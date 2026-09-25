Martín Lasarte: “El fichaje de Giménez es fantástico. Me veo un poco reflejado en él”

Martín Lasarte, exjugador del Deportivo y entrenador EFE

En A Coruña se le recuerda por ser uno de los referentes del equipo que ascendió en 1991 de la mano de Arsenio Iglesias, pero Martín Lasarte (Montevideo, Uruguay, 1961) ya acumula casi tres décadas como entrenador. Su última experiencia fue en el banquillo de Nacional, uno de los grandes del fútbol uruguayo.

En esos momentos en los que está sin entrenar, ¿a que se dedica Martín Lasarte?

Estos periodos sirven para mirar un poco lo que ha ido ocurriendo, qué cosas puedes incorporar a tu método de trabajo... en fin, un poco todo eso. Los futbolistas te demandan siempre estar actualizado. Yo creo que no todo lo antiguo es malo, pero no todo lo nuevo es malo tampoco.

¿En qué ha cambiado más el fútbol desde que empezó usted su carrera?

Antes, el fútbol era menos intenso, la búsqueda era otra, y había menos cantidad de partidos también. En fin, yo creo que ha ido variando eso, ha ido mutando. Me parece que hoy en día el futbolista es un deportista mucho más integral, mucho más preparado. Y en lo táctico, hay más futbolistas que saben adaptarse a diferentes situaciones. Antes también los había, pero en menor medida. Y se pone mucho más énfasis en aspectos como la parte mental, que antes estaba un poco olvidada, y en la nutrición de los jugadores.

¿Que le parece que ahora haya un parón tan largo en Primera?

Creo que va de la mano con la situación particular de cada equipo, o de cada entrenador, de cada plantilla. Vamos a poner el Dépor como referencia. La dinámica en la que viene es buena para ser un equipo que viene de Segunda División. No sé si te hace bien, porque no es solamente que pueda mejorarte o no a ti, es que puede mejorar a otros que están mal. Por ejemplo, a un equipo como el Valencia, que no ha empezado bien, le viene bien para intentar modificar cosas, cambiar futbolistas... En todo caso, tres semanas me parece demasiado tiempo.

¿Le ha sorprendido el buen inicio del Dépor?

Pues he leído en muchos sitios que hablan del Dépor como el equipo revelación. Una vez Mourinho, cuando yo estaba en la Real Sociedad después de ascender y él en el Real Madrid, dijo una cosa que yo comparto. El equipo que viene de Segunda División viene con dinámica ganadora, viene con dinámica empoderada. Y esa dinámica, si la logras mantener, puede durar. No sé si todo el torneo, pero puede durar. Y te puede ayudar, por lo menos, a conseguir puntos para darte cierta tranquilidad. Después, para dar un salto hay que tener un poco más.

Hay incluso quien ha querido ver, con este buen inicio de temporada, similitudes con el SuperDépor. ¿Le parece acertado?

Me parece apresurado. Aquel equipo se mantuvo en Primera al principio, después se fueron incorporando los jugadores que marcaban las diferencias y después todo eso se transformó en un equipo muy fuerte. Ahora estaríamos todavía en una parte inicial de ese proceso, aunque se están viendo cosas muy interesantes.

¿Hasta que punto cree que las tres lesiones seguidas que ha sufrido el Dépor en el parón (Casadó, Aubameyang y Zaka) pueden perjudicar al equipo?

Es una pena que se hayan lesionado, pero no hay que ponerse en lo peor. Seguramente estas lesiones, por suerte no tan graves, le pueden dar oportunidad a otros chicos, algunos de los que ya estaban en el club, algunos de los que han venido. En ese sentido, creo que el trabajo del club en el mercado de fichajes ha sido muy bueno.

¿A qué fichajes destacaria?

A mí particularmente el tema de Giménez me gustó mucho. Incluso le mandé un mensaje a Carlos Ballesta cuando se hizo el fichaje. Me pareció una incorporación fantástica. Un futbolista muy experimentado pero joven todavía porque lleva muchísimos años en España, muchísimos años en el Atlético de Madrid y muchísimos años en la selección uruguaya. Tiene carácter y un liderazgo forjado al lado de Godín. Creo que al Dépor le vino como anillo al dedo, porque esos futbolistas son los que te sacan de un determinado momento delicado. Todos los fichajes me parecen buenos, pero el de Giménez me gustó especialmente. Seguramente será porque yo jugaba de central y me veo un poco reflejado.

Giménez, el séptimo centenario blanquiazul Más información

¿Cree que la afición de Riazor le acabará pidiendo a Giménez que saque el machete, como le decían a usted?

Ojalá. Sería buena señal. En todo caso, a mi me llena de orgullo que después de tantos años la gente se siga acordando de mi y haga estas comparaciones. Y es que Giménez es un gran jugador. Acaba de llegar al equipo y ya le han elegido como uno de los capitanes. Espero que tenga fortuna con las lesiones.

¿Qué opinion tiene del trabajo de Antonio Hidalgo?

A mí me parece que en el caso de Antonio hay algo que sí me gustaría resaltar, que es lo bien que fue capaz de competir el año pasado en Segunda División. Yo he jugado y entrenado en esa categoría, y es muy dura. Se juega de otra manera. Ha cambiado en los últimos años, pero se sigue jugando de otra manera. Y en muchos partidos, no te llega con tener un plan, sino que tienes que saber reinventarte, transformarte, para conseguir puntos. Y él hizo muy bien eso la temporada pasada.

En el horizonte de Martín Lasarte, ¿sigue apareciendo la opción de entrenar al Dépor en el futuro?

Una vez alguien me dijo algo muy cierto. En el lugar donde uno fue feliz, uno siempre quiere volver. Eso es una realidad. Uno no solamente se trajo vivencias de lo profesional, se trajo amigos o se llevó amigos, se llevó recuerdos. Y mi hija nació en A Coruña. Claro que me gustaría, pero no es algo en lo que piense ahora. Ojalá a Antonio Hidalgo le vaya muy bien y siga muchos años.

Por todo lo que ha contado, sigue muy de cerca al Dépor.

Claro. Y eso que ahora llevo ya unos años sin ir a un partido en Riazor. Ahora tengo que pasar unos días en Madrid y no estaré lejos, pero justamente no hay competición.

Pero sabe que se ha confirmado un amistoso contra el Oporto la semana que viene.

¿Ah, si? Pues entonces no descarto intentar conseguir una entrada y acercarme. Yo jugué contra el Oporto en un Teresa Herrera, aunque el recuerdo de todos es la se