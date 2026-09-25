La lesión en la muñeca le cierra la puerta a Eddahchouri

Eddahchouri en el partido entre Deportivo y Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

La tercera operación a un jugador del Deportivo en menos de una semana ya ha sido realizada. Después de Casadó y Aubameyang, hoy fue el turno de Eddahchouri. El ‘9’ del equipo coruñés ha sufrido la menor lesión de los tres, pero no ha podido evitar el quirófano y ya descansa en su domicilio tras ser operado con éxito de su lesión en la muñeca izquierda. En el parte médico publicado por el club, no se habla de tiempo de recuperación, de forma que será la evolución del futbolista la que marque su regreso a los entrenamientos.

No es Zakaria Eddahchouri uno de los que se rinden fácil. Así lo ha demostrado desde que llegó al Deportivo el 30 de enero de 2025. Ahora, el delantero neerlandés se ve obligado a parar por una lesión de muñeca que llega en el peor momento; para él mismo, pero también para Antonio Hidalgo, que ve cómo en apenas una semana sus opciones en la delantera se han visto reducidas únicamente a Bil Nsongo. Y durante el parón internacional, ni siquiera a eso, por la convocatoria del atacante camerunés con la selección absoluta.

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Todo apuntaba a que iba a ser el momento perfecto para que Eddahchouri recortase distancias en una carrera en la que Aubameyang y Bil partieron con una ventaja vertiginosa. El primero, por su innegable talento y talante; el segundo, merced a una progresión que no frena y que lo ha convertido en imprescindible para el Dépor. La lesión de Auba le abría las puertas de par en par a un Zakaria que apenas había contado para Hidalgo.

La temporada del ‘9’ blanquiazul apuntaba a dar un giro por ser la alternativa más natural ante la ausencia del delantero gabonés. Sin embargo, el fútbol le mostró su lado más cruel. Porque aunque la lesión en la muñeca no es ni por asomo una de las peores que puede afrontar un futbolista, ni tampoco la que más tiempo de recuperación requiere, llega justo cuando a Zaka se le abría una puerta que parecía estar cerrada con llave.

El problema es doble para el Deportivo, que pierde de golpe a dos delanteros de perfiles muy distintos. Una situación que obliga a reinventar los planes para el frente del ataque y que deja a Eddahchouri con la sensación de haber visto escaparse su momento incluso antes de poder aprovecharlo. Quien sí puede beneficiarse de la situación actual es Kevin Sánchez, al que una gran pretemporada le sirve ahora para ser el jugador del filial blanquiazul en el que Antonio Hidalgo pone el ojo.

Un perfil diferente

El parón internacional que el entrenador del Dépor describió como “demasiado largo” es ahora un buen aliado para el club coruñés. Los dos fines de semana sin competición liguera mitigan el impacto de las bajas, sobre todo la de Zaka, al ser su lesión la que menos tiempo de recuperación requiere con respecto a las de Auba y Casadó.

No obstante, la ausencia de Eddahchouri reduce las opciones. Su protagonismo en este inicio de curso se reducía a tan solo 94 minutos en siete jornadas, aunque ese tiempo fue suficiente para demostrar lo poco que necesita para marcar. Por ahora, según Driblab, ha registrado tres finalizaciones en lo que va de Liga y su casillero personal ya refleja un gol, el logrado contra el Villarreal en la cuarta fecha liguera.

Además, los registros del neerlandés son precisamente muy diferentes a los que ofrece Bil Nsongo. Con Zaka en el campo, el equipo gana verticalidad. Tanto que, de los diez desmarques que ha tirado en los 94 minutos que ha jugado, el 50% de ellos han sido en carrera por delante del balón.

La lesión de Eddachouri no solo supone un contratiempo físico, sino también una oportunidad perdida. Y todo cuando el escenario por fin parecía favorecerle.