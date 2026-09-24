Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica

El central blanquiazul disputó completo el encuentro clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano ante Bielorrusia (1-0)

Lois Novo
Lois Novo
24/09/2026 22:00
El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa
El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa
RBFA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

No fue José María Giménez el único jugador del Deportivo con compromiso internacional este jueves. Lucas Noubi jugó con la selección sub-21 de Bélgica, con la que sumó una importante victoria ante Bielorrusia (1-0) que acerca al equipo a la fase final del Campeonato de Europa del próximo verano.

Noubi salió como titular frente a Bielorrusia, como central derecho y con el número 3 a la espalda, y disputó los 90 minutos. El central belga compartió el centro de la zaga con el capitán Matte Smets, jugador del Genk, en el partido disputado en el estadio Het Kuipje de la localidad de Westerlo. El combinado belga se impuso gracias a un solitario tanto de penalti de Norman Bassette, delantero precisamente del conjunto local, el KVC Westerlo. Lo hizo en el minuto 70, cuando su rival ya jugaba con diez por expulsión de Pavel Apetenok (m.62).

Josema Giménez (a la derecha), a su llegada a la concentración de Uruguay

11 partidos en 12 días: este es el menú internacional de los jugadores del Deportivo

Más información
Lucas Noubi, con el balón en el Villarreal-Deportivo

Lucas Noubi no entra en la absoluta de Bélgica, pero se consolida en la sub-21

Más información

Bélgica lidera el grupo I de clasificación para la Eurocopa sub-21 con 13 puntos después de 6 partidos, por delante de Austria (10 en 6) y Dinamarca (10 en 5). El campeón del grupo obtiene el pasaporte directo para la fase final, igual que el mejor segundo de los nueve grupos. Los otros ocho subcampeones se juegan cuatro plazas en el torneo final, que se celebrará en Albania y Serbia entre el 17 de junio y el 4 de julio del próximo año con los dos anfitriones junto a las 14 selecciones clasificadas.

El siguiente compromiso para Noubi será el próximo martes frente a Gales, también en Westerlo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bil Nsongo, con el número 20, en la sesión de entrenamiento previa al partido de hoy de la selección de Camerún

Asistencia de Bil Nsongo a los tres minutos de debutar con los Leones Indomables
Lois Novo
El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa

Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica
Lois Novo
Aubameyang, delantero del Dépor, celebra su gol ante el Valencia en Riazor junto a su compañero Giacomo Quagliata

Un día menos para la vuelta de Aubameyang: “Para noviembre va a estar disponible”
Eder Pereira
Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor

Penafiel- Deportivo: horario, dónde ver y cómo seguir online el partido amistoso
Eder Pereira