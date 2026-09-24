Penafiel- Deportivo: horario, dónde ver y cómo seguir online el partido amistoso

Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor Javier Alborés

El Deportivo aprovecha el primer parón de selecciones de la temporada para mantener el ritmo competitivo con un amistoso en Portugal. El conjunto blanquiazul visita este viernes (20.00 horas en Galicia, 19.00 en Portugal) al Penafiel en el Estadio 25 de Abril, en un encuentro que permitirá a Antonio Hidalgo dar minutos a futbolistas con menos participación en este inicio de curso y mantener la actividad de una plantilla que no volverá a disputar un partido oficial hasta el 11 de octubre. El choque podrá seguirse en directo y de forma exclusiva a través del canal oficial de YouTube del Deportivo.

🕘 ¿A qué hora se juega el Penafiel - Deportivo?

El Penafiel-Deportivo se disputa este viernes 25 de septiembre a partir de las 20.00 horas (19.00 en Portugal), en el Estadio 25 de Abril. El amistoso enfrentará a dos equipos que comparten máximo accionista, Juan Carlos Escotet.

Partido : Penafiel-Deportivo

: Penafiel-Deportivo Competición : Amistoso

: Amistoso Fecha : Viernes, 25 de septiembre de 2026

: Viernes, 25 de septiembre de 2026 Hora : 20.00 horas

: 20.00 horas Estadio: 25 de Abril, Penafiel

📺 ¿Dónde ver el Penafiel - Deportivo?

El partido entre el Penafiel y el Deportivo no se emitirá por televisión. Los aficionados podrán seguirlo en directo a través del canal oficial de YouTube del Deportivo, que ofrecerá la retransmisión del encuentro desde Portugal.

🔵⚪ El Deportivo busca mantener el ritmo durante el parón

El Deportivo afronta el amistoso después de cerrar las siete primeras jornadas de Liga con diez puntos y en la séptima posición. El parón llega después del empate ante el Betis y dejará al conjunto blanquiazul varias semanas sin competición oficial, ya que su próximo partido liguero será el 11 de octubre ante la Real Sociedad en Anoeta.

El técnico, además, tendrá que repartir los minutos teniendo en cuenta las numerosas ausencias. Giménez, Bil Nsongo, Lucas Noubi y Bright Ede se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones, mientras que Marc Casadó, Aubameyang y Eddahchouri se han lesionado en los últimos días.