Cinco jugadores con deberes para el parón

Yeremay pugna con Héctor Bellerín durante el Dépor-Betis en Riazor Carlota Blanco

El parón de selecciones llega para el Dépor en un momento de reajuste. El equipo blanquiazul ha protagonizado un notable arranque de curso, pero el último encuentro ante el Betis dejó dos contratiempos importantes con las lesiones de Marc Casadó y Aubameyang, que estarán fuera durante las próximas semanas. La competición se detiene, pero el Dépor no deja de competir, con los amistosos ante el Penafiel portugués y el Oporto en el horizonte. Serán dos oportunidades para mantener el ritmo y para que al menos cinco jugadores con situaciones diferentes puedan avanzar en sus respectivos procesos. No son problemas ni contratiempos, solo deberes que el parón puede ayudar a corregir, completar o acelerar.

1. Altimira, recuperar el sitio

Adrià Altimira fue uno de los jugadores de confianza de Antonio Hidalgo desde su llegada al Dépor en el mercado de invierno de la pasada temporada. Procedente del Villarreal, se convirtió en titular siempre que estuvo disponible y comenzó actuando como lateral derecho por la ausencia de Ximo Navarro. Sin embargo, con el paso de los partidos, Hidalgo encontró para él un papel diferente, como una especie de carrilero diestro que le permitía aprovechar mejor sus condiciones.

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El sistema le situaba como quinto defensor en fase defensiva, con Ximo Navarro cerrando como tercer central, mientras que con balón podía adelantar su posición y actuar prácticamente como un extremo, con libertad para ofrecer apoyos y desplegarse por la banda. Fue una pieza importante en la segunda vuelta del ascenso y mantuvo ese papel en las dos primeras jornadas del regreso a Primera. El cambio llegó ante el Valencia, cuando Hidalgo introdujo un centrocampista más, Riki, y Altimira perdió su sitio. El Dépor ganó aquel partido y el catalán entró en la segunda parte, aunque acabó expulsado en el añadido tras ver dos amarillas en una misma acción.

Se perdió el siguiente encuentro, ante el Villarreal, y volvió a aparecer desde el banquillo contra el Getafe. Su titularidad frente al Sevilla estuvo condicionada por la carga de partidos y sirvió para dar descanso a Ximo Navarro, pero entonces actuó como lateral y no en el rol que le había convertido en una pieza importante para Hidalgo. Después volvió al banquillo y no tuvo minutos ante el Betis. El parón le ofrece ahora tiempo para recuperar ritmo y confianza y tratar de volver a ganarse un sitio en los planes de un entrenador con el que formó un tándem muy reconocible durante el ascenso.

2. Angeliño, sumar rodaje

Angeliño llegó al Dépor cedido por la Roma y lo hizo sin una pretemporada convencional. Había tenido muy pocos minutos durante 2026 y ya explicó en su presentación que necesitaba recuperar ritmo competitivo. Por eso su incorporación a los planes de Hidalgo fue progresiva. En las primeras jornadas no disputó ningún minuto, con Giacomo Quagliata como dueño del lateral izquierdo, hasta que el calendario obligó a repartir cargas.

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Su oportunidad llegó ante el Sevilla, en el partido entre semana. Fue titular y debutó oficialmente con el Dépor, pero el estreno resultó accidentado. Se le vio falto de ritmo y poco acertado en algunas acciones y terminó expulsado con roja directa por una entrada sobre Miguel Sierra. De hecho, Riki Rodríguez apuntó precisamente al parón como una oportunidad para que el lateral pudiera trabajar y coger forma.

Los amistosos contra Penafiel y Oporto pueden darle ahora los minutos que todavía no ha podido acumular en competición. No se trata de desplazar a Quagliata, que ha comenzado a un buen nivel en su estreno en Primera, sino de conseguir que Angeliño llegue a la vuelta de la Liga con más rodaje y pueda convertirse en una alternativa fiable para el lateral izquierdo. La calidad del futbolista está fuera de discusión dentro del vestuario. El objetivo inmediato es que pueda trasladarla al terreno de juego con continuidad.

3. Noé, una oportunidad inesperada

Noé Carrillo afronta el parón desde una situación diferente. El canterano, con ficha del Fabril, se ganó la confianza de Hidalgo durante la segunda vuelta de la pasada temporada y entró en la rotación del centro del campo, principalmente como interior y también en posiciones más adelantadas. Marcó en Copa del Rey ante el Mallorca y firmó el gol de la victoria frente al Leganés, uno de los partidos importantes del tramo final hacia el ascenso. Para este curso había comenzado integrado en la dinámica del primer equipo.

