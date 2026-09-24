Los parones de selecciones mitigan el impacto de la baja de Aubameyang

Aubameyang celebra con Quagliata su gol al Valencia QUINTANA

El Deportivo pierde a Pierre-Emerick Aubameyang durante un mes y medio o dos meses, pero no deberá prescindir del gabonés durante tantos partidos como cabía esperar. El delantero ya fue intervenido en la mañana de este jueves por el traumatólogo Manuel Leyes en el Centro Olympia de Madrid. El periodo estimado de recuperación se sitúa entre seis y ocho semanas. El primer plazo sería el de regreso a los entrenamientos y el segundo, el de retorno a la competición.

Dentro de la importancia de la baja, el calendario ofrece al Dépor un pequeño margen. Aubameyang no tendrá que afrontar ningún partido en las próximas dos semanas, ya que la competición no regresará hasta el 11 de octubre, cuando el conjunto blanquiazul visite a la Real Sociedad. Es un tiempo que el delantero gana sin que se sume un encuentro a su lista de posibles ausencias. Si la recuperación transcurre dentro de los plazos previstos, la parte final de su baja coincidirá además con el parón internacional de noviembre, por lo que una parte considerable de las ocho semanas transcurrirá sin competición oficial.

Aubameyang pasará por el quirófano por una lesión de menisco Más información

Tras la visita a la Real Sociedad, el calendario depara al Dépor el duelo con el Levante en Riazor, el 16 de octubre, y la visita al Atlético de Madrid, el 24. Después llegará la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el 28, y el encuentro ante Osasuna, el 1 de noviembre. El siguiente compromiso liguero será el 8 de noviembre, en el campo del Espanyol, justo antes del segundo parón internacional de la temporada, de menor duración que el actual, de un solo fin de semana. Con una recuperación de seis semanas, el regreso podría situarse alrededor de esas fechas, aunque volver a entrenarse no implica estar listo para competir. Si necesita las ocho semanas completas, la ventana se desplaza hacia la segunda mitad de noviembre y los partidos de finales de mes, empezando por la visita al Alavés del día 22, dependerán de su evolución.

Así pues, si se cumplen los plazos, Aubameyang se perdería seis partidos de Liga, además del correspondiente a la primera ronda de Copa. Una cifra menor a la habitual en un plazo de dos meses gracias a que su baja coincide con dos ventanas FIFA.

La intervención quirúrgica llega cuatro días después del partido ante el Betis, en el que Aubameyang entró en la segunda parte y terminó con molestias en la rodilla debido a una hiperextensión de su articulación en uno de los últimos lances del encuentro. El lunes se sometió a una primera resonancia en A Coruña y posteriormente se desplazó a Madrid para completar la valoración médica. Allí se confirmó la necesidad de pasar por el quirófano para, como especificó el club en su comunicado, resolver las molestias en el menisco externo de su rodilla derecha.

La lesión llega, además, en un momento especialmente inoportuno por el peso que Aubameyang había adquirido en apenas dos meses como deportivista. El delantero había participado en las siete primeras jornadas y había marcado cinco goles, después de comenzar el curso anotando durante cinco jornadas consecutivas. Su presencia se había convertido en la gran referencia ofensiva de un equipo recién ascendido. Ahora Hidalgo tendrá que repartir los minutos y buscar otras soluciones en ataque durante una serie de partidos exigentes.

Las dificultades del Deportivo que Aubameyang disimulaba Más información

El de Aubameyang es el segundo contratiempo de larga duración que deja el partido contra el Betis. Marc Casadó tuvo que abandonar el encuentro en la primera mitad después de sufrir una fractura en la clavícula derecha. El centrocampista fue operado el lunes en el Hospital HM Modelo de A Coruña por el traumatólogo Rafael Arriaza y ya se encuentra en Barcelona, donde ha comenzado la primera fase de su recuperación en Sant Joan Despí. Su periodo de baja se estima en torno a ocho o doce semanas.

Anomalía en su carrera

La baja de Aubameyang rompe también una de las certezas que acompañaban al fichaje. Con 37 años, una de las preguntas alrededor del gabonés estaba relacionada con su físico. Su respuesta sobre el campo durante las primeras semanas había sido contundente, como también lo era su historial. De hecho, los registros de sus 17 temporadas anteriores, situaban en el 83,35% el porcentaje de partidos de Liga disputados por Aubameyang sobre los que tenía disponibles para jugar.

El ariete apenas había tenido lesiones considerables a lo largo de su carrera. Las bajas largas han sido poco habituales en comparación con el volumen de partidos disputados con equipos de élite. Ahora afronta una situación diferente, con una operación de menisco y una recuperación estimada de seis a ocho semanas. Aunque dentro de la mala noticia que supone para el Dépor, el calendario atenúa el duro golpe.