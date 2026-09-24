Lucas Noubi, titular en una nueva victoria de la sub-21 de Bélgica

El deportivista Lucas Noubi, con el número 3 en la fila superior, en el once inicial de la selección belga sub-21 que batió a Bielorrusia (1-0) en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa RBFA

No fue José María Giménez el único jugador del Deportivo con compromiso internacional este jueves. Lucas Noubi jugó con la selección sub-21 de Bélgica, con la que sumó una importante victoria ante Bielorrusia (1-0) que acerca al equipo a la fase final del Campeonato de Europa del próximo verano.

Noubi salió como titular frente a Bielorrusia, como central derecho y con el número 3 a la espalda, y disputó los 90 minutos. El central belga compartió el centro de la zaga con el capitán Matte Smets, jugador del Genk, en el partido disputado en el estadio Het Kuipje de la localidad de Westerlo. El combinado belga se impuso gracias a un solitario tanto de penalti de Norman Bassette, delantero precisamente del conjunto local, el KVC Westerlo. Lo hizo en el minuto 70, cuando su rival ya jugaba con diez por expulsión de Pavel Apetenok (m.62).

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Bélgica lidera el grupo I de clasificación para la Eurocopa sub-21 con 13 puntos después de 6 partidos, por delante de Austria (10 en 6) y Dinamarca (10 en 5). El campeón del grupo obtiene el pasaporte directo para la fase final, igual que el mejor segundo de los nueve grupos. Los otros ocho subcampeones se juegan cuatro plazas en el torneo final, que se celebrará en Albania y Serbia entre el 17 de junio y el 4 de julio del próximo año con los dos anfitriones junto a las 14 selecciones clasificadas.

El siguiente compromiso para Noubi será el próximo martes frente a Gales, también en Westerlo.