Crónica | Kevin deja su sello en el empate ante el Penafiel (2-2)

Diego Villares, mediocentro del Dépor, durante el amistoso ante el Penafiel Susi Garcia/RC Deportivo

Kevin fue la nota positiva del Deportivo en el empate ante el Penafiel en el Estadio 25 de Abril (2-2). El canterano marcó un doblete y presentó su candidatura para la punta del ataque en un contexto marcado por la ausencia de delanteros del primer equipo durante este parón. Los blanquiazules, en un encuentro irregular, encontraron la chispa en el atacante burgalés y en un Yeremay que, todavía lejos de su mejor forma, participó también en los dos tantos ante un Penafiel en el que Davo, Eric Puerto y Max Svensson, tres exblanquiazules, tuvieron minutos.

La plaga de bajas obligó a Hidalgo a tirar de cantera y de soluciones de cierta emergencia. Frank Iglesias, mediocentro juvenil nacido en 2008, fue la principal novedad de un once con el meta Álvaro Ferllo y el central Arnau Comas, inéditos en Liga en este curso. Angeliño volvió al lateral izquierdo después de su expulsión ante el Sevilla, mientras que Kevin, pese a tener partido con el Fabril este sábado, ocupó la punta del ataque ante la ausencia de delanteros del primer equipo.

Hidalgo quiso disimular la escasez de centrocampistas con un movimiento de los laterales. Angeliño y Alti fueron los complementos a Villares en la elaboración del juego, mientras que Frank Iglesias cogió más altura. El recurso pareció funcionar en los primeros minutos, pero el respeto inicial del Penafiel se esfumó rápidamente. El conjunto luso, estructurado en un 1-3-4-3, consiguió hacer daño al Dépor en el primer ataque profundo. Konrad, un puñal por la derecha, arrancó la moto, ganó la pugna a Loureiro, dejó atrás a Angeliño con una facilidad pasmosa y puso un centro al área que Davo, tras librarse de la vigilancia de Alti, cabeceó a gol. La ley del ex se cumple hasta en los amistosos.

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El gol espoleó al conjunto de José Manuel Aira, que replicó la jugada del 1-0 poco después. Konrad volvió a ganar línea de fondo ante un Angeliño falto de ritmo, pero esta vez el centro del extremo no encontró premio tras un testarazo tímido de Clau Mendes. Tras el primer cuarto de hora, se jugaba a lo que quería el Penafiel. El conjunto luso combinó el repliegue con ciertos momentos de presión ante un Dépor al que le faltó velocidad en la circulación de balón para superar las líneas de su rival en ese primer contexto, y precisión y personalidad para no sufrir en la salida de balón en el segundo. Además, la presión del Dépor era deslavazada y desorganizada, por lo que estaba más cerca el 2-0 que el 1-1. De hecho, Tiago Sampaio, central sub-23, estuvo a punto de marcar en una falta lateral prolongada en el vértice del área. El defensa controló en el punto de penalti, pero no encontró portería debido a la rapidez de Ferllo para achicarle espacios.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Penafiel, apareció el verso libre que es Yeremay. Robó el balón en su campo, condujo la contra deshaciéndose de la presión de un rival y provocó el toque de un defensa que habilitó a Kevin. El punta del Fabril, el más listo de la clase, se coló entre los centrales para cazar el balón suelto y mandarlo a la cazuela con un remate más preciso que potente, cerca de la cepa del palo.

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Como pasó con el 1-0 del Penafiel, el 1-1 sentó bien al Dépor y, sobre todo, a Yeremay. El canario, a pesar de la evidencia de que todavía no está a su mejor nivel, tiró de personalidad para tratar de adueñarse del partido. Se alejó de la banda y comenzó a pedir el balón por dentro para aglutinar el juego blanquiazul. Así estuvo a punto de llegar el 1-2, con una conducción del ‘10’, que se apoyó en Kevin con una pared y habilitó a Jensen para dejarlo solo ante Eric Puerto. El danés definió con la zurda, pero Eric Puerto, cedido por el Dépor, se impuso.

La primera mitad se cerró con una muestra de la endiablada velocidad de Kevin, que tras un saque rápido de banda se hizo un autopase y estuvo a punto de regalarle el gol a Jensen si no llega a ser por la intervención salvadora de Varela en el último momento.

Gol del Penafiel en la renudación

A pesar de la mejoría blanquiazul y de una primera acción en la reanudación de Kevin, que obligó a trabajar a un recién ingresado Miguel Oliveira, el Penafiel volvió a golpear. De nuevo en una acción por la banda derecha, aunque esta vez con un alto grado de fortuna. Juanda, otro de los cambios de Aira en el descanso, probó el disparo desde el vértice del área y el balón se envenenó tras tocar ligeramente en la espalda de Yeremay, haciendo imposible la reacción de Ferllo.

El Dépor apenas tuvo que remar a contracorriente, ya que Yere volvió a ser el origen de la reacción blanquiazul. El ‘10’ apretó al portero local, forzó su error y el cuero le cayó a Kevin, que necesitó dos disparos para mandarlo a la red. Un alivio para un Dépor que, aun así, no logró hacerse con el dominio del partido. De hecho, Juanda estuvo a punto de poner el 3-2, pero la cara de Ferllo se interpuso entre el esférico y el gol.

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El empate y el cansancio general provocaron un paréntesis en el encuentro. Solo las intentonas fallidas de conducción de Adama Traoré y algunos destellos de Yeremay y Kevin rompieron la previsibilidad del amistoso hasta que Hidalgo decidió refrescar el equipo en el minuto 75. El técnico, que ya había dado entrada en el descanso a Barcia por Altimira, introdujo a Germán Parreño, Mario Soriano, Riki y el juvenil Mauro Valeiro, internacional en las categorías inferiores de España. Riki y Soriano se colocaron en el doble pivote, mientras que Valeiro se escoró a la banda izquierda para dejar la mediapunta a Yeremay.

El carrusel de sustituciones continuó poco después con la entrada de Mella y del tercer juvenil de la convocatoria, Leandro Altieri, por Adama y Yeremay. Kevin, sin embargo, siguió en el campo hasta el minuto 87, cuando fue sustituido por Quagliata. Hidalgo priorizó mantener un ‘9’ sobre el césped antes que reconvertir a otro atacante en punta, aunque la decisión reduce las opciones del canterano de jugar con el Fabril este fin de semana.

A pesar de los cambios, el partido siguió cuesta abajo en cuanto a ritmo. Solo un gol anulado a Schutte, ligeramente adelantado, añadió algo de picante a unos minutos finales en los que el amistoso caminaba ya hacia su desenlace.