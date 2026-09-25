Kevin Sánchez pone rumbo a Portugal con el primer equipo

Kevin Sánchez durante el partido contra el Elche Javier Alborés

La lista de los jugadores convocados para viajar a Portugal, donde el Dépor se medirá al Penafiel (20.00 horas), no ha trascendido. No ocurre en competición oficial, ni mucho menos en los amistosos. Sin embargo, el Deportivo siempre deja alguna pista en sus redes sociales. En este caso, en X (antiguo Twitter). El club ha publicado cuatro imágenes de cuatro futbolistas para anunciar que la expedición blanquiazul pone rumbo a Penafiel: Adrià Altimira, Jonathan Asp Jensen, Diego Villares y... Kevin Sánchez.

El atacante burgalés ha sido el elegido por Antonio Hidalgo para paliar las numerosas ausencias en la zona más adelantada del campo. El técnico de Granollers no podrá contar con ninguno de sus tres delanteros. Aubameyang y Eddahchouri no estarán por lesión. El primero operado este jueves para resolver unas molestias en el menisco externo de su rodilla derecha que sufrió durante el partido contra el Betis; el segundo, por un problema en la muñeca izquierda que requerirá intervención quirúrgica. Tampoco estará Bil Nsongo, aunque en su caso por un motivo más alegre que el de sus compañeros. El ariete camerunés se encuentra concentrado con la selección absoluta de su país y, este jueves, debutó ante Comoras con una asistencia y victoria.

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De esta forma, Kevin Sánchez será una de las opciones para Hidalgo ante el Penafiel. Está por ver todavía si el delantero del Fabril puede estar disponible para Manuel Pablo, pues el filial blanquiazul recibe al Real Unión mañana mismo, a las 18.45 horas en Riazor.

A Coruña y Penafiel son ciudades separadas por 315 kilómetros (unas tres horas y diez en coche, algo más en autobús), de forma que el tiempo no será un impedimento para que Kevin pueda estar mañana con el Fabril. Todo apunta a que será el factor físico el que decantará la balanza a la hora de tomar una decisión, seguramente en función de los minutos que dispute con el primer equipo.

El jugador del Fabril ya debutó en la presente temporada en Primera División. Lo hizo en la jornada 1 ante el Elche, al ingresar al terreno de juego en el minuto 85 para ocupar el lugar de Aubameyang; todo ello después de una pretemporada que invitó al positivismo y que le permite ahora mantener la puerta del primer equipo entreabierta.

El Juvenil A también suma

Kevin Sánchez no es el único canterano que viajó a Penafiel con el primer equipo, tal y como se ha podido ver en las imágenes publicadas por el club para anunciar su llegada a tierras lusas. Leandro Altieri y Frank Iglesias, del Juvenil A, también estarán a las órdenes de Hidalgo esta tarde. Ambos ya se entrenaron este jueves con 'los mayores' y esta tarde tendrán la oportunidad de dar el primer paso para convencer a Hidalgo. También estuvo en la sesión de ayer Mauro Valeiro, habitual con el Fabril aunque todavía es juvenil, aunque su presencia en Penafiel no está confirmada. Los tres se entrenaron por primera vez con el Deportivo.

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Altieri, que se desempeña como delantero, lleva en Abegondo desde el segundo año de benjamines; Iglesias, que actúa como interior, está en la entidad herculina desde segundo año alevín. Ambos son pilares fundamentales del Juvenil A de División de Honor que entrena Miguel Figueira.