyang para solucionar unas molestias en el menisco externo de la rodilla derecha que aparecieron en el mismo partido; y Eddahchouri, operado de una lesión en la muñeca izquierda. A todos ellos se les unió la ausencia de un Lorenzo Amatucci que acumula una gran carga de minutos y una dolencia que no reviste gravedad en el aductor.

Este parón en los entrenamientos sirve además para que los futbolistas desconecten después de un tramo de calendario asfixiante. La competición obligó al Dépor, pero también a los demás equipos, a disputar tres partidos en una semana, todos ellos ante rivales de lo más exigente: Getafe, Sevilla y Betis. El conjunto coruñés, obligado a rotar para salvaguardar la integridad física de sus jugadores, logró salvar dos puntos; uno en el Coliseum y otro en Riazor, contra un Betis de Champions.

Deberes del parón

El parón internacional, que en un principio parecía demasiado largo, se ha convertido ahora en el mejor aliado para los lesionados. Los dos fines de semana sin Liga mitigan el impacto de las lesiones de larga duración como las de Casadó, Aubameyang y Zaka, que se perderán menos partidos, así como las molestias de Amatucci, que puede aprovechar este periodo para dejar atrás los problemas en el aductor.

Cinco jugadores con deberes para el parón Más información

Mientras, otros como Angeliño y Adama continúan su camino para recuperar su mejor versión a nivel físico y convertirse así en opciones de peso para Antonio Hidalgo. El encuentro del pasado viernes fue el primer ensayo para ambos, titulares ante el Penafiel; el del próximo viernes, contra el Porto, puede ser el segundo. También para un Kevin Sánchez que se apunta al primer equipo para paliar las bajas de Auba y Zaka.