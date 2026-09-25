La recuperación en tiempo récord de Baresi en el Mundial 94

Franco Baresi se lamenta tras fallar su penalti en la tanda de la final del Mundial de 1994 entre Italia y Brasil FIFA

La lesión de menisco de Aubameyang trae a la memoria una de las recuperaciones más llamativas de la historia del fútbol, la que protagonizó el defensa italiano Franco Baresi durante el Mundial de Estados Unidos en 1994 tras sufrir la misma dolencia que el delantero gabonés.

El 23 de junio de 1994, el central del todopoderoso Milan presidido por el magnate Silvio Berlusconi sufrió una rotura longitudinal del menisco interno de la pierna derecha durante el Italia-Noruega, segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo estadounidense, disputado el 23 de junio en el Giants Stadium de East Rutherford, el recinto al que sustituyó el campo donde España se bordó su segunda estrella el pasado verano.

Un día menos para la vuelta de Aubameyang: “Para noviembre va a estar disponible” Más información

Los parones de selecciones mitigan el impacto de la baja de Aubameyang Más información

Baresi fue operado en un hospital de Nueva York al día siguiente de sufrir la lesión frente al equipo nórdico y, contra todo pronóstico, volvió a tiempo para disputar la final. El encuentro decisivo tuvo lugar el 17 de julio en el Rose Bowl de Pasadena, en el área metropolitana de Los Ángeles.

Así que solo 23 días después de pasar por el quirófano, el mítico defensa, recientemente fallecido a los 66 años, fue titular y capitán ante la Brasil de Romario y Bebeto y disputó los 120 minutos. Después del empate sin goles al final de la prórroga, Italia perdió en la tanda de penaltis, donde el propio central falló un lanzamiento, pero aquella aparición convirtió la recuperación de Baresi en una de las grandes historias de aquel Mundial.