El plan pasaba por mantenerlo cerca de la primera plantilla y garantizarle minutos con el Fabril si no tenía oportunidades en Primera. Hidalgo lo seguía teniendo presente cuando hablaba de sus alternativas para el centro del campo, pero el último amistoso de la pretemporada cambió sus planes. En el Teresa Herrera, ante el Real Madrid, sufrió un esguince de tobillo que le mantuvo apartado más de un mes. Ahora ha comenzado a reincorporarse progresivamente al trabajo y todavía está por ver si podrá participar ante el Penafiel.

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Su recuperación llega además en un momento en el que el centro del campo del Dépor ha perdido efectivos. Teun Gijselhart salió cedido al Al Ain y Marc Casadó, que había llegado el último día del mercado para tener un papel importante, sufrió una fractura de clavícula ante el Betis y tuvo que ser intervenido. Mario Soriano, Lorenzo Amatucci, Riki y Diego Villares son ahora las principales alternativas. Si Noé consigue recuperar pronto el ritmo, el escenario puede abrirle una puerta que hace unas semanas parecía mucho más estrecha.

De hecho, Manuel Pablo, entrenador del Fabril, reconoció en rueda de prensa que, hasta nuevo aviso, Noé es jugador del primer equipo. "Todavía es pronto para contar con él. Además, él está en dinámica de primer equipo. Va a ser así hasta que nos digan en algún momento que puede bajar con nosotros. Creo que no ha completado ningún entrenamiento", apuntó el preparador del filial.

4. Adama, minutos para su mejor versión

Adama Traoré llegó al Dépor en los últimos días del mercado después de una negociación larga y de un periodo sin equipo. No tuvo una pretemporada convencional y tampoco fue convocado para el partido contra el Valencia, pero desde entonces Hidalgo lo ha utilizado en los cuatro encuentros siguientes ante Villarreal, Getafe, Sevilla y Betis. El patrón ha sido parecido, ya que ha entrado en las segundas partes como uno de los primeros recursos para intentar cambiar el partido.

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Su papel ha sido el de un jugador capaz de aportar amplitud por la derecha, bien como extremo o bien como carrilero dependiendo del momento y de las necesidades del equipo. Ha mostrado capacidad para superar rivales, especialmente cuando conduce hacia dentro y traza diagonales, aunque todavía le cuesta más repetir acciones de llegada a línea de fondo y poner centros con continuidad. Para un futbolista cuyo juego depende tanto de la potencia y la capacidad de repetir esfuerzos, la acumulación de minutos resulta especialmente importante.

El objetivo del parón será precisamente ese, aumentar progresivamente su carga competitiva. Adama necesita tiempo de juego para acercarse a la condición física que requiere su fútbol y recuperar la capacidad de repetir una y otra vez sus acciones. Si alcanza ese punto, el Dépor tendrá en su plantilla un recurso capaz de acelerar los ataques y ganar metros con rapidez, algo que ya ha mostrado en sus apariciones desde el banquillo. Los dos amistosos pueden servirle para dar otro paso en ese proceso.

5. Yeremay, volver a confiar

Yeremay es el caso con mayor peso dentro del proyecto. El canario afronta el parón casi recuperado de la pubalgia que condicionó buena parte de la pasada temporada y también su preparación para esta. Antonio Hidalgo ya ha señalado que la lesión está "prácticamente superada", pero eso no significa que el proceso haya terminado. Después de tantos meses jugando condicionado, necesita recuperar progresivamente el ritmo competitivo y, sobre todo, la confianza plena en su cuerpo.

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La pubalgia le obligó a dosificar esfuerzos y a modificar durante mucho tiempo acciones que forman parte de su fútbol. Arrancadas, frenadas, cambios de dirección y aceleraciones son movimientos habituales en su juego y también los que más exigencia plantean en ese contexto. Por eso su recuperación no consiste ahora en volver a entrenar, sino en volver a hacer esas acciones con naturalidad y sin el condicionante que durante tantos meses le acompañó. Ya ha ido aumentando su participación y dejó una muestra de su capacidad con la asistencia a Aubameyang ante el Getafe.

El parón puede ayudarle a seguir acumulando minutos y sensaciones en un momento especialmente importante para el Dépor. La lesión de Aubameyang, que ha sido intervenido del menisco externo y estará de baja alrededor de dos meses, abre además un espacio mayor en el ataque. Yeremay no tiene que asumir por sí solo ese vacío, pero sí puede convertirse en uno de los jugadores llamados a ganar protagonismo. Para ello necesita completar ese último tramo del camino: volver a sentirse plenamente seguro en su cuerpo y recuperar la chispa que le convierte en ese futbolista diferente, especial.