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Dépor

Previa | Penafiel, escenario de un amistoso con varios reencuentros

El Dépor, plagado de bajas, se enfrenta este viernes a las 20.00 horas al Penafiel en el primero de los dos partidos amigables del parón

Eder Pereira
Eder Pereira
25/09/2026 11:42
Davo, ex del Dépor, durante un partido con su actual equipo, el Penafiel portugués
Davo, ex del Dépor, durante un partido con su actual equipo, el Penafiel portugués
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El Deportivo aprovechará el parón liguero para desplazarse a Portugal, donde se enfrentará al Penafiel en el Estadio 25 de Abril. El amistoso comenzará este viernes a las 20.00 horas (19.00 en Portugal), será retransmitido en directo por el canal oficial de YouTube del Deportivo y servirá al conjunto blanquiazul para mantener el ritmo competitivo en un fin de semana sin Liga, además de estrechar los vínculos entre dos clubes que comparten máximo accionista, Juan Carlos Escotet.

El Penafiel llega al encuentro en la zona alta de la Liga Portugal 2. Es segundo, con 13 puntos después de seis jornadas, gracias a cuatro victorias, un empate y una derrota, y solo tiene por delante al Lusitania de Lourosa. El equipo portugués ha firmado un buen comienzo de campeonato y cuenta además con dos viejos conocidos del deportivismo como protagonistas de su ataque. Max Svensson suma cuatro goles y tres asistencias, mientras que Davo ha marcado tres tantos y ha dado dos pases de gol.

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El encuentro tendrá, por tanto, varios reencuentros. El más reciente será el de Eric Puerto, que este verano salió del Dépor en calidad de cedido. También volverán a encontrarse con sus antiguos compañeros Davo y Jaime Sánchez. El delantero fue importante en el ascenso deportivista de la temporada 2023-24 y permaneció en la plantilla durante la siguiente campaña, antes de marcharse cedido al Murcia. Jaime, por su parte, defendió la camiseta blanquiazul entre 2021 y 2025 y se quedó a solo dos partidos de alcanzar los cien encuentros con el primer equipo.

A ellos se une Max Svensson, que jugó cedido en el Dépor durante la temporada 2022-23. En el Penafiel militan además Iano Simao, que pasó por el Fabril y el primer equipo, aunque no podrá participar al encontrarse con Guinea-Bisáu, y Teddy Alloh, que estuvo a prueba en Abegondo y disputó la pretemporada 2025-26 con el Dépor. El lateral se encuentra lesionado. También será especial el reencuentro con José Manuel Aira, actual técnico del Penafiel y antiguo jugador del Fabril, donde superó el centenar de partidos, además de disputar cinco encuentros con el primer equipo.

Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún

Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables

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El Dépor llegará condicionado por las bajas. Giménez está con UruguayBil Nsongo con Camerún, Lucas Noubi con Bélgica sub-21 y Bright Ede con Polonia sub-21, mientras que Noé Carrillo continúa con su recuperación de la lesión de tobillo. A este parte se ha añadido Eddahchouri, con una lesión en la muñeca, además de Aubameyang y Casadó, que ya fueron intervenidos de sus lesiones en el menisco y clavícula, respectivamente. Con Aubameyang y Zaka lesionados y Bil concentrado con Camerún, el Dépor afrontará el amistoso sin delanteros del primer equipo disponibles.

Los abonados del Dépor podrán comprar dos entradas a cinco euros cada una, y el precio para el público general será de diez euros.

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