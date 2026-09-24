Un día menos para la vuelta de Aubameyang: “Para noviembre va a estar disponible”

Aubameyang, delantero del Dépor, celebra su gol ante el Valencia en Riazor junto a su compañero Giacomo Quagliata Quintana

Pierre-Emerick Aubameyang ya está de vuelta en A Coruña. El delantero del Dépor fue operado con éxito de su rodilla derecha en el Centro Olympia de Madrid, donde el traumatólogo Manuel Leyes intervino el menisco externo para resolver las molestias que sufrió durante el partido del domingo ante el Betis. Tras recibir el alta hospitalaria, emprendió el regreso a Galicia para comenzar el proceso de recuperación.

Aubameyang abandonó el centro médico en muletas, sin apoyar la pierna de la rodilla operada y con un mínimo vendaje. A la salida del hospital, dejó claro que la operación había transcurrido según lo previsto. “Sí, todo bien”, respondió cuando le preguntaron si había salido bien la intervención. El gabonés no quiso aventurarse a confirmar un plazo de baja cuando fue preguntado por ello, pero sí se mostró tranquilo respecto al futuro inmediato del equipo. “Sí, sin duda. Los chicos están listos. Confío”, contestó al ser cuestionado sobre si el Dépor mantendrá su buena línea sin él en el terreno de juego.

Aubameyang confía en el buen hacer del Dépor en su ausencia: "Los chicos están listos" Más información

El club no ha fijado un periodo oficial de baja, pero la estimación inicial sitúa su regreso en seis u ocho semanas. Además, el calendario ofrece al delantero un pequeño margen para ganarle tiempo a la recuperación sin partidos de competición liguera. El Dépor no volverá a jugar hasta el 11 de octubre, cuando visitará a la Real Sociedad, por lo que las dos próximas semanas transcurrirán sin partidos. Además, a mediados de noviembre habrá un nuevo parón internacional, que podría hacer que una parte importante de esas seis u ocho semanas de recuperación coincida con periodos sin Liga. Aubameyang había marcado en las cinco primeras jornadas y suma cinco goles en siete partidos, pero ahora confía en que sus compañeros mantengan el nivel mientras él completa su recuperación.

La experiencia de Barbero

Iván Barbero conoce de primera mano lo que supone detenerse por una lesión de menisco. El delantero, que militó en el Dépor en Primera Federación en la 2023-24 y en Segunda en la 2024-25, sufrió un desgarro del menisco interno de la rodilla izquierda. Fue en un córner, tras un forcejeo en el que intentó anticiparse con la pierna colocada de lado. “Noté una especie de chasquido y un bloqueo articular muy fuerte”, recuerda el actual punta del Arouca portugués, con el que ha marcado cuatro goles en los primeros siete partidos de la temporada en la primera división lusa.

La resonancia posterior confirmó la lesión, aunque los médicos esperaron a la artroscopia para decidir si podían suturar la zona afectada. Finalmente, lo repararon y su recuperación se alargó cuatro meses. Barbero cuenta que su objetivo fue regresar cuanto antes y lo consiguió. Justo a los cuatro meses disputó un partido en León y después pasó varias semanas en el banquillo hasta recuperar la titularidad para formar un ataque temible junto a Yeremay, Lucas Pérez y Mella.

Al Dépor se le acumulan las lesiones: Zaka también pasará por el quirófano Más información

Su caso presenta ciertas diferencias con el de Aubameyang. Barbero estuvo alrededor de un mes y medio sin poder siquiera poner la pierna recta, mientras que la información que maneja sobre el delantero del Dépor apunta a una intervención diferente y a una recuperación más corta. “No tiene que ver con mi caso”, señala. Si a Aubameyang le han retirado la parte dañada, “en un mes y medio ya estará corriendo, haciendo algún trabajo específico y quizá algún trabajo con el equipo”.

También hay una diferencia en la zona. Barbero sufrió un desgarro del menisco interno izquierdo, mientras que Aubameyang se lesionó el menisco externo derecho. Si se ha retirado la parte rota, considera que los plazos pueden ser más cortos que los suyos. “Si es mes y medio de baja, igual de aquí a una o dos semanas ya puede estar haciendo bicicleta”, apunta el ariete almeriense.

Aubameyang también tendrá alguna molestia cuando vuelva y seguramente apurará un poco" Iván Barbero, ex del Dépor

En cambio, Barbero encuentra un paralelismo en la vuelta al fútbol. “Creo que Aubameyang también tendrá alguna molestia cuando vuelva y seguramente apurará un poco”, afirma el ex del Dépor con conocimiento de causa, ya que él mismo experimentó alguna molestia en la rodilla en su regreso a los campos. “Es parte del fútbol jugar con molestias”, resume.

Por eso considera que “para noviembre ya va a estar disponible” y que podrá recuperar pronto su sitio. “Va a estar disponible de aquí a pocos meses y haciendo goles”, añade Barbero, que cree que “dentro de lo malo, es una noticia muy buena para el equipo” porque Auba podrá estar de vuelta “para toda la parte importante de la temporada”.

Barbero regresó de su lesión en la segunda vuelta de la 2023-24 y fue clave en el ascenso. Ahora ve a Aubameyang ante un proceso distinto, pero con una motivación parecida: volver cuanto antes para ayudar al equipo. “Va a estar pronto con el equipo y va a ayudar bastante”, concluye.