El caso Frank Iglesias: de repetir curso en el Juvenil B a debutar con el primer equipo del Dépor

Frank Iglesias conduce el balón perseguido por Davo en el Penafiel-Dépor RC Deportivo

El parón internacional ha convertido estas semanas en una pequeña pretemporada para el Deportivo. Primera División se detendrá durante tres semanas y, para mantener el ritmo, el conjunto de Antonio Hidalgo disputó en Portugal ante el Penafiel (2-2) el primero de los dos amistosos programados durante este periodo. La acumulación de lesiones de los últimos días obligó al técnico a mirar hacia Abegondo para completar la convocatoria y tres juveniles tuvieron su primera oportunidad con el primer equipo: Leandro Altieri, Frank Iglesias y Mauro Valeiro.

Cada uno siguió caminos diferentes durante el encuentro. Frank Iglesias, ante las bajas de Lorenzo Amatucci y Marc Casadó, fue titular y disputó 75 minutos, situado por delante de Diego Villares en el centro del campo. El futbolista, en último año de juveniles, ha experimentado una transformación notable durante el último año. Después de haber sido central zurdo durante buena parte de su formación, comenzó el pasado curso en el Juvenil B y, con el paso de los meses, fue adelantando su posición hasta convertirse en un centrocampista con capacidad para abarcar campo y romper líneas en conducción.

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“Frank siempre fue central zurdo. El año pasado empezó jugando ahí y a mitad de temporada empezó a jugar más de mediocentro, incluso de ‘8’”, explica Borja Guerreiro, entrenador del Juvenil A del Atlético Coruña Montañeros.

La evolución se ha producido en apenas una temporada. El Deportivo, tras un año marcado por las lesiones, le ofreció continuar un año más en el Juvenil B y aceptó el reto. Ahora, un curso después, ha pasado de repetir categoría en la base a estrenarse con el primer equipo en Portugal. Una progresión acelerada que también ha estado acompañada por su aportación ofensiva, con varios goles ya en esta misma campaña a las órdenes de Miguel Figueira, con el que ha salido de inicio en las tres jornadas disputadas hasta el momento en la División de Honor.

Altieri, por su parte, tuvo que esperar hasta la recta final. El extremo entró en el minuto 82 junto a David Mella, en sustitución de Adama Traoré y Yeremay, para disputar sus primeros minutos con el Deportivo. Su perfil es diferente al de Iglesias. Extremo a pierna natural, destaca especialmente por su velocidad, su capacidad para atacar espacios y su facilidad para superar rivales cuando encuentra metros por delante. Lleva años creciendo en Abegondo y acumulando protagonismo y goles en las categorías inferiores. De hecho, ya fue uno de los jugadores más destacados en la Copa del Rey Juvenil del curso pasado, donde los blanquiazules llegaron hasta semifinales.

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Mauro Valeiro, un paso más

El amistoso contra el Penafiel también permitió a Mauro Valeiro continuar con su meteórica progresión. El centrocampista de Corme debutó con el Fabril hace menos de un mes y cada vez tiene más protagonismo. Se perdió el estreno liguero ante el Mérida por estar con la selección española sub-17, tuvo minutos ante el Cacereño y volvió a aparecer en Lezama, donde entró en la primera ventana de cambios y disputó cerca de media hora. El viernes completó otro escalón al debutar también con el primer equipo.